MSI, Windows ve Android'li iki yeni tablet bilgisayar lanse edecek

Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, WinPad serisi tablet bilgisayarlarını CES 2011 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Aslına bakılırsa MSI, yeni tabletlerini Haziran ayındaki Computex 2010 fuarında tanıtmıştı tanıtmasına ama CES '11 ile birlikte bu modellerin piyasaya çıkmaya hazır, yani üretime aday versiyonları katılımcıların beğenisine sunulacak.

MSI tablet bilgisayar pazarında çok platformlu bir stratejiyi benimsemiş durumda. CES 2011 fuarında iki yeni model tanıtacak olan firma, bu modellerden birinde Intel platformu üzerinde Windows işletim sistemini, diğerinde ise ARM tabanlı işlemci üzerinde Google'ın Android işletim sistemini çalıştıracak. Gelin şimdi mevcut bilgiler ışığında firmanın yeni tabletlerini detaylandıralım. MSI'ın WinPad serisi altında sunacağı Windows 7 Home Premium işletim sistemli model, Intel Oak Trail platformunu kullanan ilk tabletlerden birisi olacak. Intel'in tablet bilgisayarlar için hazırladığı ve bir süre önce üretimine başladığı Oak Trail platformu, güç tüketiminde ARM tabanlı çözümlere karşı daha etkili bir yapı sunuyor. MSI'ın Kuzey Amerika yöneticisi Andy Tung'un açıklamalarına göre Oak Trail platformu mevcut Atom işlemcilerine kıyasla hem pil ömrü hem de performans açısından önemli geliştirmeler sunuyor ancak bu geliştirmeler "aşırı ölçüde kaydadeğer" kazanımlar sunmuyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip olan Windows 7'li tablet, miniHDMI, miniUSB, SD kart slotu ve akselometre gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 2011 başında sunulacak tabletin fiyatı ise şu an için açıklanmıyor.

MSI'ın Android işletim diğer tableti ise platform olarak Nvidia'nın Tegra 2 çözümünü kullanıyor. Görüldüğü üzere Nvidia'nın Tegra 2 operasyonu uzun bir aradan sonra 2011 ile birlikte ciddi anlamda gelir elde etmeye başlayacak zira önde gelen pek çok elektronik üreticisi yeni yılda Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar lanse edecek. Bu noktada bir detayın da altını çizmekte fayda car. Gelen bilgilere göre Nvidia, Tegra 2 için üreticilere 100 bin adetlik alt limit koymuş durumda. MSI'ın Android işletim sistemli tablet bilgisayar, aynı Windows 7'li modelde olduğu gibi 10.1-inç ekrana sahip olacak ancak 1280 x 800 piksel ile daha yüksek çözünürlük sunacak. Windows 7'li model ile benzer giriş-çıkış portlarına sahip olacağı belirtilen tablet bilgisayarın Android işletim sisteminin hangi sürümüyle geleceği ise merak konusu. Bu konuda Google'ın zamanlamasının büyük önem taşıdığını ima eden Andy Tung, Android 3.0'ın Şubat/Mart döneminde hazır olması halinde bu yönde hareket edebileceklerini ancak öteki türlü Gingerbread kod adlı Android 2.3 işletim sistemiyle hareket edeceklerini belirtiyor. Görüldüğü üzere 2011 tabletlerin yılı olacak ve pazardan pay kapmak isteyen üreticiler arasında MSI da olacak.