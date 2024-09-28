MSI, sorunlu Intel işlemciler için yeni BIOS güncellemesini yayınladı

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Tam Boyutta Gör Intel, kısa bir süre önce 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarını düzeltmek için “0x12B” olarak adlandırılan yeni bir mikrokod güncellemesi daha yayınlandı. Bu yama, geçtiğimiz aylarda yayınlanan “0x125” ve “0x129” mikrokod güncellemelerinin üstüne inşa edildi. Şimdi ise MSI, yeni mikrokod güncellemesini içeren BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı.

MSI, yeni mikrokodlu BIOS'u yayınladı

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Intel 700 ve 600 serisi anakartlarının BIOS'unu, kararlılık sorunlarını gidermek için bu yeni “0x12B” mikrokod yamasıyla güncelledi. Güncellenmiş BIOS sürümlerinin ilk partisi şu anda mevcut ve diğer modeller de bunu takip edecek. Yeni BIOS güncellemesini alan anakartlar şu şekilde:

MSI Z790 ailesi

MEG Z790 GODLIKE MAX

MEG Z790 ACE MAX

MPG Z790 CARBON MAX WIFI

MPG Z790 CARBON MAX WIFI II

MPG Z790 EDGE TI WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

MAG Z790 TOMAHAWK WIFI

PRO Z790-P WIFI

PRO Z790-VC WIFI

Z790 GAMING PLUS WIFI

Z790MPOWER

MSI B760 ailesi

PRO B760-P WIFI

PRO B760-P WIFI DDR4

PRO B760-VC WIFI IV

PRO B760-VC WIFI HS BULK

Intel sorunlu işlemciler için yeni bir güncelleme yayınladı 2 gün önce eklendi

Intel’in “0x12B” yamasının işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. MSI, yeni yamayı yayınlayan ilk üretici olurken tüm üreticilerin süreci birkaç hafta içinde tamamlaması bekleniyor. Bu güncellemeler halihazırda zarar görmüş ve kararsızlık yaşayan işlemcilerdeki sorunu düzeltmiyor. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurmanız ve değişim istemeniz gerekiyor.

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MSI, sorunlu Intel işlemciler için yeni BIOS yayınladı