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Lenovo, ARM tabanlı ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm Snapdragon platformunu kullanan Skylight isimli mini-bilgisayarını bir süre önce rafa kaldıran Lenovo, ARM tabanlı mini-bilgisayar çalışmalarını sürdürüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, Freescale firmasının SABRE platformunu kullanan yeni bir ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar hazırlıyor. Pegatron tarafından üretildiği belirtilen yeni sistem, 10.inç ekran ile geliyor ve parlak siyah kasası ile dikkat çekiyor. SABRE platformu kapsamında 800MHz'de çalışan i.MX515 uygulama işlemcisini kullanan sistem, yine Freescale tarafından hazırlanan MC13892 kodlu güç yönetim devresine ve SGTL5000 kod numarısına sahip düşük güçlü stereo kodek gibi temel yapı elemanlarına sahip.

Diğer özellikleri arasında SDHC kart slotu, USB bağlantısı, LAN ve WiFi gibi özelliklere sahip olan ultra-taşınabilir sistemin hangi fiyat seviyesinden ve ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
o haldebu cihazda androd kullanıcak demektir.. haberde yazmıyor ama başka da alternatif yok.. tabi chorome OS o zamana kadar çıkmazsa bilemem...
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santanio 9 yıl
edit: yanlış post
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1963bursa 9 yıl
Lenovo, Türkiye'ye ürettiği VIA modellerden az sayıda yollamıştı, Qualcomm Snapdragon tabanlı bilgisayarı ise hiç gelmedi, bu güzel haberlerin getirisini ülkemizde göremiyoruz maalesef, Lenovo'nun Türkiye'ye bakan birimleri işlemci ve platformlarda 1-2 markanın çeşitlerinden başka çeşit getirmezlerse diğer üreticilerle gözümüzde farkları kalmayacak. Üretiyor ama ülkemizde satışa çıkmıyor, sadece haberi geliyor, bunu çok da hoş karşılamıyorum.
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