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Akıllı telefonların ekran boyutları oldukça büyümüş olsa da insanlar daha fazla kullanım alanına sahip olmak için tabletlere yöneliyor. Bu cihazlar, özellikle film veya dizi izlemek için oldukça kullanışlı olsa da aynı zamanda oyun oynamak için de harika bir seçenek oluyorlar. Bu bağlamda 2026'da alınacak en iyi tablet tavsiyeleri listemizde birbirinden güzel tablet bilgisayarlar bulacaksınız.

İşte gerçek tablet kullanıcılarının yorum ve deneyimlerini de aktaracağımız içeriğimizdeki en güzel tablet modelleri 👇

Tablet yorumları dikkate alındığında; en iyi tablet markaları sıralamasında Casper, Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi öne çıkıyor. iPad ve Android tablet tavsiyesi olarak ise; Casper PAD Z10 Pro, M5 iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ve Huawei MatePad Pro modelleri, güçlü donanımları, dayanıklı tasarımları ve kalem desteği sunmalarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Casper PAD Z10 PRO Tam Boyutta Gör Çalışmak, dersleri takip etmek ve film-dizi izlemek güçlü tablet arayışındaysanız, üst seviye Casper PAD Z10 PRO modeli, dikkat çekici özellikleriyle değerlendirebileceğiniz modellerden biri. Geniş OLED ekranı, kalem ve klavye desteğiyle farklı kullanım ihtiyaçlarını bir araya getiriyor. 6mm kalınlığındaki, 690 gram ağırlığındaki alüminyum gövde ise geniş ekranı ince tasarımla buluşturuyor. Tabletin 14.2 inç OLED ekranı, 2880x1920 piksel çözünürlük, %100 DCI-P3 renk kapsamıyla detaylı, canlı görüntüler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, ekran geçişlerinde akıcılığı desteklerken, Anti Glare teknolojisi ışık yansımalarını azaltıyor. 3:2 ekran oranı ise belge okuma ve not alma için geniş çalışma alanı sağlıyor. MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB depolama alanıyla gelen tablet, bölünmüş ekran özelliği sayesinde ders içeriğini takip ederken not almanızı, belgeler üzerinde çalışırken araştırma yapmanızı ya da video izlerken sosyal medyada gezinmenizi sağlıyor. Avuç içi algılama özellikli aktif kalem desteği ve touchpad içeren Magic Keyboard desteği, üretkenlik odaklı kullanımı tamamlıyor. 30W şarj desteğiyle 10.000 mAh bataryadan güç alan tablet, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ile donatılmış. 14.2 inç, 2.8K, 144Hz akıcı ve canlı OLED ekran

İnce ve hafif tasarım

Yansıma önleyici Anti Glare ekran teknolojisi

Güçlü MediaTek Dimensity D8300 işlemci

12GB RAM, 256GB depolama

Bölünmüş ekran özelliği

Klavye ve kalem desteği

10.000 mAh yüksek kapasiteli batarya, 30W şarj desteği

Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

2️⃣ CASPER PAD H10 Pro Tam Boyutta Gör İş, eğitim ve eğlence için en iyi tabletler arasında yer alan Casper PAD H10 PRO, güçlü donanımının yanı sıra büyük OLED ekranı, kalem ve klavyeli kılıfıyla dikkat çekiyor. Tablet, 12.6 inç OLED ekranla geliyor. Panel, 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor ki belgeleri, fotoğrafları ve videoları ayrıntılı olarak görmenizi sağlıyor. %100 DCI-P3 renk kapsamı, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 600 nite kadar çıkan parlaklık, video izleme deneyimini zenginleştiriyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de görüntüye eşlik eden ses deneyimini tamamlıyor. MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM, günlük kullanılan uygulamalar ve çoklu görevler için yeterli gücü sağlıyor 256GB dahili depolama alanı, ders notları, uygulamalar için yeterli alanı sağlarken, microSD kart desteğiyle ek depolama elde edebiliyorsunuz. Aksesuar tarafında, 4.096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğine sahip kalem, çizim ve el yazısıyla not almayı kolaylaştırıyor. Touchpad bulunan Türkçe Q klavyeli deri kılıf ise uzun yazıları yazarken ve belgeleri düzenlerken pratiklik kazandırıyor. 10.000 mAh bataryasıyla gün boyu şarj ihtiyacı gerektirmeyen Casper PAD.H10-PRO, günlük kullanımda çok yönlülük arayanlara hitap ediyor. 580 gram ağırlığındaki alüminyum gövdesi sayesinde okulda, ofiste veya seyahatte yanınızda taşıyabileceğiniz mobil iş ve eğlence cihazı. 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 7050 işlemci

