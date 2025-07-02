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    Evrenin derinliklerinde "zamanda donmuş" bir galaksi keşfedildi

    Astronomlar, 7 milyar yıl boyunca hiç değişmeden kalan nadir "zamanda donmuş" bir galaksi keşfetti. Bu galaktik fosil, evrenin ilk dönemlerine eşsiz bir pencere açıyor.

    Evrenin derinliklerinde 'zamanda donmuş' bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Astronomlar, 7 milyar yıl boyunca neredeyse hiç değişmeden kalan sıra dışı bir galaksiyi keşfetti. KiDS J0842+0059 adı verilen bu galaksi, bilim insanları tarafından "kozmik fosil" olarak tanımlanıyor.

    Tıpkı dünyadaki dinozor fosillerinin yaşamın evrimini anlamamıza yardımcı olması gibi, bu galaktik fosil de evrenin ilk dönemlerini araştırmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Çarpışma ve birleşmelerden uzak kalmayı başarmış bu nadir galaksiler evrenin ilk zamanlarına açılan bir pencere niteliğinde.

    7 milyar yıl boyunca değişmedi

    Evrenin derinliklerinde 'zamanda donmuş' bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, bu galaksiyi daha önce 2018 yılında KiDS (Kilo Degree Survey) projesi kapsamında keşfetmişti. Ancak son analizler, Large Binocular Telescope (LBT) kullanılarak elde edilen yüksek çözünürlüklü verilerle yapıldı. Elde edilen bulgular, KiDS J0842+0059’un yaklaşık7 milyar yıl boyunca boyut, şekil ve yapısal özelliklerini koruduğunu ortaya koydu.

    Güneş’in 100 milyar katı kütleye sahip

    Evrenin derinliklerinde 'zamanda donmuş' bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    KiDS J0842+0059, Dünya’dan yaklaşık 3 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Gözlemler, bu galaksinin Güneş’in 100 milyar katı kadar bir yıldız kütlesine sahip olduğunu gösteriyor. Ancak dikkat çekici olan, bu kadar büyük bir kütleye rağmen oldukça kompakt bir yapıya sahip olması ve uzun süredir yeni yıldız üretmemesi.

    Bu da onun, erken evrende oluşmuş, gelişimi durmuş bir galaktik fosil olabileceğine işaret ediyor. LBT’nin uyarlamalı optik sistemi sayesinde, bu galaksinin yapısı önceki verilere kıyasla 10 kat daha net şekilde görüntülendi.

    Evrenin derinliklerinde 'zamanda donmuş' bir galaksi keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Hubble Uzay Teleskobu tarafından görülen kalıntı galaksi NGC 1277

    Benzer bir başka fosil galaksi olan NGC 1277, 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki Perseus Kümesi'nde bulunuyor. Ancak KiDS J0842+0059, hem daha uzak hem de daha eski bir örnek olarak öne çıkıyor.

    Bu keşif, bazı galaksilerin erken dönemde hızla oluştuğunu ve milyarlarca yıl boyunca çarpışmalardan kaçarak bugüne dek bozulmadan ulaşabildiğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu tür galaksilerin bugünkü büyük galaksilerin çekirdek yapılarının nasıl şekillendiğini anlamada anahtar rol oynadığını vurguluyor. Gelecek dönemde, Avrupa Uzay Ajansı’nın Euclid uzay teleskobu gibi ileri teknolojilerle daha fazla galaktik fosilin keşfedilmesi hedefleniyor.

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