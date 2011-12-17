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Linux Kernel 3.2 RC6 kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,6b
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7
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Linus Torvalds dün yaptığı açıklama ile Linux Kernel 3.2 için RC6 sürümünün indirilmeye hazır olduğunu söyledi. Daha önceki aday sürümler ile kıyaslandığında görece daha ufak güncellemeler içeren RC6, Btrfs ve CIFS için dosyasistemi güncelleleri ve ARM ile x86 tabanlı işlemciler için çeşitli hata düzeltmeleri içerirken, en önemli güncelleme olarak swim3, i915 veya eDP benzeri sürücü değişiklikleri, geliştirmeleri gösterilebilir.
Linus Torvalds, Linux Kernel 3.2 için RC7 hazırlıklarına başlarken, kötü bir durum patlak vermediği müddetçe RC8 sürümünü yapmayacağını ve Kernel 3.2'nin nihai sürümünün yeni yıl ile birlikte sunulacağını da yolladığı elektronik posta ile açıklamış oldu. 

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unsignedint 7 yıl
servetportakal
3 yıldır kernel güncellemelerini takip ediyorum, cihaz neredeyse hurdaya döndü. Hala ( benim makinayla ) stabil, kararlı çalışan bir sürüm çıkaramadılar... herhalde ben makinayı çöpe attıktan sonra düzeltecekler hataları.

kernel compile konusunda sıkıntılarınız olabilir. ben de sürekli kernel güncellemelerini takip ediyorum şimdiye kadar hiç sıkınıtı yaşamadım.
üstelik farklı releaseleri de compile edip denediğim oluyor;
- gentoo-sources
- git-sources
- ck-sources
- vanilla-sources
google'dan kernel compile konusunda bir çok site bulabilirsiniz.
esenlikler.
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DH Misafiri 7 yıl
Android linux değilde unix kullanmıyor muydu? Linux zaten unix cekirdeği geliştirilerek yapılandırılmadı mı? Karışıklık var sanırım.
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servetportakal 7 yıl
3 yıldır kernel güncellemelerini takip ediyorum, cihaz neredeyse hurdaya döndü. Hala ( benim makinayla ) stabil, kararlı çalışan bir sürüm çıkaramadılar... herhalde ben makinayı çöpe attıktan sonra düzeltecekler hataları.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
ios kadar takılmadan çalışsın geçişlerde android gibi takılmalar olmasın yeter apple gibi hapishane geliştiricisinden nefret etsemde yiğidin hakkını vermek gerek çok stabil ;)
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aceleciburak 7 yıl
hadi hayırlı olsn eğer google android 4.x sürümlerdeki ilk büyük güncelleme kernel değişimi şeklinde gelebilir örneğin Android 4.5 sürümünün en büyük getirirsi güncellenmiş kernel olabilir.
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