Microsoft ile Programlama Dersleri #1

Genel Yayın Yönetmeni
Kim korkar uygulama geliştirmekten! Microsoft ile birlikte bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar için adım adım evrensel uygulama geliştirmeyi öğreniyoruz...
Mobil cihazların popülerliği hızla artarken, yeni uygulamalara olan ihtiyaç da artış gösteriyor. Biz de uygulama geliştirmek isteyen herkes için Microsoft ile birlikte yeni bir video dizisine başlıyoruz. Bu serimizde adım adım uygulama geliştirmeyi öğreneceğiz, üstelik sıkılmadan ve zorlanmadan. Serimizin ilk videosunda uygulama geliştirmek için gerekli olan temeli oluşturuyor ve tüm bu süreci birlikte geçiriyoruz, iyi seyirler.
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Kendi görüşlerimi belirteyim, bu ders kesinlikle 1. olarak yayınlanmamalıydı. Yeni başlayan birinin anlayamayacağı o kadar çok terim kullandınız ki muhtemelen çoğu kişi video tam bitmeden kapatmıştır. Solution, service, .xaml, .xaml.cs, IntelliSense vs. ortaya çorba gibi bir sunum çıkmış. 2-3. derste anlatılacak şeylere ilk 20. dakikada değinilmiş. Mesut beyin ara sıra duruma el atması iyi oldu lakin arkadaş önemli noktaları atlıyordu. Keşke biraz daha tecrübeli biri anlatım yapsaydı veya Burak Köse sunuma biraz daha çalışıp gelseydi.
İlk videonun heyecanına veriyorum, olur böyle şeyler ama yeni başlayanlar hedefleniyorsa bu video onlara çok karışık gelebilir ve başka sitelere yönelebilirler. Eğer biraz bilgisi olan kitle hedefleniyorsa zaten programcılık öğrenmek için haber sitesine girecek kişi var mıdır bilmiyorum.
Adamlar birşeyler üretip size bir faydası olur diye şurada paylaşmışlar hala abuk sabuk yorum var bir sürü
Eksik olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa yazın alta bir sonraki videolar hem daha kaliteli olur hem de daha kullanıcı dostu
Saçma sapan geyik yapmayın lütfen
Belki şu videodan gaza gelip başlayıp ileride iyi iş çıkaracak olan adam vardır ona bari faydanız olsun az