Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde dijital dönüşüm konuşuldu

Dijital çağda sürdürülebilir büyümenin peşindeki kurumlara rehber ve çözüm ortağı olan Microsoft Türkiye, yüzlerce işletmeyi 28 Şubat Salı günü Kurumsal Çözümler Zirvesi 2017’de bir araya getirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun ev sahipliğinde ve Microsoft Türkiye Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç, Microsoft Türkiye Bulut ve Kurumsal Çözümler İş Grubu Yöneticisi Selma Karaca, Microsoft Türkiye İş Çözümleri Direktörü Ozan Öncel’in katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, Büyük Veri, Yapay Zeka, Akıllı Sistemler, Nesnelerin İnterneti (IoT), Üretkenlik Çözümleri, İş Analitiği gibi konuların yanısıra Microsoft Dynamics 365 duyurusu da gerçekleştirildi.



Bu yıl beşincisi düzenlenen zirvede Microsoft'un dijital dönüşüm stratejisi ile uçtan uca bulut tabanlı akıllı iş çözümleri ve günümüz teknoloji dünyasında sektörün önde gelen kurumlarının üst düzey yöneticileri bu dönüşümü nasıl gerçekleştirdiklerini anlattı.



Pargesoft ve Veripark ana, Netaş, Hewlett Packard Enterprise ve In the Box’ın platin, b4dynamics, Bilge Adam, Comparex, Data Market, este, Genbil, Karmasis, Obese ve ODC altın sponsorluğunda İstanbul Swiss Otel’de düzenlenen Microsoft Kurumsal Çözümler Zirvesi’nde bulut bilişim, kurumsal kaynak planlama (ERP) ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) gibi akılcı iş modelleri değerlendirildi.



‘Dijital Dönüşüm Kaçınılmaz Bir Gerçek’ Zirvenin açılış konuşmasında sürdürülebilir ekonomi ve toplumsal refah için toplumların sürekli gelişmesi ve yenilik yaratması gerekliliğine değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşüm bugün hayatımızda kaçınılmaz bir gerçek. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın da söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi ” dedi. Kansu sözlerine şöyle devam etti:



“Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. İnovasyonda 2014’te 56, 2015’te 60’ıncı sırada yer almamız, bu alanda ne yazık ki eksiklerimiz olduğunu gösteriyor.



Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, 2020’ye kadar 4,5 milyon kişi işlerini robotlara devredecek. Bu noktada bizim için çok kıymetli bir çalışma başlattık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile meslek okullarında Türkçe Nesnelerin Interneti (IoT) eğitimlerinin verilmesi, bu alanda eğitmenlerin ve öğrencilerin yetişmesi için çalışmalara başladık. Bu işbirliğinin ekonomiye ivme kazandırmasını bekliyoruz.”



“Nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut ve siber güvenlik odak alanlarımız” “Bu yıl nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut ve siber güvenliği odak alanlarımız olarak belirledik” diyen Murat Kansu sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılında her bireyin ortalama 5 adet internete bağlı cihazı olacak. Veri tüketimi ve üretimi katlanarak artacak. Veri en değerli sermaye, onu doğru yöneten şirketler de en akıllı kurumlar olacak. Microsoft olarak yazılımlarımız ve teknolojik çözümlerimizle şirketlere bu alanda güç katmayı hedefliyoruz.



Yapay zekayı herkesin kullanabileceği bir teknoloji haline getirmek istiyoruz. Üretim, finans, tekstil, otomotiv ve kamu sektörlerine odaklanıp, her sektörden en az bir global başarı hikayesi çıkaracağız. Eğitimde öğrencilerin bu alanda yetiştirirken, start-up’lar arasında da yapay zeka projelerine destek olacağız.



Son olarak, Microsoft olarak güvenliğe özellikle çok önem veriyor, hassasiyet gösteriyoruz. Microsoft olarak yayınladığımız Güvenlik Raporu’nda Türkiye yüksek riske rahip ülkeler arasında. Örneğin, bilgisayarlarda kötü amaçlı yazılım bulunma oranı, dünyada ortalama yüzde 17.8 iken, ülkemizde yüzde 40.3.



Microsoft olarak akıllı bulut platformumuza yatırım yapmaya ve bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Bugün Microsoft bulut bilişim çözümlerimizle 141 ülkede, 5 kıtada 24 veri merkezi ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ve 20 milyondan fazla şirkete hizmet veriyoruz. Türkiye’de de gerek kamu gerekse özel sektörde başarılı bulut projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz.”



Dünya ekonomisinin yüzde 25’inin 2020’ye kadar dijital olması bekleniyor. Bu noktada şirketlerin sunacağı teknolojik çözümlerin çok kıymetli olacağına inanıyoruz diyen Murat Kansu sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye bugün jeopolitik konumu ve genç nüfusu ile muazzam bir büyüme potansiyeli barındırıyor. Daha güzel bir gelecek için Microsoft Türkiye olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve işbirliği ile tüketen bir toplumdan üreten, yerel yazılım şirketleri ve teknolojik çözümleri ile farklı coğrafyalara teknoloji ihraç eden, örnek bir ülke olmayı ümit ediyoruz.”

