Computex 2024'te CEO'lar yapay zekaya vurgu yaptı!

- Intel CEO’su Pat Gelsinger neler söyledi?
- NVIDIA CEO'su üretken yapay zeka teknolojisini öne çıkardı
- ASUS yapay zekayı herkese ulaştırmayı hedefliyor
- MSI yapay zekaya odaklandı
- Gigabyte
- Yorumlar
DonanımHaber olarak katıldığımız Computex 2024 fuarındaki Keynote oturumlarında konuşan CEO’ların dikkat çeken açıklamalarını sizin için derledik. CEO'lar konuşmalarında yapay zeka teknolojisine vurgu yaptı. Computex 2024'ün ana odağı yapay zeka oldu.
Intel CEO’su Pat Gelsinger neler söyledi?
Intel, dizüstü bilgisayarda yapay zeka işlemlerinde yüksek güç sunan Lunar Lake mimarisini tanıttı. Intel CEO'su Pat Gelsinger Lunar Lake mimarisini “yapay zeka bilgisayar kategorisini genişleten devrimsel bir tasarım” olarak tanımladı. Enerji verimliliği çekirdeklerine sahip Intel Xeon 6 işlemcilerini, Intel Gaudi 2 ve Intel Gaudi 3 yapay zeka hızlandırıcı kitleri ilk kez gösterildi.
Yeni Lunar Lake mimarisi system-on-chip gücü kıyaslandığında önceki nesile göre %40’a kadar daha düşük SoC güç tüketimiyle dikkat çekiyor. Verimlilik odaklı E-Core çekirdekler yüzde 68’e varan IPC kazanımı sunarken performans odaklı P-Core çekirdekler yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor. Yeni Xe2 dahili grafik motoru ise yüzde 50’lik performans artışı sunuyor.
Konuşmasında yapay zeka devrimine vurgu yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, “Yapay zeka teknolojisi, sektörün bugüne kadar gördüğü en büyük inovasyon çağını başlatıyor” dedi. Pat Gelsinger, “Silikonun büyüsü, bir kez daha IT alanında insan potansiyelinin sınırlarını zorlayacak ve küresel ekonomiye önümüzdeki yıllarda güç katacak gelişmelere olanak sağlayacak.” ifadesini kullandı.
Gelsinger, sözlerine şu ifadelerle devam etti:
“Intel, yarı iletken üretiminden PC, network ve veri merkezi sistemlerine kadar tüm yelpazede yapay zeka pazarında inovasyon yapan tek şirket. En yeni Xeon, Gaudi ve Core Ultra platformlarımız, donanım ve yazılım ekosistemimizin gücüyle birleştiğinde, müşterilerimizin önlerindeki muazzam fırsatları en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları esnek, güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor.”
Computex 2024'te Intel'den Dan Rogers ile yaptığımız röportajı izleyebilirsiniz:
NVIDIA CEO'su üretken yapay zeka teknolojisini öne çıkardı
Nvidia, Computex 2024’te Blackwell platformunun yerini alacak yeni Rubin platformunu, ARM tabanlı CPU Vera’yı, NVLink 6’yı, CX 9 SuperNIC’i ve X1600’ü tanıttı. Her yıl yeni mimari sözü evren Nvidia, önümüzdeki yıl Blackwell Ultra mimarisi ile gelecek. 2026’da ise yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekecek Rubin AI platformu piyasaya sürülecek.
Computex 2024’te tanıtılan bir diğer NVIDIA teknolojisi ise Project G-Assist isimli yapay zeka aracı oldu. Bu yapay zeka, oyundaki görüntüyü analiz ederek oyunda dikkat etmeniz gerekenleri, karakterinizi geliştirmek için yapmanız gerekeni, yeni başlayanlar için rehber amaçlı bilgileri oyuncuyla paylaşacak. Ayrıca performansın yetersiz olduğu durumlarda overclock yapacak.
ASUS yapay zekayı herkese ulaştırmayı hedefliyor
Samson Hu tarafından tanıtılan Ubiquitous AI isimli yapay zeka stratejisi, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü korurken yapay zekayı operasyonların tamamına sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi amaçlayan kapsamlı bir strateji olarak belirtildi. Dünya genelinde yapay zekayı herkese ulaştırmak için yapay zeka tabanlı dizüstü bilgisayarlar, bulut çözümleri, uç cihazları ve akıllı uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.
ASUS, Computex 2024’te ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X ekran kartı, ASUS AirVision M1 sanal gerçeklik gözlüğü, ROG Zephyrus G16, ProArt P16, ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH, ROG Ally X, yeni TUF A14 ve A16 serisini tanıttı.
MSI yapay zekaya odaklandı
“MSI, Computex 2024’te kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle tasarlanmış çeşitli yapay zeka destekli çözümlerle geleceğe doğru cesurca ilerliyor. Yapay zekanın yapabileceklerinin sınırlarını zorlamak için yapay zeka teknoloji devleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Daha akıllı, daha bağlantılı bir gelecek için sektörün ve tüketicilerin yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmaları konusunda güç sağlıyoruz”
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.