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    Laptop klavye ışığı nasıl açılır? Tüm markalar için klavye ışığı açma kısayolu

    Laptop klavye ışığı açma kısayolunu öğrenmek isteyenler buraya! Tıklayın, klavye aydınlatma tuşu ve diğer yöntemlerle bilgisayar klavye ışıkları nasıl açılır öğrenin.

    Çoğu modern dizüstü bilgisayar, düşük ışık koşullarında yazmayı kolaylaştıran arkadan aydınlatmalı klavyeyle gelir. Laptoplar genelde klavye tuşlarının parlaklığını bulunulan ortama göre otomatik olarak ayarlar. Bazen klavye ışığı yeterli gelmeyebilir ya da çok parlak ayarlandığından kısmak isteyebilirsiniz. Bu durumda klavye aydınlatma tuşunu bilmek önemlidir. Peki, laptop klavye ışığı nasıl açılır? HP, Lenovo, Asus, Casper, Dell ve diğer laptoplarda klavye aydınlatma kısayolunu gösteriyoruz.

    Klavye ışığı nasıl açılır ⌨️

    klavye tuş ışıkları nasıl açılır Tam Boyutta Gör
    Klavye ışıklarını açmanın tek bir yolu yoktur. Klavye aydınlatmasını açma şekli, laptop ve klavye üreticileri arasında ve hatta aynı markanın farklı dizüstü bilgisayar serileri arasında bile büyük farklılıklar gösterebiliyor. İşte klavye ışığı açma yolları 👇🏻

    1️⃣ Klavye aydınlatma tuşunu kullanarak klavye ışığını açma

    klavye ışığı açma tuşu Tam Boyutta Gör
    Laptop klavyelerinde genelde tuş takımının üstünde klavye ışığını açıp kapatmak için basabileceğiniz özel bir tuş bulunur. Windows ve Mac bilgisayar klavyesinde güneş simgeli tuş, klavye ışığını açma tuşudur.

    2️⃣ İşlev tuşu ile klavye aydınlatmasını açma

    klavye ışığı açma kısayolu fn Tam Boyutta Gör
    Birçok Windows dizüstü bilgisayarda klavyenin arka aydınlatmasını açmak için işlev tuşuna basmak gerekebilir. Klavye ışığını açma kısayolu markadan markaya ve hatta seriye göre farklılık gösterebilir. Klavye ışıkları hangi tuşla açılır tüm markalar için görelim:
    • Lenovo klavye ışığı açma: Fn + Space tuşlarına basın.
    • HP laptop klavye ışık açma: Fn + F4 veya F5 tuşlarına basın.
    • Asus laptop klavye ışığı açma: Fn + F7 tuşlarına basın.
    • Dell klavye tuş ışığı açma: Fn + F10 tuşlarına basın.
    • Casper Excalibur klavye ışığı açma: Fn + Esc veya Boşluk tuşlarına basın.
    • Huawei bilgisayar klavye ışığı açma: Fn + F3 tuşlarına basın.

    3️⃣ Kontrol Merkezi’nden klavye tuş ışıklarını açma

    klavye ışığını açma windows & mac Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızın üreticisine ve modeline bağlı olarak, kontrol paneli menüsünden klavye ışığını açıp ayarlayabilirsiniz.

    Windows 10/11'de klavye ışığını açma adımları ⬇️

    1. Denetim Masası’nı açın.
    2. Donanım ve ses yolunu izleyin.
    3. Windows Mobility Center'ı seçin.
    4. Klavye parlaklığı veya klavye arka aydınlatması ayarını bulun.
    5. Kaydırıcıyı sağa sürükleyin.

    MacBook klavye ışığını açma adımları ⬇️

    1. Sistem Ayarları’na girin.
    2. Klavye’ye tıklayın.
    3. Klavyenin ışığını ayarlamak için klavye parlaklığı sürgüsünü sürükleyin.

    4️⃣ Klavye ışığı açma programını kullanma

    klavye ışık ayarlama programı Tam Boyutta Gör
    Bazı klavyelerin ışık ayarlarını yapmak ve özelleştirmek için kullanılabilecek özel yazılımları veya uygulamaları vardır.

    Örneğin; Razer’ın Synapse uygulamasıyla laptopunuzun klavye ışık efektlerini özelleştirebilir, klavyenizin parlaklığını artırıp azaltabilir ya da klavye ışığını uyku modunda açık veya kapalı kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Başka bir örnek olarak; Monster laptop klavye ışığını açmanın en kolay yolu Monster Kontrol Merkezi programını kullanmaktır. En iyi oyun klavyeleri, tek tek tuşların RGB aydınlatmasını ayarlamanıza izin veren programlarla gelir.

    Çoğu laptop, karanlık ortamda klavye ışığının parlaklığını artırarak yazı yazmayı kolay hale getirir. Ancak, bazen laptop klavye ışığı yeterli gelmeyebilir. Bu durumda bilgisayar klavye ışığı nasıl açılır bilmek önemlidir. Bu rehber yazıda Windows ve Mac’te klavye ışığı açma kısayol tuşunu öğrenebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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