Logitech G900 Chaos Spectrum: oyuncu farelerinin en donanımlısı

G900 Chaos Spectrum, profesyonel sınıf kablosuz fare anlamına geliyor. Sınıfının en iyisi nitelikler ile özelleştirme ve izleme performansı elde etmek amacıyla rakipsiz PMW3366 optik sensör etrafında geliştirilen fare, aynı zamanda enerji tüketimini azaltan benzersiz saat ayarlama teknolojimizden yararlanıyor. G900, sadece bugüne dek tasarlanmış en iyi optik sensörü kullanmakla kalmıyor, rakiplerin kablolu modellerinden daha hızlı olmasıyla da öne çıkıyor. Yalnızca 107 g ağırlığındaki G900, kablosuz bir fare için çok hafif olmasının yanı sıra, son derece konforlu, her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Titiz ve sürekli özelleştiren kullanıcıları bile tatmin edecek yazılım özelleştirmeleri sunan fare, tek şarjla 32 saate kadar durmadan oyun oynama imkânı verdiğinden, oyuncuların pil ömrü için endişelenmeleri gerekmiyor. Teknik özelliklerin tam listesi, kılavuzun sonundaki Teknik Özellikler bölümünde yer alıyor. Tam Boyutta Gör

Profesyonel Sınıfı Kablosuz Fare

Baskının yüksek olduğu anlarda, kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı belirleyen tek şey gecikme süresi olabilir. Söz konusu milyonlar ya da arkadaşlarınız arasında itibar kazanmak olsa da, PC oyuncuları iyi bir oyun deneyimi için G900 Chaos Spectrum’a güvenebilir. 1 milisaniyelik bildirim hızı ve ileri düzeyde optimize edilmiş 2,4 GHz kablosuz bağlantıyla donatılan G900 Chaos Spectrum, rakiplerin kablolu çözümlerinden bile daha iyi performans sergiliyor.

Gelişmiş Optik Oyun Sensörü

G900 Chaos Spectrum, piyasanın en iyi oyun sensörü kabul edilen PMW3366 optik sensörden yararlanıyor. PMW3366 sensör, yüksek hassasiyette bile el hareketlerini ekrana büyük doğrulukla yansıtıyor. Her hızda üstün izleme doğruluğuyla tutarlı tepki verme özellikleri sunarken, Delta Zero teknolojisi sayesinde tüm DPI aralığı (200-12.000 DPI) boyunca sıfır hızlanma ve sıfır yumuşatmaya sahip bulunuyor.

G900 Chaos Spectrum, piyasanın en iyi oyun sensörü PMW3366 optik sensörden yararlanır, tamamıyla özelleştirilebilirken son derece isabetli izleme ve tutarlılık sağlıyor.

Sıfır Yumuşatma G900 Chaos Spectrum’da kullanılan sensör, yüksek hassasiyette bile maksimum yanıt verebilmek için tüm DPI aralığı boyunca sıfır yumuşatmaya veya filtrelemeye sahip bulunuyor. İmleç hareketlerini pürüzsüzleştirmek için sensör verilerinin pek çok döngüsünün kıyaslanması anlamına gelen yumuşatma, mouse işaretleme hareketinin gözle görülür biçimde el hareketlerinin gerisinden gelmesine neden olabilen ve ayarlanamayan veri işleme gecikmesi yaratıyor. Çözünürlük G900 Chaos Spectrum, 200 – 12.000 DPI’lık olağanüstü yüksek ve geniş çözünürlük aralığıyla, oyun sırasında 5’e kadar DPI ayarına imkân veriyor. Doğruluk ve isabet ölçüsü olduğu yanılgısı yaygın olsa da, DPI aslında hassasiyet veya imleç hızının ölçüsünü ifade ediyor. Yüksek DPI ayarları, Battlefield 4 gibi oyunlarda tank kulelerini daha hızlı çevirmek için yararlıyken, profesyonel FPS oyuncuları, mouse ile isabetli hedefleme ve daha geniş hareketler yapmak amacıyla, genellikle daha düşük DPI ayarlarında (400-800) oynuyor. DPI için ince ayarlar, Logitech Oyun Yazılımları’ndan yapılabiliyor. Sıfır Piksel Yuvarlama PMW3366 sensörlü G900 Chaos Spectrum, sıfır piksel yuvarlama özelliğine sahip olduğu için, yazılımda bildirilen DPI ile gerçek DPI arasındaki hassasiyet iyileştirilmiş bulunuyor. Oyun mouse’larının çoğunda DPI adımlarındaki yuvarlamaya bağlı olarak, gerçek DPI ile yazılımda bildirilen DPI farklılık gösterebiliyor. Delta Zero™ Teknolojisi Delta Zero, yüksek doğrulukta imleç kontrolü için optimize edilmiş özel bir sensör teknolojileri ailesi. Bu teknoloji, Logitech G oyun mouse’larının pek çoğunda ve yeni Logitech G900 Chaos Spectrum Oyun Mouse’unda bulunuyor. Özel mercek tasarımı, hassas aydınlatma geometrisi ve gelişmiş resim işleme algoritmaları, sahip olduğu özel teknolojiler arasında yer alıyor. Sonuçta, sıfır mouse ivmesiyle hassas optik izleme elde ediliyor.

