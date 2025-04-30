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    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    2025'in ilk çeyreğinde akıllı telefon pazarı yatay seyretti. Artış sınırlı kalırken, Apple ve Samsung arasındaki pay daralıyor. İşte en çok satan markalar...   

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Pazar araştırma firması Canalys, küresel telefon pazarının 2025 1.çeyrek rakamlarını paylaştı. Canalys verilerine göre, bu dönemdeki sevkiyatlar 296.9 milyon adetle bir önceki yıla oranla neredeyse aynı kaldı. İşte 2025 yılında en çok satan markalar.

    Apple, Samsung'a yaklaştı

    Canalys verilerine göre Apple ve Samsung, 2025'in ilk çeyreğinde sırasıyla %19 ve %20 pazar payına sahip oldu. Bu noktada Samsung 60.5 milyon adet ile liderliğini korurken, Apple 55 milyon adetle onu takip etti. Xiaomi, 41.8 milyon sevkiyatla üçüncü sıradaki konumunu korudu. Çinli üretici, istikrarını sürdürse de büyümesi önceki çeyreklere göre yavaşladı.

    En çok satan akıllı telefon markaları açıklandı: İşte birinci Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, vivo %7’lik bir artışla dikkat çekti ve 22.9 milyon cihaz gönderimi gerçekleştirdi. Oppo ise 22.7 milyon ile düşüşe geçti. Diğer markaların toplam sevkiyatı ise 94 milyon olarak ölçüldü. Bu arada, BBK çatısı altındaki Oppo, Vivo ve Realme gibi markalar birleştirildiğinde toplam payın neredeyse %20'lik bir bölümüne ulaşıyor.  

    Canalys'e göre bölgesel eğilimlere bakıldığında, Çin ve ABD'de talep artarken, Hindistan, Avrupa ve Orta Doğu'da tüketici ilgisi zayıfladı. Afrika'da ise perakende ve marka faaliyetleri güçlendi.

    • Samsung 60.5 milyon %20
    • Apple 55.0 milyon %19
    • Xiaomi 41.8 milyon %14
    • vivo 22.9 milyon %8
    • OPPO (OnePlus dahil) 22.7 milyon %8
    • Diğer Üreticiler 94.0 milyon

    2025'in ilk çeyreğinden alınan rakamlar iyimser olsa da, Canalys, büyük üreticilerin ikinci çeyrekten itibaren daha net bir toparlanma beklediğini belirtiyor. Buna göre azalan stok seviyeleri ve yaklaşan ürün lansmanları sayesinde pazarın yeniden hareketlendiğini görebiliriz.

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