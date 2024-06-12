Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Stantları gezdik

- Intel neler tanıttı?
- ASUS'da AI PC'ler dikkat çekiyor
- Nvidia
- MSI'ın en dikkat çeken ürünü yapay zekalı monitörü oldu
- Corsair
- Gigabyte
- Zalman
- Adata - XPG
- Yorumlar
Intel neler tanıttı?
Intel, dizüstü bilgisayarlar için yeni Lunar Lake mimarisini tanıttı. Lunar Lake mimarisi öneki nesile göre daha düşük güç tüketimine kıyasla daha yüksek performans sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yeni Xe2 entegre GPU yüzde 50’lik performans artışı getiriyor. Lunar Lake’in en büyük yeniliği yapay zeka işleme yeteneği oldu. Lunar Lake mimarisi, yapay zeka işlerinde 48 TOPS performans sunan yeni NPU (Nöral İşlem Birimi) ile gelirken CPU ve iGPU ile birlikte toplam 120 TOPS yapay zeka işlem gücü vaat ediyor.
ASUS'da AI PC'ler dikkat çekiyor
Computex 2024’te çok sayıda yeni ürün tanıtan ASUS, fuarın yıldızlarından oldu. ASUS’un standında yeni el konsolu ROG Ally X, yeni oyun bilgisayarları, yeni iş bilgisayarları ve yeni oyuncu ekipmanları sergilendi.
ASUS, Microsoft’un CoPilot+ sertifikasına sahip yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu bilgisayarlar yüksek yapay zeka işleme yeteneği, yüksek performansı ve düşük güç tüketimi ile öne çıkıyor.
CoPilot+ sertifikalı ve Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili yeni Asus Zenbook S16 şık tasarımı, 1,1 cm inceliği ve 1,5 kg ağırlığı ile taşınabilirlik açısından dikkat çekiyor. Bu modelin Türkiye fiyatı 74.598 TL olarak açıklandı.
ASUS, fuarda yeni veri merkezi çözümlerini, yeni ProArt Display 5K, yeni ProArt Display 8K, ZenScreen Duo OLED, ASUS ZenScreen Smart, Wi-Fi 7 özellikli routerları, yeni kasaları, ROG ekipmanları gösterdi. Ayrıca uygun fiyatlı yeni Prime serisi ekran kartları duyuruldu. Asus Prime RTX 4060 Ti, Prime RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modelleri yakında piyasaya sürülecek.
Nvidia
Nvidia fuarda yeni Blackwell platformunu, 2026’da piyasaya sürülecek Rubin platformunu ARM tabanlı CPU Vera’yı, NVLink 6’yı, CX 9 SuperNIC’i, X1600 ve Project G-Assist isimli yapay zeka aracını tanıttı.
MSI'ın en dikkat çeken ürünü yapay zekalı monitörü oldu
MSI tanıttığı ürünlerle fuara damgasını vurdu. Yapay zeka odaklı pek çok yenilik sergilendi. Yapay zeka kullanım alanı hakkında fuarın belki de en dikkat çeken ürünü yapay zekalı MSI MEG 321URX modeli oldu. Bu model ekranda görüntüleri analiz ederek kullanıcıya yardımcı oluyor. Örneğin bir oyun oynarken oyundaki görüntüyü algılayıp ek bilgiler veriyor, düşmanın konumunu öne çıkarıyor, haritayı analiz ederek önemli yerleri belirginleştiriyor. MSI, rekabeti bozmamak adına yapay zeka özelliklerinin CS, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda kullanılamayacağı ifade ediliyor.
MSI yeni el konsolu MSI Claw 8 AI Plus’ı tanıttı. Bu model dünyanın ilk Lunar Lake işlemcili oyun konsolu olma özelliği taşıyor. 32 GB RAM, 1 TB SSD, 8 inç 120 Hz ekran ve 80 Wh batarya ile geliyor.
Ayrıca Computex’te yeni dizüstü bilgisayarları, yeni monitörleri, yeni anakartları, yeni ekran kartları ve yeni ekipmanları tanıtıldı.
Corsair
PC donanımlarıyla dikkat çeken Corsair’in fuardaki öne çıkan ürünlerine baktığımızda Corsair XENEON 34WQHD240-C monitörü dikkat çekiyor. 34 inç boyutundaki QD-OLED panel kullanılan bu monitör 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms GtG tepki süresi sunuyor. 1800R kavisli tasarıma sahip.
Corsair One i500 isimli mini PC, Intel Core i9-14900K işlemcisinden güç alıyor ve RTX 4090 ekran kartı ile geliyor. Küçük boyutlarıyla dikkat çeken bu PC, oyun ve iş amacıyla kullanılabilecek.
Corsair standında yeni soğutma çözümleri ve yeni PC kasaları sergilendi. Yeni kasalardan Corsair 3500X isimli kasa modeli çift taraflı cam tasarımı, 410 mm’ye kadar büyük kartları için uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor.
Gigabyte
Gigabyte ayrıca yeni AORUS ekran kartlarını ve yeni nesil anakartlarını sergiledi. Sınırlı sayıda üretilen RTX 4080 SUPER AORUS Xtreme Ice ekran kartı ve AI TOP ekosistemini destekleyen RTX 4070 Ti SUPER AI TOP ekran kartları dikkat çekti. AI TOP destekleyen TRX50 anakartı da iş istasyonlarının kalbi olacak.
Zalman
Soğutma sistemleri ve güç kaynaklarıyla öne çıkan Zalman’ın standında da bu kategoride ürünler yer aldı. Yeni tanıtılan Zalman ZM-AF120 serisi kasa fanları RGB LED aydınlatmaya, 69.12 CFM hava akışı ve maksimum 29.7 dBA gürültü seviyesi değerlerine sahip.
Adata - XPG
Adata’nın oyuncu ürünleri markası XPG, Computex 2024’te XPG Nia isimli el konsolunu gösterdi. XPG Nia, sektördeki ilk yükseltilebilir RAM ve depolama imkanı tanıyan el konsolu olarak farklılaşıyor. Yeni nesil yeni nesil CAMM2 modülü kullanılarak 64 GB’a kadar LPDDR5x takviyesi yapılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.