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojileri

256 GB dahili depolama (microSD kart ile artırılabilir)

13 MP arka, 5 MP ön kamera

10.000 mAh bataryayla uzun kullanım

Kalem desteği

Hafif ve ince tasarım CASPER PAD H10-Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürünün en önemli can alıcı noktası ekranı. Gerçekten de OLED ekran harikalar yaratıyor. 60 hz üzeri olsaydı tadından yenmezdi. Yine de bu fiyata OLED panelli tablet seçeneği sunulması bile takdire şayan. İşlemci , bellek ve depolama alanı olararak piyasadaki fiyat skalasına göre normal, tüm beklentilerinizi karşılayabilecek durumda. 1 haftalık kullanım sonrası genel anlamda çok memnunum. Tavsiye ederim. Casper çok güzel iş çıkarmış. ✍🏻 Beklediğimden çok üst düzey bir ürün çıktı. Mıknatıslı yapısı ile çok sağlam kılıfa yapışıyor ve adeta mini bir laptop gibi oluyor. Diğer türlü tablet gibi kullan, kalemiyle yazı yaz, resim çiz. Oldukça kullanışlı.

3️⃣ Casper PAD M10 Pro Tam Boyutta Gör Ders çalışmak, not almak ve günlük işleri tek cihazdan yönetmek isteyenler için Casper PAD.M10-PRO, büyük ekranı ve üretkenlik aksesuarlarıyla dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı tablet, ekran, donanım ve aksesuarları birlikte değerlendirenlere hitap ediyor. Tabletin 12.2 inç IPS ekranı, 2400x1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu, hem çalışırken hem de internette video izlerken, film-dizi bakarken capcanlı ve akıcı bir ekranla karşılaşacağınız anlamına geliyor. Tabletin kalbinde sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemci bulunuyor. Günlük uygulamalar ve çoklu görevler için bu işlemciye 8GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama alanına ek olarak 512 GB’a kadar microSD kart desteği, ders notlarınızı ve medyalarınızı saklamak için esneklik sağlıyor. Aksesuar olarak, USI 2.0 destekli aktif kalem, 4.096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle not alma ve çizim işlemini kolaylaştırıyor. Touchpad içeren Türkçe Q klavyeli kılıf da ödev hazırlarken ve uzun metinler yazarken pratiklik sunuyor. 8.000 mAh bataryayla güçlendirilen tablet, Dolby Atmos destekli iki adet hoparlör ile donatılmış. 7.5 mm kalınlığındaki, 598 gram ağırlığındaki alüminyum gövdesiyle Casper PAD.M10-PRO, her yere rahatça taşınabiliyor. 12.2 inç, net, keskin, canlı renkler sunan, akıcı IPS ekran

