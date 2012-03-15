MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor

Mobil Dünya Kongresi çerçevesinde özellikle Android işletim sistemi için geliştirdiği klavyesiyle bilinen Touchpal'in iOS ve Android işletim sistemi için geliştirdiği yeni uygulaması Touchpal Contacts'ı sizler için inceledik.

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