Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Tüm markalar için klavye ışığı açma kısayolu

- Klavye ışığı nasıl açılır ⌨️
- 1️⃣ Klavye aydınlatma tuşunu kullanarak klavye ışığını açma
- 2️⃣ İşlev tuşu ile klavye aydınlatmasını açma
- 3️⃣ Kontrol Merkezi’nden klavye tuş ışıklarını açma
- 4️⃣ Klavye ışığı açma programını kullanma
- Yorumlar
Çoğu modern dizüstü bilgisayar, düşük ışık koşullarında yazmayı kolaylaştıran arkadan aydınlatmalı klavyeyle gelir. Laptoplar genelde klavye tuşlarının parlaklığını bulunulan ortama göre otomatik olarak ayarlar. Bazen klavye ışığı yeterli gelmeyebilir ya da çok parlak ayarlandığından kısmak isteyebilirsiniz. Bu durumda klavye aydınlatma tuşunu bilmek önemlidir. Peki, laptop klavye ışığı nasıl açılır? HP, Lenovo, Asus, Casper, Dell ve diğer laptoplarda klavye aydınlatma kısayolunu gösteriyoruz.
Klavye ışığı nasıl açılır ⌨️
1️⃣ Klavye aydınlatma tuşunu kullanarak klavye ışığını açma
2️⃣ İşlev tuşu ile klavye aydınlatmasını açma
- Lenovo klavye ışığı açma: Fn + Space tuşlarına basın.
- HP laptop klavye ışık açma: Fn + F4 veya F5 tuşlarına basın.
- Asus laptop klavye ışığı açma: Fn + F7 tuşlarına basın.
- Dell klavye tuş ışığı açma: Fn + F10 tuşlarına basın.
- Casper Excalibur klavye ışığı açma: Fn + Esc veya Boşluk tuşlarına basın.
- Huawei bilgisayar klavye ışığı açma: Fn + F3 tuşlarına basın.
3️⃣ Kontrol Merkezi’nden klavye tuş ışıklarını açma
Windows 10/11'de klavye ışığını açma adımları ⬇️
- Denetim Masası’nı açın.
- Donanım ve ses yolunu izleyin.
- Windows Mobility Center'ı seçin.
- Klavye parlaklığı veya klavye arka aydınlatması ayarını bulun.
- Kaydırıcıyı sağa sürükleyin.
MacBook klavye ışığını açma adımları ⬇️
- Sistem Ayarları’na girin.
- Klavye’ye tıklayın.
- Klavyenin ışığını ayarlamak için klavye parlaklığı sürgüsünü sürükleyin.
4️⃣ Klavye ışığı açma programını kullanma
Örneğin; Razer’ın Synapse uygulamasıyla laptopunuzun klavye ışık efektlerini özelleştirebilir, klavyenizin parlaklığını artırıp azaltabilir ya da klavye ışığını uyku modunda açık veya kapalı kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Başka bir örnek olarak; Monster laptop klavye ışığını açmanın en kolay yolu Monster Kontrol Merkezi programını kullanmaktır. En iyi oyun klavyeleri, tek tek tuşların RGB aydınlatmasını ayarlamanıza izin veren programlarla gelir.
Çoğu laptop, karanlık ortamda klavye ışığının parlaklığını artırarak yazı yazmayı kolay hale getirir. Ancak, bazen laptop klavye ışığı yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bilgisayar klavye ışığı nasıl açılır bilmek önemlidir. Bu rehber yazıda Windows ve Mac’te klavye ışığı açma kısayol tuşunu öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.