Computex 2024'te CEO'lar yapay zekaya vurgu yaptı!

Tayvan’ın Taipei şehrinde düzenlenen Computex 2024 teknoloji fuarında PC dünyası için önemli gelişmeler tanıtıldı. Intel, AMD, ASUS, MSI, Gigabyte, Corsair, Nvidia, Qualcomm ve Google gibi devlerin katıldığı Computex 2024’te bu şirketlerin CEO’ları önemli açıklamalarda bulundu.

DonanımHaber olarak katıldığımız Computex 2024 fuarındaki Keynote oturumlarında konuşan CEO’ların dikkat çeken açıklamalarını sizin için derledik. CEO'lar konuşmalarında yapay zeka teknolojisine vurgu yaptı. Computex 2024'ün ana odağı yapay zeka oldu.

Intel CEO’su Pat Gelsinger neler söyledi?

Tam Boyutta Gör Intel CEO’su Pat Gelsinger, Computex 2024’te Intel’in yapay zekayı herkes için uygun maliyetli ve erişilebilir hale getirmek için özel olarak geliştirdiği teknolojileri tanıttı. Intel, yapay zeka işlemlerinde daha yüksek işlem gücü, daha düşük güç tüketimi ve enerji tasarrufu sunan yeni mimarilerini sergiledi.

Intel, dizüstü bilgisayarda yapay zeka işlemlerinde yüksek güç sunan Lunar Lake mimarisini tanıttı. Intel CEO'su Pat Gelsinger Lunar Lake mimarisini “yapay zeka bilgisayar kategorisini genişleten devrimsel bir tasarım” olarak tanımladı. Enerji verimliliği çekirdeklerine sahip Intel Xeon 6 işlemcilerini, Intel Gaudi 2 ve Intel Gaudi 3 yapay zeka hızlandırıcı kitleri ilk kez gösterildi.

Yeni Lunar Lake mimarisi system-on-chip gücü kıyaslandığında önceki nesile göre %40’a kadar daha düşük SoC güç tüketimiyle dikkat çekiyor. Verimlilik odaklı E-Core çekirdekler yüzde 68’e varan IPC kazanımı sunarken performans odaklı P-Core çekirdekler yüzde 14’lük IPC kazanımıyla geliyor. Yeni Xe2 dahili grafik motoru ise yüzde 50’lik performans artışı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Lunar Lake mimarisi, yapay zeka işlerinde 48 TOPS performans sunan yeni NPU (Nöral İşlem Birimi) ile gelirken CPU ve iGPU ile birlikte toplam 120 TOPS yapay zeka işlem gücü vaat dediyor.

Konuşmasında yapay zeka devrimine vurgu yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, “Yapay zeka teknolojisi, sektörün bugüne kadar gördüğü en büyük inovasyon çağını başlatıyor” dedi. Pat Gelsinger, “Silikonun büyüsü, bir kez daha IT alanında insan potansiyelinin sınırlarını zorlayacak ve küresel ekonomiye önümüzdeki yıllarda güç katacak gelişmelere olanak sağlayacak.” ifadesini kullandı.

Gelsinger, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

“Intel, yarı iletken üretiminden PC, network ve veri merkezi sistemlerine kadar tüm yelpazede yapay zeka pazarında inovasyon yapan tek şirket. En yeni Xeon, Gaudi ve Core Ultra platformlarımız, donanım ve yazılım ekosistemimizin gücüyle birleştiğinde, müşterilerimizin önlerindeki muazzam fırsatları en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duydukları esnek, güvenli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli çözümleri sunuyor.”

Computex 2024'te Intel'den Dan Rogers ile yaptığımız röportajı izleyebilirsiniz:

NVIDIA CEO'su üretken yapay zeka teknolojisini öne çıkardı

Tam Boyutta Gör NVIDIA kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, Computex 2024 fuarındaki konuşmasında üretken yapay zekaya vurgu yaptı. Huang, “Üretken yapay zeka teknolojisi, sektörü yeniden şekillendiriyor. İnovasyon ve büyüme için yeni fırsatlar sunuyor. Yapay zeka ve hızlandırılmış işleme teknolojileri geleceği yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Yapay zeka ve hızlandırılmış işleme teknolojilerimiz ile mümkün olanın sınırlarını zorluyor ve bir sonraki ilerleme dalgasını yönlendiriyoruz.” dedi.

