Intel’in çöken işlemcileri için BIOS güncellemeleri yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Intel, 13. ve 14. nesil Core işlemcilerini etkileyen sorun için bir mikrokod güncellemesi yayınlayacağını açıklamıştı. Şimdi ise Asus ve MSI, 13. Nesil Raptor Lake ve 14. Nesil Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerinde bu sorunu ele alan beta BIOS güncellemelerini yayınlamaya başladı.

Yazılım güncellemeleri Intel'in 13. ve 14. nesil Core işlemcilerini etkileyen CPU hatasını ele alıyor, ancak MSI'ın da belirttiği gibi, bu güncellemeler sorunu tamamen çözmekten ziyade kararsızlığı hafifletmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte bu BIOS güncellemesi halihazırda sorun nedeniyle zarar görmüş işlemcileri düzeltmeyecek, eğer işlemciniz hasarlıysa Intel ile iletişime geçerek değişim istemeniz gerekmekte.

Asus ve MSI yamaları yayınlamaya başladı

Yayınlanan bu yama istendiği gibi çalışırsa bu Intel için oldukça iyi olacak. Ancak çalışmaz ve işlemcilerdeki kararsızlık sorunu hafiflemezse firmanın önümüzdeki günlerde başının çok ağrıyacağını şimdiden söyleyebiliriz. Bununla birlikte MSI ve Asus’un yayınladığı BIOS’ların “beta” olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Beta BIOS’ların da kararsızlıklara neden olabildiğini daha önce gördük ancak bunların "yüksek çalışma voltajları" sorununu ele aldığını düşünürsek yamayı kısa süre içinde yüklemeniz en doğru seçenek olabilir.

Intel doğruladı: Kararlılık güncellemesi performansı etkilemiyor 22 sa. önce eklendi

Asus, 20 adet Z790 serisi anakartı için ilgili güncellemeyi forumunda paylaştı, yakında doğrudan ürünlerin destek sayfasına da ekleneceklerdir. Asus’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte MSI ise şimdilik birkaç üst seviye Z790 anakartı için bu güncellemeyi yayınladı. MSI’ın BIOS güncellemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

MSI, yaptığı açıklamada Intel 700 ve 600 serisi anakartların tamamı için önümüzdeki haftalarda ilgili BIOS güncellemelerini yayınlayacağını da söylüyor. Asus böyle bir açıklama yapmasa da muhtemelen onlar da tüm anakartlara destek sağlayacaktır. Şimdilik Gigabyte, Asrock ve diğerleri BIOS güncellemelerini yayınlamamış durumda.

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