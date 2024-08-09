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    Anlık Bildirim

    Intel’in çöken işlemcileri için BIOS güncellemeleri yayınlandı

    Intel’in 13. ve 14. nesil Core işlemcilerinde yaşanılan kararsızlık ve çökme sorunlarını gidermek için hazırlanan BIOS güncellemeleri anakart üreticileri tarafından yayınlanmaya başlandı.
    Intel’in çöken işlemcileri için BIOS güncellemeleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Intel, 13. ve 14. nesil Core işlemcilerini etkileyen sorun için bir mikrokod güncellemesi yayınlayacağını açıklamıştı. Şimdi ise Asus ve MSI, 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerinde bu sorunu ele alan beta BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı.

    Yazılım güncellemeleri Intel'in 13. ve 14. nesil Core işlemcilerini etkileyen CPU hatasını ele alıyor, ancak MSI'ın da belirttiği gibi, bu güncellemeler sorunu tamamen çözmekten ziyade kararsızlığı hafifletmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte bu BIOS güncellemesi halihazırda sorun nedeniyle zarar görmüş işlemcileri düzeltmeyecek, eğer işlemciniz hasarlıysa Intel ile iletişime geçerek değişim istemeniz gerekmekte.

    Asus ve MSI yamaları yayınlamaya başladı

    Yayınlanan bu yama istendiği gibi çalışırsa bu Intel için oldukça iyi olacak. Ancak çalışmaz ve işlemcilerdeki kararsızlık sorunu hafiflemezse firmanın önümüzdeki günlerde başının çok ağrıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bununla birlikte MSI ve Asus’un yayınladığı BIOS’ların “beta” olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Beta BIOS’ların da kararsızlıklara neden olabildiğini daha önce gördük ancak bunların "yüksek çalışma voltajları" sorununu ele aldığını düşünürsek yamayı kısa süre içinde yüklemeniz en doğru seçenek olabilir.

    Asus, 20 adet Z790 serisi anakartı için ilgili güncellemeyi forumunda paylaştı, yakında doğrudan ürünlerin destek sayfasına da ekleneceklerdir. Asus’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte MSI ise şimdilik birkaç üst seviye Z790 anakartı için bu güncellemeyi yayınladı. MSI’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

    MSI, yaptığı açıklamada Intel 700 ve 600 serisi anakartların tamamı için önümüzdeki haftalarda ilgili BIOS güncellemelerini yayınlayacağını da söylüyor. Asus böyle bir açıklama yapmasa da muhtemelen onlar da tüm anakartlara destek sağlayacaktır. Şimdilik Gigabyte, Asrock ve diğerleri BIOS güncellemelerini yayınlamamış durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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