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MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor

7 yıl
42,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Mobil Dünya Kongresi çerçevesinde özellikle Android işletim sistemi için geliştirdiği klavyesiyle bilinen Touchpal'in iOS ve Android işletim sistemi için geliştirdiği yeni uygulaması Touchpal Contacts'ı sizler için inceledik.

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Ebüyubiiii 7 yıl
niye baslikta sadece iPhone a geliyor yaziyor ?

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CooL_ROMEO 7 yıl en beğenilen
KarsiyakaSk
niye baslikta sadece iPhone a geliyor yaziyor ?


Android de önceden varmış zaten neden bu kadar sinirlendiniz ?
KarsiyakaSkniye baslikta sadece iPhone a geliyor yaziyor ?Android de önceden varmış zaten neden bu kadar sinir...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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nedensiz07 7 yıl
sıradan bisey ama ıphone telefomuna ekleyınce nedense olay olmus peeeeeh
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ilkerring 7 yıl
indirdim ama turkiye desteği yok ikinci anlatılanın
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troypilsner 7 yıl
what can i do sometimes...
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tanreall 7 yıl
Kompleks paçalardan akıyor yahu. Başlıkta neden sadece iPhone yazıyormuş.. Komik fandrozort seni.
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a_king 7 yıl
değişik bir uygulama. fakat bana göre değil:))
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aziz77 7 yıl
güzel uygulama
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BoZ_AyI 7 yıl
zaten var bu uygulama iphone da ama çincemi japoncamı öyle birşey :) belki ingilizce veya başka dillerde destek verecektir.
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triposi 7 yıl
Dün denedim ama pek beğenmedim açık olmak gerekirse. iPhone'un kendi telefon menüsü ile entegreli olarak çalışan Cydia tweakleri bence daha sağlıklı bir çözüm, sırf biraz daha düzenli olacak diye ekstra uygulama kurmaya gerek yok.
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samtual 7 yıl
KuaiDial oneririm. iPhone un mevcut Telefon uygulamasına entegre olabilen bir tweak ve gayet başarılı (Sadece cydia dan satın alınabilir)
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FightForBeer 7 yıl
Bu özellikler benim Sensation umda zaten standart olarak geliyor :S
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kaanbrs 7 yıl
saçmık türkiye için tam olarak çalışmıyor ve alt yazı cevrimide cok başarısız böyle bir hatayı nasıl yapabilir donanım haber o alt yazıyı cevireni işten atmaları lazım hiçmi alt yazılı film izlememiş bunu ceviripte yazıya döken arkadaş.
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