Çizilmelere dayanıklı, ince ve premium tasarım

Dolby Atmos destekli ses sistemi

8000 mAh kapasiteli güçlü batarya

USB-C hızlı şarj desteği

Günlük kullanımda dengeli ve akıcı performans

Kutudan çıkan klavye ve kalem aksesuarı

4️⃣ Apple iPad Pro Tam Boyutta Gör Apple, en iyi tablet markaları sıralamasında birinci konumda. Apple tablet modelleri laptoplarla yarışacak güçte donanımlara sahip olmalarıyla bilinir. iPad Pro, 2026 yılı itibarıyla dünyanın en iyi tableti olarak gösterilebilir. M5 çip sayesinde iPad Pro, bir tabletten çok daha fazlası. Yapay zeka destekli araçları, üst düzey grafik performansı ve güç verimliliğiyle profesyonellerin de dikkatini çekecek çok güçlü bir tablet. Yeni Tandem OLED ekran teknolojisiyle gelen tablet, olağanüstü kontrast, daha derin siyahlar ve canlı renklerle göz alıcı bir görüntü sunuyor. Ekran, 1600 nit’e kadar çıkabilen HDR parlaklığıyla dikkat çekiyor. Apple Pencil Pro ve Magic Keyboard desteği ile M5 iPad Pro, bir dizüstü bilgisayarı aratmayacak seviyede üretkenlik sunuyor. Video editlemeden 3D modellemeye kadar her işin altından rahatça kalkabiliyor. 13 inç Ultra Retina XDR (Tandem OLED) ekran

1600 nit ekran parlaklığı

Güçlü Apple M5 işlemci

2TB’a kadar depolama alanı

12MP (arka) + 12MP (ön) kamera

10 saate kadar pil ömrü

Thunderbolt/USB 4 (USB-C) portu

WiFi 7, Bluetooth 6, 5G bağlantı

Apple Pencil Pro kalem (ayrı satılır)

İşlev tuşlu Magic Keyboard (ayrı satılır)

iPadOS Apple iPad Pro M5 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bundan iyisi ne olabilir ki! Bir anda aynı işi daha kaliteli ve daha hızlı ve daha az enerji sarf ederek yapıyorum. Bu, iPad Pro'nun gerçeği. ✍🏻 Tek kelimeyle mükemmel. Şarjı gerçekten uzun süre gidiyor ve tablet ısınma yapmıyor. Bu modelde birçok iyileştirme yapılmış. Kesinlikle tavsiye ederim.

5️⃣ Apple iPad Air Tam Boyutta Gör iPad Air M4, en iyi tablet modelleri arasında. M4 çipli iPad Air 11 inç modeli, üstün performansa sahip olmasıyla hem öğrenciler hem de içerik üreticileri için ideal bir tablet. Apple M4 işlemci, MacBook Air’lardaki gücü iPad’e taşıyor. Bu sayede video düzenleme, 3D modelleme, oyun oynama ya da çoklu uygulama kullanımı akıcı bir şekilde yapılabiliyor. 11 inç boyutundaki Liquid Retina ekran, P3 geniş renk yelpazesi, True Tone ve yansıma önleyici kaplama ile göz alıcı bir görüntü deneyimi sunuyor. Gerek çizim yaparken gerek film izlerken her detay net ve canlı görünüyor. Apple Pencil Pro kalem ve Magic Keyboard desteğiyle gelen iPad Air, bir dizüstü bilgisayar gücünde ama çok daha hafif ve taşınabilir. 11 inç Liquid Retina ekran

500 nit ekran parlaklığı

Alüminyum kasa, ince ve hafif tasarım

Güçlü Apple M4 işlemci

1TB’a kadar depolama

12MP (ön) + 12MP (arka) kamera

10 saate kadar pil ömrü

WiFi 7, Bluetooth 6, 5G bağlantı

USB-C portu

Apple Pencil Pro kalem desteği

Magic Keyboard uyumlu

iPadOS Apple iPad Air M4 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Pro modeliyle Air arasında gidip geliyordum. Aradaki tek fark ekran farkı ama inanın bu ekran da sizi mutlu edecektir. 11 inç ne büyük ne küçük, idealdir. RAM kapasitesi de (12 gb) arttırılmış. M4 işlemci ve gpu performansı inanılmaz. Bu model yeterli. ✍🏻 MacBook Neo bilgisayar alacağınıza tableti tercih edebilirsiniz. İlla klavye istiyorsanız da Apple ve diğer markaların klavyeli kılıfları var, alır ve laptop olarak kullanabilirsiniz.

