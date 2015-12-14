Microsoft ile Programlama Dersleri #1

Kim korkar uygulama geliştirmekten! Microsoft ile birlikte bilgisayarlar, tabletler ve mobil cihazlar için adım adım evrensel uygulama geliştirmeyi öğreniyoruz...

Mobil cihazların popülerliği hızla artarken, yeni uygulamalara olan ihtiyaç da artış gösteriyor. Biz de uygulama geliştirmek isteyen herkes için Microsoft ile birlikte yeni bir video dizisine başlıyoruz. Bu serimizde adım adım uygulama geliştirmeyi öğreneceğiz, üstelik sıkılmadan ve zorlanmadan. Serimizin ilk videosunda uygulama geliştirmek için gerekli olan temeli oluşturuyor ve tüm bu süreci birlikte geçiriyoruz, iyi seyirler.