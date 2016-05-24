Logitech G900 Chaos Spectrum: oyuncu farelerinin en donanımlısı

G900 Chaos Spectrum, profesyonel sınıf kablosuz fare anlamına geliyor. Sınıfının en iyisi nitelikler ile özelleştirme ve izleme performansı elde etmek amacıyla rakipsiz PMW3366 optik sensör etrafında geliştirilen fare, aynı zamanda enerji tüketimini azaltan benzersiz saat ayarlama teknolojimizden yararlanıyor. G900, sadece bugüne dek tasarlanmış en iyi optik sensörü kullanmakla kalmıyor, rakiplerin kablolu modellerinden daha hızlı olmasıyla da öne çıkıyor. Yalnızca 107 g ağırlığındaki G900, kablosuz bir fare için çok hafif olmasının yanı sıra, son derece konforlu, her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Titiz ve sürekli özelleştiren kullanıcıları bile tatmin edecek yazılım özelleştirmeleri sunan fare, tek şarjla 32 saate kadar durmadan oyun oynama imkânı verdiğinden, oyuncuların pil ömrü için endişelenmeleri gerekmiyor. Teknik özelliklerin tam listesi, kılavuzun sonundaki Teknik Özellikler bölümünde yer alıyor.
Profesyonel Sınıfı Kablosuz Fare
Gelişmiş Optik Oyun Sensörü
Sıfır Yumuşatma
G900 Chaos Spectrum’da kullanılan sensör, yüksek hassasiyette bile maksimum yanıt verebilmek için tüm DPI aralığı boyunca sıfır yumuşatmaya veya filtrelemeye sahip bulunuyor. İmleç hareketlerini pürüzsüzleştirmek için sensör verilerinin pek çok döngüsünün kıyaslanması anlamına gelen yumuşatma, mouse işaretleme hareketinin gözle görülür biçimde el hareketlerinin gerisinden gelmesine neden olabilen ve ayarlanamayan veri işleme gecikmesi yaratıyor.
Çözünürlük
G900 Chaos Spectrum, 200 – 12.000 DPI’lık olağanüstü yüksek ve geniş çözünürlük aralığıyla, oyun sırasında 5’e kadar DPI ayarına imkân veriyor. Doğruluk ve isabet ölçüsü olduğu yanılgısı yaygın olsa da, DPI aslında hassasiyet veya imleç hızının ölçüsünü ifade ediyor. Yüksek DPI ayarları, Battlefield 4 gibi oyunlarda tank kulelerini daha hızlı çevirmek için yararlıyken, profesyonel FPS oyuncuları, mouse ile isabetli hedefleme ve daha geniş hareketler yapmak amacıyla, genellikle daha düşük DPI ayarlarında (400-800) oynuyor. DPI için ince ayarlar, Logitech Oyun Yazılımları’ndan yapılabiliyor.
Sıfır Piksel Yuvarlama
PMW3366 sensörlü G900 Chaos Spectrum, sıfır piksel yuvarlama özelliğine sahip olduğu için, yazılımda bildirilen DPI ile gerçek DPI arasındaki hassasiyet iyileştirilmiş bulunuyor. Oyun mouse’larının çoğunda DPI adımlarındaki yuvarlamaya bağlı olarak, gerçek DPI ile yazılımda bildirilen DPI farklılık gösterebiliyor.
Delta Zero™ Teknolojisi
Delta Zero, yüksek doğrulukta imleç kontrolü için optimize edilmiş özel bir sensör teknolojileri ailesi. Bu teknoloji, Logitech G oyun mouse’larının pek çoğunda ve yeni Logitech G900 Chaos Spectrum Oyun Mouse’unda bulunuyor. Özel mercek tasarımı, hassas aydınlatma geometrisi ve gelişmiş resim işleme algoritmaları, sahip olduğu özel teknolojiler arasında yer alıyor. Sonuçta, sıfır mouse ivmesiyle hassas optik izleme elde ediliyor.
Mekanik Eksen Tuş Tasarımı
Logitech G900 Chaos Spectrum’un tuşları, hızlı tıklama geribildirimiyle net bir tıklama hissi verecek şekilde geliştirilmiş. Metal yay gerginliğini ayarlayan sistem ve özel metal eksen menteşeler, sol ve sağ mouse tuşlarına entegre edilmiş. Sistem, her tıklamadan sonra daha hızlı yenileme sağlayarak tıklama gereksinimini azaltırken, tuşlarla anahtarlar arasındaki mesafeyi azaltmaya da yardımcı oluyor. Sonuçta, daha yüksek yanıt ve tutarlı olarak daha hızlı, isabetli ve güvenilir tıklama performansı elde ediliyor.
Hassas Mühendislik Eseri Hafif Yapı
Tıklama Gecikme Ölçümü
2-4 ms arasındaki fark bile yüksek hızlarda rekabet ederken tam bir enstantane anlamına gelebiliyor. Oyun oynayanlar mümkün olan en hızlı girdiyi talep ettiği için, Logitech G olarak bunu aradan çıkarmak ve oyuncuların tutkularına odaklanmasını sağlamak istenmiş. Bunu yapmanın en iyi yolu da, mouse’unuzun en hızlısı olduğunu bilmek. G900 Chaos Spectrum, en iyi rakiplerinin kablosuz mouse’larından daha hızlı. Aşağıdaki şemada, tıklama gecikme süresinin nasıl ölçüldüğünü ve elde edilen sonuç verileri görülebilir:
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