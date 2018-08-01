Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro

9 ay
13,1b
2
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mercedes'in yeni nesil elektrikli otobüs modeli eCitaro'yu yakından görme şansı yakaladı. Almanya'da katıldığımız tanıtım etkinliğinde elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri bu videoda anlattık.
Daimler'in davetiye gittiğimiz Almanya'da, Mercedes'in yeni nesil elektrikli otobüsü eCitaro'nun tanıtımına katıldık. Şehir otobüsü kavramına yeni bir soluk getirecek bu özel otobüsün merak edilen detaylarını, özelliklerini ve öne çıkan yönlerini bu videoda anlattık. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tugares 9 ay en beğenilen
Bu otobüsün bizdeki kapasitesi 180 kişi (çünkü bizde böyle oluyor). Bu durumda ki çok fazla dur kalk, aşırı kapasite yüklemesine bağlı havalandırma sıkıntıları, içerisi havasız diyip cam açanları falan da hesaba katarsak 75 100 km arası ya gider ya gitmez bence.
Bu otobüsün bizdeki kapasitesi 180 kişi (çünkü bizde böyle oluyor). Bu durumda ki çok fazla dur kalk, aşırı kapasite yüklemesine bağlı havalandırma sıkıntıları...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 9 ay
Metrobüs yolsuzluğu 2.0 yükleniyor diye okumluyorum
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Respectformuslims 9 ay
İett Temsa avenue elektrikli alır büyük ihtimal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 9 ay
Metrobus maliyet düşüyor ama bilete yansıtmak yok. Benzinden dizele geç bilete zam.. dizelden elektriğe geç indirim yok... fakat maliyeti düşüyor.. ve bunu kullanıcıya yansıtmıyor... Türkiye ve Türk Lirası adam dolandırma ülkesi/aracı mı? Millet aptal mı? diye sormaya gerek yok herhalde... doğalgaz ev faturası maliyet düşükten alınınca ev faturaları düşüyor.. otobus biletleri maliyet düşünce neden düşürülmüyor? Herkes sorsun soru Türkiyeyi dolaşsın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muammer816 9 ay
metrobüs hattının komple yenilenmesi gerekiyor zaten.bu tip araçlarla da olacak iş değil.ya 'trolleybus'ler konulmalı ya da komple raylı sistem olmalı bana kalırsa.ama bu yeni mercedes otobüsü şehir içi toplu ulaşım için elbette çevreci ve güzel bir çözüm olacaktır.içten yanmalı motorların dünyamızda olabildiğince azalması gerekiyor,çünkü artık çok kalabalığız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 ay
“USB’den şarj etmeyin pil bitiyor yolda kalacağız” gibi şöför anonsları duyuyor gibiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 9 ay
Bizim metrobüslere güncelleme lazım zaten. Çok tehlikeli hale geldiler. Geçen yine bir tanesi lak diye yanmaya başladı. Tabi nedense hiç bir yerde böyle bir olayın haberi çıkmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Strange Night 9 ay
Mercedes demişsiniz de bu bildiğin Temsa Avenue
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blood.army 9 ay
shenzhende yasıyorum burada ki otobuslerin %95 elektirikli ve hepsinde 360 derece gorus kemeralrı var ortalama buyukluklerine göre değişiyor 300 450 km arasında yol yapabiliyorlar. hepsinin cift beslemeli hızlı sarj girişleri ve buna uyumlu istasyonları bulunmakta tork veya kac kw olduklarını bilmiyorum ama bence citaronun cok fazla peynir ekmek yemesi gerek BYD 2006 da sanırım ilk versiyonlar böyleyidi taksilerin %70 elektirikli. zaten italyada ve bir cok avrupa kentinde kullanılıyorlar. geç kaldılar ama avrupada tercih edilecektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 ay blood.army
Çin’de dediğiniz gibi hava kirliliği ile mücadele için çok ciddi önlem alarak buna hızlı geçiş yaptılar ve Avrupa’lılardan daha ilerdeler.
Ama yinede Avrupalılar güzel bir dizayn ortaya koymuşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 9 ay
man lions city bizim ülkeye daha uygun gibi
youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3qzotix 9 ay
Ya menzil fazla olmalı yada hızlı şarj olmalı. İkiside olmadan bu aracın şuan için şansı çok az.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 9 ay
Metrobüs yolsuzluğu 2.0 yükleniyor diye okumluyorum
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,2b izlenme · 1 yıl
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
5,3b izlenme · 20 sa. yeni video
04:48
BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba
11,2b izlenme · 1 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,8b izlenme · 3 hf.
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 1 yıl
10:31
Yerli otomobil, Turkcell mağazalarında da olacak
10,9b izlenme · 1 yıl
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,2b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
03:31
Oyun konsoluna dönüşen otomobil
8b izlenme · 2 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,9b izlenme · 1 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,4b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
9 izlenme · 58 sn. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim