Logitech G430 7.1 Kulaklık video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Logitech'in oyunculara özel yeni kulaklığı G430, Dolby'nin kulaklıklar için geliştirdiği sanallaştırılmış 7.1 Surround ses desteği yanında dayanıklı yapısı ve hafifliği ile dikkat çekici bir model. Bu videomuzda Logitech G430, oyun, film ve müziklerde deniyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz.
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Merhaba,
Donanimhaber.com olarak sadece Logitech değil INTEL, AMD, NVIDIA, SAMSUNG, HTC ve benzeri sektöre yön veren bütün firmalarla çalışıyoruz. Sizin bu mantığınıza göre hiç bir videomuzu izlememeniz gerekli.
Teknoloji siteleri teknoloji firmalarından reklam almadan ayakta duramazlar. Bu bütün siteler için geçerli. Reklam ve özel site ayrı inceleme ayrı :)
Sevgiler,
Mesut Çevik