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    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Stantları gezdik

    DonanımHaber olarak katıldığımız Computex 2024'te çok sayıda yeni ürünü sizlere tanıttık. Bu içeriğimizde Computex 2024'te stantlarını gezdiğimiz markaların öne çıkan yeni ürünlerini listeledik.
    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?
    Tayvan’ın Taipei şehrinde düzenlenen Computex 2024 teknoloji fuarı pek çok önemli yeniliğe ev sahipliği yaptı. Bilgisayar dünyasının önde gelen markaları, yeni ürünlerini tanıttı. DonanımHaber olarak katıldığımız Computex 2024’te öne çıkan yeni ürün tanıtımlarını sizin için derledik.

    Intel neler tanıttı?

    Intel, dizüstü bilgisayarlar için yeni Lunar Lake mimarisini tanıttı. Lunar Lake mimarisi öneki nesile göre daha düşük güç tüketimine kıyasla daha yüksek performans sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca yeni Xe2 entegre GPU yüzde 50’lik performans artışı getiriyor. Lunar Lake’in en büyük yeniliği yapay zeka işleme yeteneği oldu. Lunar Lake mimarisi, yapay zeka işlerinde 48 TOPS performans sunan yeni NPU (Nöral İşlem Birimi) ile gelirken CPU ve iGPU ile birlikte toplam 120 TOPS yapay zeka işlem gücü vaat ediyor.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    Intel ayrıca enerji verimliliği çekirdeklerine sahip yeni Intel Xeon 6 işlemcilerini sergiledi. Yeni Xeon 6 işlemcileri yapay zeka işlemlerinde yüksek performans sunuyor. Yeni Gaudi 3 AI hızlandırıcı duyuruldu. Yapay zeka eğitimleri ve yapay zeka işlemlerinde performans ve zaman kazancı sağlıyor.

    ASUS'da AI PC'ler dikkat çekiyor

    Computex 2024’te çok sayıda yeni ürün tanıtan ASUS, fuarın yıldızlarından oldu. ASUS’un standında yeni el konsolu ROG Ally X, yeni oyun bilgisayarları, yeni iş bilgisayarları ve yeni oyuncu ekipmanları sergilendi. 

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    Yeni el konsolu ROG Ally X, önceki modelde olduğu gibi bu modelde de AMD’nin Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden güç alıyor. Önceki nesle göre iki kat daha büyük batarya ile geliyor. SSD Kapasitesi 512 GB’dan 1 TB’a yükseltilmiş. RAM kapasitesi 16 GB’dan 24 GB’a yükselmiş. Soğutma sistemin değişiklik yapılarak daha iyi ısıl performans sergiliyor. Tasarımda ufak değişiklikler var. Ekran özellikleri ise aynı kalmış.

    ASUS, Microsoft’un CoPilot+ sertifikasına sahip yeni dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu bilgisayarlar yüksek yapay zeka işleme yeteneği, yüksek performansı ve düşük güç tüketimi ile öne çıkıyor.

    CoPilot+ sertifikalı ve Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili yeni Asus Zenbook S16 şık tasarımı, 1,1 cm inceliği ve 1,5 kg ağırlığı ile taşınabilirlik açısından dikkat çekiyor. Bu modelin Türkiye fiyatı 74.598 TL olarak açıklandı.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    Profesyonel kullanıma özel olarak tasarlanan ASUS ProArt P16, Ryzen AI 9 HX 370 işlemciden ve RTX 4070 ekran kartından güç alıyor. ASUS Lumina OLED ekran kullanılan bilgisayarda 64 GB RAM’e yer veriliyor. ASUS ProArt P16, yapay zeka işlemlerinde 321 TOPS AI işleme gücü sunuyor. ASUS ProArt P16, Türkiye’de 117.999 TL fiyatı ile ön siparişe sunuldu.

    ASUS, fuarda yeni veri merkezi çözümlerini, yeni ProArt Display 5K, yeni ProArt Display 8K, ZenScreen Duo OLED, ASUS ZenScreen Smart, Wi-Fi 7 özellikli routerları, yeni kasaları, ROG ekipmanları gösterdi. Ayrıca uygun fiyatlı yeni Prime serisi ekran kartları duyuruldu. Asus Prime RTX 4060 Ti, Prime RTX 4070 ve RTX 4070 SUPER modelleri yakında piyasaya sürülecek.

    Nvidia

    Nvidia fuarda yeni Blackwell platformunu, 2026’da piyasaya sürülecek Rubin platformunu ARM tabanlı CPU Vera’yı, NVLink 6’yı, CX 9 SuperNIC’i, X1600 ve Project G-Assist isimli yapay zeka aracını tanıttı.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    Project G-Assist, oyuna özel olarak eğitilmiş bir yapay zeka yardımcısı olarak dikkat çekiyor. Bu yapay zeka size oyun hakkında çeşitli tavsiyeler veriyor. Örneğin takıldığınız bir yerde bölümü geçmek için yapmanız gerekenleri, yeni başladığınız oyunda başlangıç için önerileri, karakterinizi geliştirmek için yapılması gerekenleri söylüyor. Project G-Assist’e oyun hakkında dilediğinizi sorabiliyorsunuz. Anında yanıt veriyor. Ayrıca oyunda performansın yetersiz kaldığı durumlarda otomatik olarak overclock yapmasını isteyebiliyorsunuz.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör

