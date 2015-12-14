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Microsoft ile Programlama Dersleri #1

3 yıl
67,5b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kim korkar uygulama geliştirmekten! Microsoft ile birlikte bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar için adım adım evrensel uygulama geliştirmeyi öğreniyoruz...
Mobil cihazların popülerliği hızla artarken, yeni uygulamalara olan ihtiyaç da artış gösteriyor. Biz de uygulama geliştirmek isteyen herkes için Microsoft ile birlikte yeni bir video dizisine başlıyoruz. Bu serimizde adım adım uygulama geliştirmeyi öğreneceğiz, üstelik sıkılmadan ve zorlanmadan. Serimizin ilk videosunda uygulama geliştirmek için gerekli olan temeli oluşturuyor ve tüm bu süreci birlikte geçiriyoruz, iyi seyirler. 
 

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İrfan.S 3 yıl en beğenilen
Microsoft ile ? Videoda kullandığınız bilgisayar Macbook ?
3 Yanıt Yanıtla +35
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Böyle bir adım atılması çok iyi, Donanımhaber'den beklenilen bir durumdu zaten. Umarım daha çeşitli içerikler de görürüz.

Kendi görüşlerimi belirteyim, bu ders kesinlikle 1. olarak yayınlanmamalıydı. Yeni başlayan birinin anlayamayacağı o kadar çok terim kullandınız ki muhtemelen çoğu kişi video tam bitmeden kapatmıştır. Solution, service, .xaml, .xaml.cs, IntelliSense vs. ortaya çorba gibi bir sunum çıkmış. 2-3. derste anlatılacak şeylere ilk 20. dakikada değinilmiş. Mesut beyin ara sıra duruma el atması iyi oldu lakin arkadaş önemli noktaları atlıyordu. Keşke biraz daha tecrübeli biri anlatım yapsaydı veya Burak Köse sunuma biraz daha çalışıp gelseydi.

İlk videonun heyecanına veriyorum, olur böyle şeyler ama yeni başlayanlar hedefleniyorsa bu video onlara çok karışık gelebilir ve başka sitelere yönelebilirler. Eğer biraz bilgisi olan kitle hedefleniyorsa zaten programcılık öğrenmek için haber sitesine girecek kişi var mıdır bilmiyorum.
Böyle bir adım atılması çok iyi, Donanımhaber'den beklenilen bir durumdu zaten. Umarım daha çeşitli içerikler de görürüz.Kendi görüşlerimi belirtey...
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Mode03 3 yıl
Niye bu kadar apple bilgisayara taktınız anlamıyorum
Adamlar birşeyler üretip size bir faydası olur diye şurada paylaşmışlar hala abuk sabuk yorum var bir sürü
Eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa yazın alta bir sonraki videolar hem daha kaliteli olur hem de daha kullanıcı dostu
Saçma sapan geyik yapmayın lütfen
Belki şu videodan gaza gelip başlayıp ileride iyi iş çıkaracak olan adam vardır ona bari faydanız olsun az
Niye bu kadar apple bilgisayara taktınız anlamıyorumAdamlar birşeyler üretip size bir faydası olur diye şurada paylaşmışlar hala abuk sabuk yorum var bir sü...
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burakx35 3 yıl
Arkadaşlar ben Visual Studio'da app ön izlemesi olacağı yerde (App.xaml) bu şekilde bir hata alıyorum ''An unhandled Exception has occurred'', yardım edebilicek olan var mı ?
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burakx35 3 yıl
Arkadaşlar ben Visual Studio'da app ön izlemesi olacağı yerde (App.xaml) bu şekilde bir hata alıyorum ''An unhandled Exception has occurred'', yardım edebilicek olan var mı ?
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cnr.kh 3 yıl
Sayın editör ben bu visual studio yu indirdim ama programda dediğiniz gibi 30gb yakın veri indirmedi, toplam 12,13 gb indirdi acaba ben nerede yanlış yaptım ?
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MinaTo 3 yıl cnr.kh
cnr.kh

Sayın editör ben bu visual studio yu indirdim ama programda dediğiniz gibi 30gb yakın veri indirmedi, toplam 12,13 gb indirdi acaba ben nerede yanlış yaptım ?

Bunlara takılmamanızı tavsiye ederim. Visual studio programını çalıştırabiliyorsanız ve videodaki gibi işleyişleri takip edebiliyorsanız sıkıntı yok demektir. Boyut, projenizi/uygulamanızı veya öğrenmenizi etkileyecek bir etken değil.
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bkaakco 3 yıl cnr.kh
Biraz geç bir cevap olacak ancak videoda Mesut Abi yanlış söylemiş, Visual Studio 29 GB değil sizin indirdiğiniz civarda bir boyuta sahiptir. Microsoft, Professional ve Enterprise sürümleri için 10 GB boş alan öneriyor:

visualstudio.com/...
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DH Misafiri 3 yıl
güzel bir proje
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Katip785 3 yıl
sırf şu media player yüzünden dh ye giresim gelmiyor
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DH Misafiri 3 yıl
O değildi adam edge yerine Firefox kullanıyor
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DH Misafiri 3 yıl
değerli DH ekibi, sitenizi severek takip ediyorum, sizden ricam videolarınızı youtube üzerinden yayınlamanız olacaktır. bu şekilde videoları 1,5X veya 2X hızlarında izleyebiliyoruz, artık kısıtlı zamanda daha çok bilgi einme arzusu nedeniyle hızlı izleme bizim için önem arzetmektedir.
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Morphinz 3 yıl
İşte MAC alan standart bir yurdum insanı daha.
Mac alıp Windows kuran.. Vstudio için Bölümlemiştir umarım. :)
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ylmzsngl 3 yıl
Takip edilmesi gereken bir konu olmuş. Teşekkür ederiz konuyu açan ve emek verenlere.
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Microsoft Specialist 3 yıl
Oha. Oha. Oha. Doğru mu görüyorum dürtsün biri beni.

Edit: Bu arada bilgeadamla çekilen videoya ne oldu devamı gelmeyecek mi? Bu da öyle patlamasın?

Bu arada yeni başlayıp ingilizce bilenlere tavsiyem channel9 da bob tabor'ın kursları (c# fundamentals for absolute beginners ve windows 10 development for absolute beginners) bu adam çok iyi anlatıyor ve kurs tamamen ücretsiz. Şimdi dh de videosu var sen niye başka yere yönlendiriyorsun da demeyin bana ingilizce kaynaklar her zaman daha iyi oluyor. Ve kurslar hazır bunun devam edeceği bile meçhul.
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