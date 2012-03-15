MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
|sıradan bisey ama ıphone telefomuna ekleyınce nedense olay olmus peeeeeh
|indirdim ama turkiye desteği yok ikinci anlatılanın
|what can i do sometimes...
|Kompleks paçalardan akıyor yahu. Başlıkta neden sadece iPhone yazıyormuş.. Komik fandrozort seni.
|değişik bir uygulama. fakat bana göre değil:))
|güzel uygulama
|zaten var bu uygulama iphone da ama çincemi japoncamı öyle birşey :) belki ingilizce veya başka dillerde destek verecektir.
|Dün denedim ama pek beğenmedim açık olmak gerekirse. iPhone'un kendi telefon menüsü ile entegreli olarak çalışan Cydia tweakleri bence daha sağlıklı bir çözüm, sırf biraz daha düzenli olacak diye ekstra uygulama kurmaya gerek yok.
|KuaiDial oneririm. iPhone un mevcut Telefon uygulamasına entegre olabilen bir tweak ve gayet başarılı (Sadece cydia dan satın alınabilir)
|Bu özellikler benim Sensation umda zaten standart olarak geliyor :S
|saçmık türkiye için tam olarak çalışmıyor ve alt yazı cevrimide cok başarısız böyle bir hatayı nasıl yapabilir donanım haber o alt yazıyı cevireni işten atmaları lazım hiçmi alt yazılı film izlememiş bunu ceviripte yazıya döken arkadaş.
Android de önceden varmış zaten neden bu kadar sinirlendiniz ?