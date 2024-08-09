Intel’in çöken işlemcileri için BIOS güncellemeleri yayınlandı

Yazılım güncellemeleri Intel'in 13. ve 14. nesil Core işlemcilerini etkileyen CPU hatasını ele alıyor, ancak MSI'ın da belirttiği gibi, bu güncellemeler sorunu tamamen çözmekten ziyade kararsızlığı hafifletmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte bu BIOS güncellemesi halihazırda sorun nedeniyle zarar görmüş işlemcileri düzeltmeyecek, eğer işlemciniz hasarlıysa Intel ile iletişime geçerek değişim istemeniz gerekmekte.
Asus ve MSI yamaları yayınlamaya başladı
Yayınlanan bu yama istendiği gibi çalışırsa bu Intel için oldukça iyi olacak. Ancak çalışmaz ve işlemcilerdeki kararsızlık sorunu hafiflemezse firmanın önümüzdeki günlerde başının çok ağrıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bununla birlikte MSI ve Asus’un yayınladığı BIOS’ların “beta” olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Beta BIOS’ların da kararsızlıklara neden olabildiğini daha önce gördük ancak bunların "yüksek çalışma voltajları" sorununu ele aldığını düşünürsek yamayı kısa süre içinde yüklemeniz en doğru seçenek olabilir.
Asus, 20 adet Z790 serisi anakartı için ilgili güncellemeyi forumunda paylaştı, yakında doğrudan ürünlerin destek sayfasına da ekleneceklerdir. Asus’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte MSI ise şimdilik birkaç üst seviye Z790 anakartı için bu güncellemeyi yayınladı. MSI’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.
MSI, yaptığı açıklamada Intel 700 ve 600 serisi anakartların tamamı için önümüzdeki haftalarda ilgili BIOS güncellemelerini yayınlayacağını da söylüyor. Asus böyle bir açıklama yapmasa da muhtemelen onlar da tüm anakartlara destek sağlayacaktır. Şimdilik Gigabyte, Asrock ve diğerleri BIOS güncellemelerini yayınlamamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.