MSI'dan güçlü donanımıyla dikkat çeken panel bilgisayar: WindTop AE2280

Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, WindTop ailesine yeni bir "hepsi bir arada" panel bilgisayar ekledi. Firmanın AE2280 adını verdiği 21.5-inç boyutundaki yeni model, sahip olduğu güçlü donanımı sayesinde kendi sınıfının en güçlü modellerinden biri olacak gibi görünüyor. 555.1 x 403.93 x 75.42 mm boyutlarında olan ve Intel platformunu kullanan yeni model, tercihe bağlı olarak Core i3-530/540 veya i5-650 işlemcileriyle konfigüre edilebilirken, 8GB'a kadar bellek desteği sunuyor ve 640GB kapasiteli sabit diskle geliyor.

Ekran kartı olarak her ikisi de DirectX 11 desteği sunan ve yine her ikisi de HD video hızlandırabilen Mobility Radeon HD 5430 ve Mobility Radeon HD 5730 ile satın alınabilecek WindTop AE2280, her biri 5 Watt gücünde iki adet hoparlör, kart okuyucusu, 802.11n WiFi, 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde kamera, DVD yazıcı, opsiyonel tv alıcısı ve THX TruStudio Pro ses teknolojisi gibi detaylarla gelen sisteme, Windows 7 Home Premium 64-bit eşlik ederken, satış fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

