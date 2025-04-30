PS Plus abonelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mayıs ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Nisan 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Nisan ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memorydahil 3 yeni oyun eklenmişti.

Mayıs ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun olacak. Bu üç oyunun 6 Mayıs Salı gününden Haziran ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Mayıs'a kadar mevcut ücretsiz oyunları oyun kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Ark: Survival Ascended | PS5

Balatro | PS5, PS4

Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4

PS Store'da "Fırsat" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar 2 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Plus Mayıs 2025 oyunları belli oldu! 3.000 TL değerinde