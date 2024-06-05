Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Tüm markalar için klavye ışığı açma kısayolu

Çoğu modern dizüstü bilgisayar, düşük ışık koşullarında yazmayı kolaylaştıran arkadan aydınlatmalı klavyeyle gelir. Laptoplar genelde klavye tuşlarının parlaklığını bulunulan ortama göre otomatik olarak ayarlar. Bazen klavye ışığı yeterli gelmeyebilir ya da çok parlak ayarlandığından kısmak isteyebilirsiniz. Bu durumda klavye aydınlatma tuşunu bilmek önemlidir. Peki, laptop klavye ışığı nasıl açılır? HP, Lenovo, Asus, Casper, Dell ve diğer laptoplarda klavye aydınlatma kısayolunu gösteriyoruz.

Klavye ışığı nasıl açılır ⌨️ Tam Boyutta Gör Klavye ışıklarını açmanın tek bir yolu yoktur. Klavye aydınlatmasını açma şekli, laptop ve klavye üreticileri arasında ve hatta aynı markanın farklı dizüstü bilgisayar serileri arasında bile büyük farklılıklar gösterebiliyor. İşte klavye ışığı açma yolları 👇🏻 1️⃣ Klavye aydınlatma tuşunu kullanarak klavye ışığını açma Tam Boyutta Gör Laptop klavyelerinde genelde tuş takımının üstünde klavye ışığını açıp kapatmak için basabileceğiniz özel bir tuş bulunur. Windows ve Mac bilgisayar klavyesinde güneş simgeli tuş, klavye ışığını açma tuşudur. 2️⃣ İşlev tuşu ile klavye aydınlatmasını açma Tam Boyutta Gör Birçok Windows dizüstü bilgisayarda klavyenin arka aydınlatmasını açmak için işlev tuşuna basmak gerekebilir. Klavye ışığını açma kısayolu markadan markaya ve hatta seriye göre farklılık gösterebilir. Klavye ışıkları hangi tuşla açılır tüm markalar için görelim: Lenovo klavye ışığı açma : Fn + Space tuşlarına basın.

: Fn + Space tuşlarına basın. HP laptop klavye ışık açma : Fn + F4 veya F5 tuşlarına basın.

: Fn + F4 veya F5 tuşlarına basın. Asus laptop klavye ışığı açma : Fn + F7 tuşlarına basın.

: Fn + F7 tuşlarına basın. Dell klavye tuş ışığı açma : Fn + F10 tuşlarına basın.

: Fn + F10 tuşlarına basın. Casper Excalibur klavye ışığı açma : Fn + Esc veya Boşluk tuşlarına basın.

: Fn + Esc veya Boşluk tuşlarına basın. Huawei bilgisayar klavye ışığı açma: Fn + F3 tuşlarına basın. 3️⃣ Kontrol Merkezi’nden klavye tuş ışıklarını açma Tam Boyutta Gör Bilgisayarınızın üreticisine ve modeline bağlı olarak, kontrol paneli menüsünden klavye ışığını açıp ayarlayabilirsiniz. Windows 10/11'de klavye ışığını açma adımları ⬇️ Denetim Masası’nı açın. Donanım ve ses yolunu izleyin. Windows Mobility Center'ı seçin. Klavye parlaklığı veya klavye arka aydınlatması ayarını bulun. Kaydırıcıyı sağa sürükleyin. MacBook klavye ışığını açma adımları ⬇️ Sistem Ayarları’na girin. Klavye’ye tıklayın. Klavyenin ışığını ayarlamak için klavye parlaklığı sürgüsünü sürükleyin. 4️⃣ Klavye ışığı açma programını kullanma Tam Boyutta Gör Bazı klavyelerin ışık ayarlarını yapmak ve özelleştirmek için kullanılabilecek özel yazılımları veya uygulamaları vardır.

Örneğin; Razer’ın Synapse uygulamasıyla laptopunuzun klavye ışık efektlerini özelleştirebilir, klavyenizin parlaklığını artırıp azaltabilir ya da klavye ışığını uyku modunda açık veya kapalı kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Başka bir örnek olarak; Monster laptop klavye ışığını açmanın en kolay yolu Monster Kontrol Merkezi programını kullanmaktır. En iyi oyun klavyeleri, tek tek tuşların RGB aydınlatmasını ayarlamanıza izin veren programlarla gelir.

Çoğu laptop, karanlık ortamda klavye ışığının parlaklığını artırarak yazı yazmayı kolay hale getirir. Ancak, bazen laptop klavye ışığı yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bilgisayar klavye ışığı nasıl açılır bilmek önemlidir. Bu rehber yazıda Windows ve Mac’te klavye ışığı açma kısayol tuşunu öğrenebilirsiniz.

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Laptop klavye ışığı açma nasıl yapılır?