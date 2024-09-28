MSI, sorunlu Intel işlemciler için yeni BIOS güncellemesini yayınladı

MSI, yeni mikrokodlu BIOS'u yayınladı
MSI tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Intel 700 ve 600 serisi anakartlarının BIOS'unu, kararlılık sorunlarını gidermek için bu yeni “0x12B” mikrokod yamasıyla güncelledi. Güncellenmiş BIOS sürümlerinin ilk partisi şu anda mevcut ve diğer modeller de bunu takip edecek. Yeni BIOS güncellemesini alan anakartlar şu şekilde:
MSI Z790 ailesi
- MEG Z790 GODLIKE MAX
- MEG Z790 ACE MAX
- MPG Z790 CARBON MAX WIFI
- MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
- MPG Z790 EDGE TI WIFI
- MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
- MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
- PRO Z790-P WIFI
- PRO Z790-VC WIFI
- Z790 GAMING PLUS WIFI
- Z790MPOWER
MSI B760 ailesi
- PRO B760-P WIFI
- PRO B760-P WIFI DDR4
- PRO B760-VC WIFI IV
- PRO B760-VC WIFI HS BULK
Intel’in “0x12B” yamasının işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. MSI, yeni yamayı yayınlayan ilk üretici olurken tüm üreticilerin süreci birkaç hafta içinde tamamlaması bekleniyor. Bu güncellemeler halihazırda zarar görmüş ve kararsızlık yaşayan işlemcilerdeki sorunu düzeltmiyor. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurmanız ve değişim istemeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu