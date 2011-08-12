Mad Catz'den yeni oyuncu faresi; R.A.T. 7

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Oyuncu ekipmanları hazırlayan Mad Catz, R.A.T. 7 Albino isimli yeni fare modelini duyurdu.
Tasarım olarak R.A.T serisinin robotik görüntüsünü koruyan fare, uzunluğu ayarlanabilir şasi yapısına sahip. 6400 DPI çözünürlüğünde çift gözlü lazer sensör ile donatılan ve beş adet programlanabilir butonu bulunan farede, farklı oyunlarda ideal hassasiyet seviyesinin yakalanabilmesi için ağırlık değişim sistemi de bulunuyor ve bu sayede fareye ekstra 30 gram eklenerek ağırlığı arttırılabiliyor.
Her biri kendi buton ayarına sahip üç adet Cyborg modu ile gelen R.A.T. 7 Albino'nun tarama hızı 1000Hz olarak açıklandı. Kablolu bir yapıda olan ve altın kaplı USB konnektörü ile gelen beyaz renkli fare, bu sayede PC kullanıcıları kadar MAC sahiplerini de hedef alıyor. Mad Catz, R.A.T. 7'yi yurt dışında 99.99$ seviyesinde etiket fiyatıyla satışa sunmuş durumda.
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Hali hazırda incelmesi var
İmzamdan konuyu bulabilirsin.
4Ever
====== Harika duruyo bu fare, müthiş bilimkurgusal, acayip de estetik geldi yahu,
galiba bi tane satın alıp evlenicem.
Yurtdışı fiyatına aldanmayın, Türkiye'de siyah olanı 327 TL. Anakart mı alıyoruz, işlemci mi, kaliteli bir kasa mı; bu ne ya?
bu rat 9 un fiyatı :) rat 7 nin değil.
pahalı tabiki hocam ama inan değer.. en azından ben pişman olmadım
bende bunun kablosuzu var (r.a.t 9).razer mamba da var ama bu daha iyi.mamba yi rafa kaldirdim.
Beğendim ama kullanmam.
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