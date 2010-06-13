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MSI'dan güçlü donanımıyla dikkat çeken panel bilgisayar: WindTop AE2280

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan güçlü donanımıyla dikkat çeken panel bilgisayar: WindTop AE2280
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Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, WindTop ailesine yeni bir "hepsi bir arada" panel bilgisayar ekledi. Firmanın AE2280 adını verdiği 21.5-inç boyutundaki yeni model, sahip olduğu güçlü donanımı sayesinde kendi sınıfının en güçlü modellerinden biri olacak gibi görünüyor. 555.1 x 403.93 x 75.42 mm boyutlarında olan ve Intel platformunu kullanan yeni model, tercihe bağlı olarak Core i3-530/540 veya i5-650 işlemcileriyle konfigüre edilebilirken, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 640GB kapasiteli sabit diskle geliyor.

Ekran kartı olarak her ikisi de DirectX 11 desteği sunan ve yine her ikisi de HD video hızlandırabilen Mobility Radeon HD 5430 ve Mobility Radeon HD 5730 ile satın alınabilecek WindTop AE2280, her biri 5 Watt gücünde iki adet hoparlör, kart okuyucusu, 802.11n WiFi, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, DVD yazıcı, opsiyonel tv alıcısı ve THX TruStudio Pro ses teknolojisi gibi detaylarla gelen sisteme, Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ederken, satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

MSI'dan güçlü donanımıyla dikkat çeken panel bilgisayar: WindTop AE2280
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VenomS 9 yıl
imac'lara iyi rakip olur bence tabii birde fiyat meselesi var bu tasarımın alt kısmına opsiyonel pil desteğide gelse hem masaüstü hem dizüstülerin mükemmel bir (fusion'u) karışımı olur ve aradığım bir sistem olur 21,5" ekran ile hemen alabilrim
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ender123 9 yıl
Atom yerine normal işlemci seçmeleri iyi olmuş. Eğer oyun meraklısı değilse 5430 ekran kartı da fena değil , 5730 ile en azından oyunda oynanır .Filmleri sorunsuz izler. Arkasına gizli tutumak ve klavye-mouse asma yeri yapmış olsalardı tam taşınabilir olurmuş.
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acbold 9 yıl
harika olmuş.ekran kartını 5730 seçtinmiydi tamamdır. "21.5-inç boyutundaki yeni model" oh oh... fiyat iyi olursa ürün yetiştiremezler.
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Batuist 9 yıl
çok şükür atom platformunu kullanmayan bir panel bilgisayar... donanımı panel PClerde görmeye alıştığımız bir netbook donanımından ziyade güçlü bir notebook donanımını andırıyor.. merak ettiğim acaba ekran kapasitif ekran mıdır??
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