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Logitech G430 7.1 Kulaklık video inceleme

5 yıl
9,4b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Logitech'in oyunculara özel yeni kulaklığı G430, Dolby'nin kulaklıklar için geliştirdiği sanallaştırılmış 7.1 Surround ses desteği yanında dayanıklı yapısı ve hafifliği ile dikkat çekici bir model. Bu videomuzda Logitech G430, oyun, film ve müziklerde deniyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
 
 

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Speed-Step 5 yıl en beğenilen dere.beyi
dere.beyi

bu şirket sizin sponsorunuz olduğu için bu konuda size güvenmiyorum kusura bakmayın


Merhaba,

Donanimhaber.com olarak sadece Logitech değil INTEL, AMD, NVIDIA, SAMSUNG, HTC ve benzeri sektöre yön veren bütün firmalarla çalışıyoruz. Sizin bu mantığınıza göre hiç bir videomuzu izlememeniz gerekli.

Teknoloji siteleri teknoloji firmalarından reklam almadan ayakta duramazlar. Bu bütün siteler için geçerli. Reklam ve özel site ayrı inceleme ayrı :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
dere.beyibu şirket sizin sponsorunuz olduğu için bu konuda size güvenmiyorum kusura bakmayınMerhaba,
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tomusga 3 ay
Vatan Bilgisayardan 10 .02.2019 da 400 tl ye aldığım kulaklığın inceşemes videosu. youtube.com/...
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DH Misafiri 4 yıl
Merhaba ilk defa bi forum sitesine yorum yapiyorum . uzun suredir cs 1.6 ve 2 yildir cs go oynuyorum. arkadaşlar steel series V2 usb ye 500 tl logitech g 430 a 270 tl ve creative tactic rage ye 200 tl para verdim bu dediklerimi 3 sene icerisinde aldim üc ürünüde kullandım . caunter yani ses kasmak icin bunlarin icinde en iyisi en ucuz olani tactic rage bunu samimimi olarak soyluyorum farklı yorumlara ne olur aldanmayin. müzik film icin demiyorum tabiki müzik ses baslar da en iyisi steel series di hala duruyor ama cs de hicbir ise yaramiyor. . creative programinda hazir cs ayarlari var silah sesi basli gelmiyor sirf ayak sesi geliyor ve gerçekten müthis . cs icin kesinlikle creative . ama müzik de dinlerim filmde izlerim iyi olsun diyosaniz ses kasma derdim yok . fps oyunu degil farkli oyunlar oynarım diyosanız o zaman 1-steel series 2- logitech g430 3-creative.
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sfoker 4 yıl
Creative Sound Blaster Tactic 3D Rage Ses Kartlı Gaming Kulaklık ile g430 arasinda kaldim hangisi tercih etmeliyim
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DH Misafiri 5 yıl
Merak ettiğim bir konu var Mesut abi :) izlediğiniz video, dinlediğiniz müzik yada oynadığınız oyunun surround sesi desteklemesi gerekmiyor mu? Buna değinmemişsiniz. Bu konuda fazla bir bilgiye sahip değilim ama öğrenmek isterim :)
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enja 5 yıl
benimde aklıma takılan bir soru var mesut bey kulaklık yastıkları kumaş olarak üretilmiş er yada geç ne yaparsanız yapın kirlenecek bunları çıkartıp yıkamak mümkünmü aksi taktirde hiç iyi görüntü çıkmaz ortaya

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DH Misafiri 5 yıl
Çok başarılı bir inceleme olmuş, teşekkürler.
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AlicanDernek 5 yıl
Dh den güzel bir inceleme daha :D
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akibeel 5 yıl
güzel inceleme teşekkürler
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Madao 5 yıl
30 saniyelik reklam konulurmu be yuh!
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dere.beyi 5 yıl
bu şirket sizin sponsorunuz olduğu için bu konuda size güvenmiyorum kusura bakmayın
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