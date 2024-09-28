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    Anlık Bildirim

    MSI, sorunlu Intel işlemciler için yeni BIOS güncellemesini yayınladı

    Intel, 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinde yaşadığı kararlılık sorunları için yeni 0x12B yamayı yayınlamıştı. MSI ise şimdi bu yamayı içine BIOS’u yayınladı.
    MSI, sorunlu Intel işlemciler için yeni BIOS yayınladı Tam Boyutta Gör
    Intel, kısa bir süre önce 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerinde yaşanan kararsızlık sorunlarını düzeltmek için “0x12B” olarak adlandırılan yeni bir mikrokod güncellemesi daha yayınlandı. Bu yama, geçtiğimiz aylarda yayınlanan “0x125” ve “0x129” mikrokod güncellemelerinin üstüne inşa edildi. Şimdi ise MSI, yeni mikrokod güncellemesini içeren BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı.

    MSI, yeni mikrokodlu BIOS'u yayınladı

    MSI tarafından yapılan açıklamaya göre firma, Intel 700 ve 600 serisi anakartlarının BIOS'unu, kararlılık sorunlarını gidermek için bu yeni “0x12B” mikrokod yamasıyla güncelledi. Güncellenmiş BIOS sürümlerinin ilk partisi şu anda mevcut ve diğer modeller de bunu takip edecek. Yeni BIOS güncellemesini alan anakartlar şu şekilde:

    MSI Z790 ailesi

    • MEG Z790 GODLIKE MAX
    • MEG Z790 ACE MAX
    • MPG Z790 CARBON MAX WIFI
    • MPG Z790 CARBON MAX WIFI II
    • MPG Z790 EDGE TI WIFI
    • MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
    • MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
    • PRO Z790-P WIFI
    • PRO Z790-VC WIFI
    • Z790 GAMING PLUS WIFI
    • Z790MPOWER

    MSI B760 ailesi

    • PRO B760-P WIFI
    • PRO B760-P WIFI DDR4
    • PRO B760-VC WIFI IV
    • PRO B760-VC WIFI HS BULK

    Intel’in “0x12B” yamasının işlemcinin boşta dururken veya hafif görevler gerçekleştirirken çok fazla güç, yani voltaj istemesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. MSI, yeni yamayı yayınlayan ilk üretici olurken tüm üreticilerin süreci birkaç hafta içinde tamamlaması bekleniyor. Bu güncellemeler halihazırda zarar görmüş ve kararsızlık yaşayan işlemcilerdeki sorunu düzeltmiyor. Eğer işlemciniz zaten sorunlara neden oluyorsa vakit kaybetmeden Intel’e ve işlemciyi satın aldığınız yere başvurmanız ve değişim istemeniz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 6 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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