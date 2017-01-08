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Logitech G533 7.1 kablosuz kulaklık testte "CES 2017 ilk izlenim"
2 yıl
26b
1
Çevre Birimleri
54
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Logitech'in yeni nesil G533 7.1 kablosuz kulaklığını test etme şansı bulduk ve baştan söyleyelim çok beğendik. Çevresel sesleri algılama ve baslar çok iyi. Detaylar videomuzda.
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Hobar
2 yıl
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Gözlük takınca amca olmuşsun mesut.
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Lana-Del-Rey
2 yıl
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Cloud 2 gibi bir şahane varken böyle leğen plastiklerine iş düşmez
1 Yanıt
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*GameOver*
11 ay
editörün seçimi
bu kulaklık ile 933 arasındaki farklar nelerdir ? açıkcası 933 aşırı kaba duruyor ve kulaklık üzerinde led aydınlatmayı ben gereksiz buluyorum
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kaan2142
2 yıl
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g933 ps4 te çalışıyormuş. Bunun teknik özelliklerinde ps4 yok çalışırmı acaba deneyen varmı?
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Gencbeyiin
2 yıl
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Süngerli yapı beni kahretti harika duruyor
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himan
2 yıl
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Cloud 2 kullanan biri olarak çok memnunum ama logi nin sesi nasıl imkanım olursa bakmak isterim
1 Yanıt
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zamisli
1 yıl
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himan
Ekolayzir ayarlarida var ekstra ama ben bayildim. Kablosuz olmasi muthis . Kabliluda calisiyor sarjda. 15 saat. Basslar tizler ortalar super.cmikrofon harika
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ferit34
2 yıl
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g430 var takınca sanki kafamın üstüne birisi taş koymuş okadar ağır yani, bide kablosu çok uzun elime ayağıma dolanıyo sürekli, kablonun ortasına vol açma kapama koymuşlar heryere çarpıyo sürekli ama ses 10 numara, belki amazondan bunu alırım :/
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Mr.ED
2 yıl
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Logitech ürünlerini kullanan biri olarak malzeme kalitesinde pek iyi olduklarını söyleyemem. Daha doğrusu işçilik olarak iyi değiller. Bazı küçük aksilikler olabiliyor. Kulaklıkları olarak yeni g633 ve g933 başarılı olan kulaklıklar ama çok rahat değiller. Ayrıca tasarım yüzünde bazı kişilerde kafalarından düşebiliyor ama ses kalitesi olarak eski seriye göre daha iyi durumdalar. Mikrofon ses kalitesi de yine aynı şekilde iyi durumda. Fakat satış fiyatlarına göre rakibi olan çok iyi kulaklıklar var. Sennheiser hd598 + modmic vb gibi kombinasyon ile daha iyi ses kalitesi alınabilir.
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Umutcan
2 yıl
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Sanal 7.1 stereo kulaklıkların 3d yön efektleri pek iyi olmuyor, en iyi surround deneyimi için ön ve arka için ayrı hoparlörleri olan
gerçek surround kulaklık öneririm. Roccat kave ve bütçesi daha yüksek olanlar için Razer tiamat elite 7.1 en iyi surround seçenekler.
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The Incredibles
2 yıl
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cloud 2 yi 10 saat de kullansanız rahatsız etmiyor eğer almayı düşünyürosanız bilginiz olsun
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volkie
2 yıl
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hyperx cloud 2 çok dengeli ses konusunda 150 dolara kadar alınacak en iyi kulaklık sadece oyun değil müzikte de mükemmel
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KaleyDeskop
2 yıl
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reis birde garmin standına gitsene garmin fenix 5 sergileniyor, birde türk biri incelesin.
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gerçek surround kulaklık öneririm. Roccat kave ve bütçesi daha yüksek olanlar için Razer tiamat elite 7.1 en iyi surround seçenekler.