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Mad Catz'den yeni oyuncu faresi; R.A.T. 7

7 yıl
55,1b
1
33
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyuncu ekipmanları hazırlayan Mad Catz, R.A.T. 7 Albino isimli yeni fare modelini duyurdu.
Tasarım olarak R.A.T serisinin robotik görüntüsünü koruyan fare, uzunluğu ayarlanabilir şasi yapısına sahip. 6400 DPI çözünürlüğünde çift gözlü lazer sensör ile donatılan ve beş adet programlanabilir butonu bulunan farede, farklı oyunlarda ideal hassasiyet seviyesinin yakalanabilmesi için ağırlık değişim sistemi de bulunuyor ve bu sayede fareye ekstra 30 gram eklenerek ağırlığı arttırılabiliyor.
Her biri kendi buton ayarına sahip üç adet Cyborg modu ile gelen R.A.T. 7 Albino'nun tarama hızı 1000Hz olarak açıklandı. Kablolu bir yapıda olan ve altın kaplı USB konnektörü ile gelen beyaz renkli fare, bu sayede PC kullanıcıları kadar MAC sahiplerini de hedef alıyor. Mad Catz, R.A.T. 7'yi yurt dışında 99.99$ seviyesinde etiket fiyatıyla satışa sunmuş durumda. 

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alito 7 yıl en beğenilen
ya ben bu fareyi ne zaman görsem dikiş makinasına benzetiyorum. terzide değilimki arkadaş niye böyle oluyor anlamadım
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iceman_54 6 yıl
bende aldım forumdan arkadaştan... Vida kırmış onu çıkardım yataktan şimdi yeni vida takılıp toplanacağı günü bekliyor öle yatıyo paramparça ...
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muetter 6 yıl
aleti uzay mekigine benzettim :D
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EXcom_Zkko 6 yıl
Tasarım iyi, ama kullandığı sensör itibariyle pek tutulan bir mouse değil. Philips'in çift gözlü o sensöründen uzak duruluyor çoğunlukla.
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lyridder 6 yıl
Heykel niyetine alıp eve koymak istiyorum:)
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chief53 7 yıl
donanımhaber ekibinden bu mouseun incelemesini yaplarını bekliyorum harika bi şey
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Aydolan 7 yıl chief53
ahg53

donanımhaber ekibinden bu mouseun incelemesini yaplarını bekliyorum harika bi şey


Hali hazırda incelmesi var


İmzamdan konuyu bulabilirsin.
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Virinom 7 yıl
Daha takozu yapılana kadar en takozu bu nası bir fare ya hertarafıdnan bi düğmeden ayar şeyi falan çıkıyor.
4Ever
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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NecroCyber-777 7 yıl
ben fps oynayan ve bu mousea sahip arkadaşlardan bilgi istiyrum bu mousela fps oynanırmı rahatmı bana cok rahatsız bir alet gibi geliyor
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blackman 7 yıl
==== Sırf yorum yapmak içib login oldum :)
====== Harika duruyo bu fare, müthiş bilimkurgusal, acayip de estetik geldi yahu,
galiba bi tane satın alıp evlenicem.
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DH Misafiri 7 yıl
6400 DPI photoshop iyi gider.
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Yusuf Erturan 7 yıl
Rat 9 modeli ben de var, bu bölümde incelemem de var. Mükemmel bir ürün tek kelimeyle
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bocekgrafik 7 yıl
Transformers filminden çıkmış gibi. Bu fare dönüşüp motorsiklette oluyordur şimdi.

Yurtdışı fiyatına aldanmayın, Türkiye'de siyah olanı 327 TL. Anakart mı alıyoruz, işlemci mi, kaliteli bir kasa mı; bu ne ya?
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saintroyo 7 yıl

bocekgrafik

Transformers filminden çıkmış gibi. Bu fare dönüşüp motorsiklette oluyordur şimdi.

Yurtdışı fiyatına aldanmayın, Türkiye'de siyah olanı 327 TL. Anakart mı alıyoruz, işlemci mi, kaliteli bir kasa mı; bu ne ya?



bu rat 9 un fiyatı :) rat 7 nin değil.
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barhonda 7 yıl

bocekgrafik

Transformers filminden çıkmış gibi. Bu fare dönüşüp motorsiklette oluyordur şimdi.

Yurtdışı fiyatına aldanmayın, Türkiye'de siyah olanı 327 TL. Anakart mı alıyoruz, işlemci mi, kaliteli bir kasa mı; bu ne ya?



pahalı tabiki hocam ama inan değer.. en azından ben pişman olmadım
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rabbitweed 7 yıl
fikir verme acisindan soyluyorum
bende bunun kablosuzu var (r.a.t 9).razer mamba da var ama bu daha iyi.mamba yi rafa kaldirdim.
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veteriner69 7 yıl
Bu bana direkt Star Wars'u ve Stormtrooper'ları hatırlattı.
Beğendim ama kullanmam.
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