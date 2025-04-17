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    MIT'li Türk bilim insanı Dağdeviren'in buluşu yıldızlara ulaştı: İşte o teknolojinin hikâyesi

    Bir Türk bilim insanının yıldızlara ulaşan buluşu: MIT'li Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in geliştirdiği giyilebilir ultrason cihazı, milyonlarca kadının hayatını kurtarmaya aday

    Tarihi bir uzay yolculuğunda Türk bilim insanı Doç. Dr. Canan Dağdeviren'in geliştirdiği devrim niteliğindeki giyilebilir ultrason cihazı uzaya çıktı. Elektronik sütyen formunda tasarlanan bu teknoloji, meme kanserini erken teşhis ederek yılda 11 milyon kadının hayatını kurtarma potansiyeline sahip.

    14 Nisan 2025'te Blue Origin'in organize ettiği, tamamen kadınlardan oluşan ilk uzay ekibiyle uzaya gönderilen cihaz, Dağdeviren'in meme kanserinden kaybettiği teyzesinin anısına geliştirildi. Herhangi bir sütyene entegre edilebilen ve radyasyonsuz çalışan cihaz, çapı 0,3 santimetreye kadar olan kistleri tespit edebiliyor.

    MIT Media Lab'da kendi laboratuvarını kuran ilk Türk bilim insanı olan Canan Dağdeviren'in diğer çığır açan buluşları arasında PZT tabanlı esnek kalp pili, giyilebilir biyosensörler ve akıllı ilaç salımı yapan cihazlar da bulunuyor. Forbes'un "30 yaşından küçük 30 bilim insanı" listesine giren Dağdeviren, gençlerin Nobel'i olarak bilinen Science & SciLifeLab ödülünü kazanmıştı.

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