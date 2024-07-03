Daha sağlıklı, daha rahat: Logitech Wave klavye ve Lift mouse incelemesi

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Bu videomuzda Logitech'in Ergo serisindeki yeni ürünleri Logitech Wave isimli klavyeye ve Logitech Lift isimli mouse'a yakından bakıyoruz.

Özellikle son dönemde konuşulmaya başlayan karpal tünel tarzı bilekte meydana gelen sinir hastalıklarının sayısı ciddi bir şekilde artmaya başladı. Bunun için de birçok marka çeşitli modeller çıkarmaya başladı ve açıkçası bu konuda en rahat ve en önde giden marka Logitech. Logitech'in de Ergo adını verdiği bu rahatlığıyla öne çıkan ve daha çok ofis çalışanları için geliştirmiş olduğu serisinin yeni üyeleri konuğumuz oldu.

Logitech Wave isimli klavye, isminden de anlaşılabileceği gibi dalgalı yapısı, bileklik kısmındaki yastığı ve 3 farklı cihaza bağlanabilmesiyle dikkat çeken bir klavye. Özellikle tuşlarda Apple cihaz kullananlar için farklı baskıların olması da güzel bir artı diyebiliriz. Mouse tarafına geldiğimizdeyse zaten dikey mouse konusunda MX Vertical ile çıtayı zirveye çıkaran Logitech bu sefer Lift modeli ile biraz daha küçük ve daha gelişmiş bir model sunuyor bize.

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