Mekanik Eksen Tuş Tasarımı Logitech G900 Chaos Spectrum’un tuşları, hızlı tıklama geribildirimiyle net bir tıklama hissi verecek şekilde geliştirilmiş. Metal yay gerginliğini ayarlayan sistem ve özel metal eksen menteşeler, sol ve sağ mouse tuşlarına entegre edilmiş. Sistem, her tıklamadan sonra daha hızlı yenileme sağlayarak tıklama gereksinimini azaltırken, tuşlarla anahtarlar arasındaki mesafeyi azaltmaya da yardımcı oluyor. Sonuçta, daha yüksek yanıt ve tutarlı olarak daha hızlı, isabetli ve güvenilir tıklama performansı elde ediliyor. Tam Boyutta Gör

Hassas Mühendislik Eseri Hafif Yapı

Chaos Spectrum’un her bileşeni, stabilite korunurken ağırlığın azaltılması için optimize edilmiş. İnce duvar kalıbından çukur “telli” süper kaydırma tekerleğinin tasarımına kadar yapının her öğesi, mümkün olan her miligram çıkarılmak üzere analiz edilmiş ve ayarlanmış. Sonuçta, uzun kullanım süreleri boyunca konforu maksimize eden ve harekete daha hızlı yanıt verebilen, yalnızca 107 gramlık bir kablosuz mouse doğmuş. Bir kablonun kattığı ilave sürüklemenin olmadığı bu mouse gerçekten hareket edebiliyor! Yapılan iyileştirmelerden sonra, süper hızlı metal kaydırma tekerleğinin ağırlığı G502 Proteus Spectrum’a kıyasla %47 azalmış. Yeni bir ince duvar kalıplama prosesi de önemli ölçüde daha az malzeme kullanılarak sağlam ve sert bir yapı yaratılmasını sağlamış. Aşağıda bazı popüler oyuncu farelerinin ağırlık sıralaması yer alıyor:

Tıklama Gecikme Ölçümü

Elektrik darbesinin mouse’taki bir anahtardan mikro kontroldeki USB’ye gönderildiği o anın gecikme süresini test etmek ve bunu mümkün olduğunca kesinlikle yapabilmek için, birkaç adım geri gidiliyor. Önce mouse’ta değişiklik yapılarak elektrik kablosunu asıl anahtardan ayrılması, tıklamanın bilgisayara ulaştığı kesin anla karşıalştırılması gerekiyor. Ardından elektrik sinyalini, Tag Heuer HL440 profesyonel zamanlama ünitesince okunabilmesi için bir adaptöre gönderiliyor. Bu veri daha sonra analiz edebileceğimiz bir bilgisayara iletiliyor. Komple mouse sisteminin, oyuncudan gelen girdiyi ne kadar hızlı yorumlayabildiğini ve sinyali oyuna gönderdiğini karşılaştırıyormuş.

2-4 ms arasındaki fark bile yüksek hızlarda rekabet ederken tam bir enstantane anlamına gelebiliyor. Oyun oynayanlar mümkün olan en hızlı girdiyi talep ettiği için, Logitech G olarak bunu aradan çıkarmak ve oyuncuların tutkularına odaklanmasını sağlamak istenmiş. Bunu yapmanın en iyi yolu da, mouse’unuzun en hızlısı olduğunu bilmek. G900 Chaos Spectrum, en iyi rakiplerinin kablosuz mouse’larından daha hızlı. Aşağıdaki şemada, tıklama gecikme süresinin nasıl ölçüldüğünü ve elde edilen sonuç verileri görülebilir:

Mouse’un elektrik anahtarında direkt girdiyi nasıl aldığımız, sinyalin bilgisayara ulaştığı zamanla karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

G900 Chaos Spectrum, tıklamadan USB’ye erişim süresinde, en iyi rakiplerin kablosuz oyun mouse’larına göre daha hızlı.

Hareket gecikme süresi, tıklama gecikme süresi kadar önemlidir ve toplam performans paketinin bir parçasıdır. Hareket gecikme süresini tıklama gecikme süresine benzer bir şekilde test ediyor, ama hareketi taklit etmek için her iki mouse’u hareket eden bir döner tablaya yerleştiriyoruz. İki mouse’a aynı anda sensör girdisi veriliyor, alınan çıktı yine aynı test bilgisayarına iletilerek veriler analiz ediliyor.