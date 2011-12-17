Linux Kernel 3.2 RC6 kullanıma sunuldu

Linus Torvalds dün yaptığı açıklama ile Linux Kernel 3.2 için RC6 sürümünün indirilmeye hazır olduğunu söyledi. Daha önceki aday sürümler ile kıyaslandığında görece daha ufak güncellemeler içeren RC6, Btrfs ve CIFS için dosyasistemi güncelleleri ve ARM ile x86 tabanlı işlemciler için çeşitli hata düzeltmeleri içerirken, en önemli güncelleme olarak swim3, i915 veya eDP benzeri sürücü değişiklikleri, geliştirmeleri gösterilebilir.

Linus Torvalds, Linux Kernel 3.2 için RC7 hazırlıklarına başlarken, kötü bir durum patlak vermediği müddetçe RC8 sürümünü yapmayacağını ve Kernel 3.2'nin nihai sürümünün yeni yıl ile birlikte sunulacağını da yolladığı elektronik posta ile açıklamış oldu.