Metrobüs 2.0 yükleniyor: Mercedes'in elektirkli otobüsü eCitaro

Mercedes'in yeni nesil elektrikli otobüs modeli eCitaro'yu yakından görme şansı yakaladı. Almanya'da katıldığımız tanıtım etkinliğinde elde ettiğimiz bilgi ve deneyimleri bu videoda anlattık.

Daimler'in davetiye gittiğimiz Almanya'da, Mercedes'in yeni nesil elektrikli otobüsü eCitaro'nun tanıtımına katıldık. Şehir otobüsü kavramına yeni bir soluk getirecek bu özel otobüsün merak edilen detaylarını, özelliklerini ve öne çıkan yönlerini bu videoda anlattık.