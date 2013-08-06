Logitech G430 7.1 Kulaklık video inceleme

Logitech'in oyunculara özel yeni kulaklığı G430, Dolby'nin kulaklıklar için geliştirdiği sanallaştırılmış 7.1 Surround ses desteği yanında dayanıklı yapısı ve hafifliği ile dikkat çekici bir model. Bu videomuzda Logitech G430, oyun, film ve müziklerde deniyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.