Nvidia, Computex 2024’te Blackwell platformunun yerini alacak yeni Rubin platformunu, ARM tabanlı CPU Vera’yı, NVLink 6’yı, CX 9 SuperNIC’i ve X1600’ü tanıttı. Her yıl yeni mimari sözü evren Nvidia, önümüzdeki yıl Blackwell Ultra mimarisi ile gelecek. 2026’da ise yapay zeka yetenekleriyle dikkat çekecek Rubin AI platformu piyasaya sürülecek.

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Computex 2024’te tanıtılan bir diğer NVIDIA teknolojisi ise Project G-Assist isimli yapay zeka aracı oldu. Bu yapay zeka, oyundaki görüntüyü analiz ederek oyunda dikkat etmeniz gerekenleri, karakterinizi geliştirmek için yapmanız gerekeni, yeni başlayanlar için rehber amaçlı bilgileri oyuncuyla paylaşacak. Ayrıca performansın yetersiz olduğu durumlarda overclock yapacak.

ASUS yapay zekayı herkese ulaştırmayı hedefliyor

Tam Boyutta Gör ASUS’un eş CEO’ları S.Y. Hsu ve Samson Hu, şirketin yapay zeka devrimine öncülük etme stratejisinin altını çizdi. Samson Hu, “ASUS, yapay zekayı herkes için her yerde erişilebilir kılmak ve herkesin yapay zekanın sağladığı olanaklardan yararlanabilmesini sağlamak için öncülük etmeye yardımcı oluyor.” dedi.

Samson Hu tarafından tanıtılan Ubiquitous AI isimli yapay zeka stratejisi, şirketin sürdürülebilirlik taahhüdünü korurken yapay zekayı operasyonların tamamına sorunsuz bir şekilde entegre etmeyi amaçlayan kapsamlı bir strateji olarak belirtildi. Dünya genelinde yapay zekayı herkese ulaştırmak için yapay zeka tabanlı dizüstü bilgisayarlar, bulut çözümleri, uç cihazları ve akıllı uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

ASUS, Computex 2024’te ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X ekran kartı, ASUS AirVision M1 sanal gerçeklik gözlüğü, ROG Zephyrus G16, ProArt P16, ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH, ROG Ally X, yeni TUF A14 ve A16 serisini tanıttı.

MSI yapay zekaya odaklandı

Tam Boyutta Gör MSI’ın Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sam Chern, “Yapay zeka, teknoloji dünyesinde hem etkili hem de dönüştürücü rol üstleniyor. Endüstrülerin gelişimini ve dijital dünyayla kurduğumuz etkileşimi şekillendiriyor” dedi. Chern, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“MSI, Computex 2024’te kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için titizlikle tasarlanmış çeşitli yapay zeka destekli çözümlerle geleceğe doğru cesurca ilerliyor. Yapay zekanın yapabileceklerinin sınırlarını zorlamak için yapay zeka teknoloji devleriyle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz. Daha akıllı, daha bağlantılı bir gelecek için sektörün ve tüketicilerin yapay zekanın tüm potansiyelinden yararlanmaları konusunda güç sağlıyoruz”

Gigabyte

Tam Boyutta Gör Computex 2024’te yapay zekayı odak noktası haline getiren diğer marka da Gigabyte oldu. Gigabyte CEO’su Eddi Lin, yerleşik AI (local AI) çözümü Gigabyte AI TOP’ı duyurdu. Eddie Lin, Gigabyte AI TOP’ın “Masanızda kendi yapay zekanızı eğitin” sloganıyla doğdunu ve gelişen yerleşik yapay zeka çağında önemli bir kilometre taşı olmayı hedeflediğini açıkladı.

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