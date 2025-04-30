En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Apple, Samsung'a yaklaştı
Canalys verilerine göre Apple ve Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde sırasıyla %19 ve %20 pazar payına sahip oldu. Bu noktada Samsung 60.5 milyon adet ile liderliğini korurken, Apple 55 milyon adetle onu takip etti. Xiaomi, 41.8 milyon sevkiyatla üçüncü sıradaki konumunu korudu. Çinli üretici, istikrarını sürdürse de büyümesi önceki çeyreklere göre yavaşladı.
Canalys'e göre bölgesel eğilimlere bakıldığında, Çin ve ABD'de talep artarken, Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu'da tüketici ilgisi zayıfladı. Afrika'da ise perakende ve marka faaliyetleri güçlendi.
- Samsung 60.5 milyon %20
- Apple 55.0 milyon %19
- Xiaomi 41.8 milyon %14
- vivo 22.9 milyon %8
- OPPO (OnePlus dahil) 22.7 milyon %8
- Diğer Üreticiler 94.0 milyon
2025'in ilk çeyreğinden alınan rakamlar iyimser olsa da, Canalys, büyük üreticilerin ikinci çeyrekten itibaren daha net bir toparlanma beklediğini belirtiyor. Buna göre azalan stok seviyeleri ve yaklaşan ürün lansmanları sayesinde pazarın yeniden hareketlendiğini görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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