PS Plus abonelerine Mayıs ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Nisan 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Nisan ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memorydahil 3 yeni oyun eklenmişti.
Mayıs ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Ark: Survival Ascended, Balatro ve Warhammer 40,000: Boltgun olacak. Bu üç oyunun 6 Mayıs Salı gününden Haziran ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 6 Mayıs'a kadar mevcut ücretsiz oyunları oyun kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
- Ark: Survival Ascended | PS5
- Balatro | PS5, PS4
- Warhammer 40,000: Boltgun | PS5, PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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