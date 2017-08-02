McAfee: Sanılanın aksine makineler insanların yerine geçmeyecek

McAfee, yeni yayınlanan araştırma sonuçlarına dayanarak makine öğrenimi ile birlikte siber güvenlikte yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Sanılanın aksine makine öğrenimi ile birlikte makinelerin insanların yerine geçmeyeceğine ancak insanların çok daha güçlü, yaratıcı ve hızlı bir iş yapış biçimine kavuşacağını vurgulayan McAfee, siber güvenliğin geleceğinin teknoloji ve insan iş birliğiyle yaratıldığını belirtti.

Dünyanın lider güvenlik şirketi McAfee’nin öncülüğünde 451 Research adlı bağımsız araştırma şirketi, makine öğreniminin siber güvenlik dünyasına etkilerini ve insan-teknoloji iş birliğini araştıran bir rapor yayınladı. Rapor, internet bankacılığından sosyal medyaya pek çok alanda kullanılan makine öğreniminin siber güvenlik alanındaki kullanım yöntemlerine ve siber güvenliğin geleceğinde alacağı role odaklanıyor. Aynı zamanda makine öğreniminin yaygınlaşmasıyla birlikte insan kaynağına daha yaratıcı roller düşeceğini, teknoloji ile güçlendirilen ekiplerin siber saldırılara karşı çok daha güçlü bir konuma ulaşacağını ortaya koyuyor.

Raporu değerlendiren McAfee Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü İlkem Özar; “Tüm dünyada makine öğrenimi ve teknolojinin artan kullanımının istihdamı olumsuz etkileyeceğine dair bir kanı bulunuyor. Yapılan araştırma gösteriyor ki makine öğrenimi insan gücünün yerine geçmeyecek ancak insanların çok daha hızlı ve yaratıcı çalışmalara imza atmasını sağlayacak. Her gün binlerce tehditle baş etmek zorunda kalan siber güvenlik uzmanları makine öğrenimi sayesinde zamanını verimli bir şekilde yaratıcı işler için kullanabilecek. Teknolojinin gücünden yararlanan BT ekipleri, çok daha hızlı ve esnek bir siber güvenlik ağı inşa edecek. Ülkemizde de bu teknolojiyi kullanabilen donanımlı insan gücüne olan ihtiyacın her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre;

Makine öğrenimi güvenlik ekiplerinin daha verimli olmasını ve daha iyi kararlar alabilmelerini sağlıyor. Siber güvenlik yöneticileri, güvenlik operasyonları uzmanlarının yeterli bilgiye ulaşabilmesi ve yaratıcılıklarının kritik bir önemi olduğunu biliyorlar. Makine öğrenimi ile hem insan kaynağının hem de güvenlik ürünlerinin en yüksek verimlilikle çalışması mümkün hale geliyor.

Güvenliği tehdit eden siber suçlular, sürekli olarak yeni teknikler geliştiriyor. Yaratıcı yeni taktiklerle karşılaşan güvenlik ekipleri, yeni saldırı metotlarına karşı makinelerin otomasyonlarına ihtiyaç duyuyorlar. Yaratıcı çözümler ve güvenlik ekibinin zekâsı ise saldırıya karşı alınan aksiyonun etkinliğini ve gücünü belirliyor.

Makine öğrenimi, algoritmaları besleyecek daha çok veriye ulaşabilmesi sayesinde daha kusursuz sonuçlar elde ediyor.

Bilgi teknolojisi birimleri, saldırıların savuşturulamadığı ender durumlarda, hataları analiz edebilmek için makinelerin gerekli verileri gruplayarak bir yerde toplamasına ihtiyaç duyuyor.

Sürdürülebilir güvenliği sağlayabilmek için insan ve makine iş birliğine gerek duyuluyor.

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