    MSI'ın en dikkat çeken ürünü yapay zekalı monitörü oldu

    MSI tanıttığı ürünlerle fuara damgasını vurdu. Yapay zeka odaklı pek çok yenilik sergilendi. Yapay zeka kullanım alanı hakkında fuarın belki de en dikkat çeken ürünü yapay zekalı MSI MEG 321URX modeli oldu. Bu model ekranda görüntüleri analiz ederek kullanıcıya yardımcı oluyor. Örneğin bir oyun oynarken oyundaki görüntüyü algılayıp ek bilgiler veriyor, düşmanın konumunu öne çıkarıyor, haritayı analiz ederek önemli yerleri belirginleştiriyor. MSI, rekabeti bozmamak adına yapay zeka özelliklerinin CS, Valorant gibi rekabetçi oyunlarda kullanılamayacağı ifade ediliyor.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör

    MSI yeni el konsolu MSI Claw 8 AI Plus’ı tanıttı. Bu model dünyanın ilk Lunar Lake işlemcili oyun konsolu olma özelliği taşıyor. 32 GB RAM, 1 TB SSD, 8 inç 120 Hz ekran ve 80 Wh batarya ile geliyor.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Computex’te yeni dizüstü bilgisayarları, yeni monitörleri, yeni anakartları, yeni ekran kartları ve yeni ekipmanları tanıtıldı.

    Corsair

    PC donanımlarıyla dikkat çeken Corsair’in fuardaki öne çıkan ürünlerine baktığımızda Corsair XENEON 34WQHD240-C monitörü dikkat çekiyor. 34 inç boyutundaki QD-OLED panel kullanılan bu monitör 240 Hz yenileme hızı, 0,03 ms GtG tepki süresi sunuyor. 1800R kavisli tasarıma sahip.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör

    Corsair One i500 isimli mini PC, Intel Core i9-14900K işlemcisinden güç alıyor ve RTX 4090 ekran kartı ile geliyor. Küçük boyutlarıyla dikkat çeken bu PC, oyun ve iş amacıyla kullanılabilecek.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    PSU sektörünün önde gelen markalarından biri olan Corsair, Computex’te SF serisi yeni güç kaynaklarını sergiledi. ATX 3.1 destekli ve 80 Plus Platinum sertifikalı bu güç kaynakları 1.000 W'a kadar güç sağlayabiliyor. Yüksek donanımlı PC’lerin güç ihtiyacını karşılıyor.

    Corsair standında yeni soğutma çözümleri ve yeni PC kasaları sergilendi. Yeni kasalardan Corsair 3500X isimli kasa modeli çift taraflı cam tasarımı, 410 mm’ye kadar büyük kartları için uyumlu yapısıyla dikkat çekiyor.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?

    Gigabyte

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?
    Gigabyte, yapay zekayı odağına alan şirketler arasında yer aldı. Intel, Nvidia ve Microsoft iş birliğiyle geliştirilen AI PC’ler tanıtıldı. Yapay zeka ile ilgili en dikkat çeken ürün ise AI TOP isimli lokal AI çözümü oldu. Kendi yapay zekasını kendi eğitmek isteyenler Gigabyte’ın AI TOP çözümünü kullanabilecek.
    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?
    Gigabyte standında dikkat çeken diğer ürün ise AORUS CO49DQ modeli oldu. 32:9 en boy oranındaki bu monitör QD-OLED panele, 10 bit renk derinliğine ve DQHD çözünürlüğe sahip.

    Gigabyte ayrıca yeni AORUS ekran kartlarını ve yeni nesil anakartlarını sergiledi. Sınırlı sayıda üretilen RTX 4080 SUPER AORUS Xtreme Ice ekran kartı ve AI TOP ekosistemini destekleyen RTX 4070 Ti SUPER AI TOP ekran kartları dikkat çekti. AI TOP destekleyen TRX50 anakartı da iş istasyonlarının kalbi olacak.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör

    Zalman

    Soğutma sistemleri ve güç kaynaklarıyla öne çıkan Zalman’ın standında da bu kategoride ürünler yer aldı. Yeni tanıtılan Zalman ZM-AF120 serisi kasa fanları RGB LED aydınlatmaya, 69.12 CFM hava akışı ve maksimum 29.7 dBA gürültü seviyesi değerlerine sahip.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?
    Zalman’ın tanıttığı TerraMax II güç kaynakları ise RGB LED aydınlatma ve fan hızı kontrol tuşlarına sahip. Şeffaf yan cama sahip bu PSU’lar oldukça şık görünüyor.

    Adata - XPG

    Adata’nın oyuncu ürünleri markası XPG, Computex 2024’te XPG Nia isimli el konsolunu gösterdi. XPG Nia, sektördeki ilk yükseltilebilir RAM ve depolama imkanı tanıyan el konsolu olarak farklılaşıyor. Yeni nesil yeni nesil CAMM2 modülü kullanılarak 64 GB’a kadar LPDDR5x takviyesi yapılabiliyor.

    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler? Tam Boyutta Gör
    Cihazın ekranı çapraz bir şekilde kullanıcıya doğru eğimli bir şekilde hareket edebiliyor. Ekran kalkık pozisyondayken havalandırma kanalları açıldığı için diğer el konsollarına göre daha iyi soğutma performansı sunduğu iddia ediliyor. XPG Nia, Ryzen 7040 APU ile geliyor.
    Computex 2024'te tanıtılan öne çıkan ürünler neler?
    XPG’nin yeni dizüstü bilgisayarı XPG XENIA 15G, 96 GB’a kadar DDR5 RAM ve 24 TB’a kadar SSD depolama özellikleriyle dikkat çekiyor. NAS sistemi olarak veya yapay zeka işlemleri için tercih edilebilir. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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