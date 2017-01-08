Logitech G533 7.1 kablosuz kulaklık testte "CES 2017 ilk izlenim"

Logitech'in yeni nesil G533 7.1 kablosuz kulaklığını test etme şansı bulduk ve baştan söyleyelim çok beğendik. Çevresel sesleri algılama ve baslar çok iyi. Detaylar videomuzda.

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