6️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, en iyi Android tabletler arasında üst sıralarda konumlandırılabilir. Samsung Tab S11 Ultra, gücü ve şık tasarımı bir arada sunan çok güçlü bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Hem içerik üreticiler, hem profesyoneller hem de multimedya tutkunları için ideal bir Samsung tablet. 14.6 inç HDR10+ desteği sunan son derece akıcı ekrandan film dizi izlemek çok keyifli. Performans tarafında ise MediaTek Dimensity 9400+ işlemci yer alıyor. Bu canavar işlemci sayesinde çoklu görev, oyun ve uygulamalar oldukça hızlı. Samsung’un sevilen S Pen kalemi bu modelin en büyük artılarından; düşük gecikme süresiyle not almak, çizim yapmak ya da sunum hazırlamak adeta kâğıt kalem hissi veriyor. 45W hızlı şarj desteği sunan tüm gün dayanan güçlü bataryası da unutulmamalı. 14.6 inç Dynamic AMOLED 2x 120Hz ekran

Ultra ince metal gövde

MediaTek Dimensity 9400+ işlemci

2TB’a kadar depolama

13MP + 8MP (arka), 12MP (ön) kamera

USB Type-C 3.2 portu

S Pen kalem (kutudan çıkıyor)

Klavyeli kılıf (ayrı satılıyor)

Samsung DeX desteği

WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, LTE bağlantı

Ekran altı parmak izi okuyucu

One UI, Android Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet gerçekten çok güzel, günlük hayatta tüm işlerimi karşılıyor. Çoklu ekran yeteneği muazzam, sıklıkla kullanıyorum. Bunun için ekranın büyük olması avantaj ancak taşıma gibi durumlarda maalesef her yere çanta ile gitmeniz gerekiyor. İnce ve büyük olduğu için hassas biraz. O yüzden kılıf ve koruyucu almak şart. Kalemi ise ele çok güzel oturuyor. ✍🏻 Çizim kapasitesi ve çözünürlük çok ileri düzeyde artırılmış. 12 gb ram ve yapay zeka destekli dijital yönetim ve güvenlik yetenekleri Apple kıvraklığını neredeyse yakalamış. Kullanıcı arayüzü ve öğeleri yalınlaştırılmış. Samsung tablette çizim yapmayı özlemişim. Bu konuda çok iyiler.

7️⃣ HUAWEI MatePad Pro Tam Boyutta Gör HUAWEI MatePad Pro, kalem, klavye ve fare uyumluluğu ve güçlü donanımıyla özellikle iş için tablet önerisi isteyenlere tavsiye edeceğimiz bir tablet. Tabletin 144 yenileme hızına sahip 12.2 inç ekranı, yoğun güneş ışığı altında bile net video izleme ve okuma için 2000 nit yüksek parlaklık sunuyor. Huawei’nin gelişmiş M-Pencil (3. nesil) kalem desteği, tableti dijital not alma ve çizim için ideal hale getiriyor. Hassasiyet, gecikmesiz tepki süresi ve manyetik şarj özelliğiyle yaratıcı işler hız kazanıyor. Ayrıca, çoklu pencere ve çoklu cihaz bağlantısı gibi HarmonyOS’un özel akıllı özellikleri sayesinde tablet, dizüstü bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla ve diğer Huawei cihazlarıyla kusursuz çalışıyor. Huawei MatePad Pro, ofis çalışmalarınızdan yaratıcı projelere, film keyfinden video düzenlemeye kadar her alanda güçlü bir tablet. 12.2 inç ultra parlak kâğıt hissi veren 144Hz ekran

2000 nit ekran parlaklığı

Ultra hafif ve ince klavye

512GB depolama

50MP + 8MP (arka), 8MP (ön) kamera

Güçlü batarya, 100W hızlı şarj

GoPaint: Zengin ve pratik çizim uygulaması

Huawei not defteri uygulaması HUAWEI MatePad Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet harika. Gerçekten verdiğim parayı sonuna kadar hakediyor ve bence rakiplerinden daha iyi. Bana göre ekranı aşırı kaliteli, renkleri çok güzel veriyor. Sistem olarak da çok güzel. Play Store ve Google uygulamaları sorunsuz çalışıyor. Kendi uygulama mağazasından Gbox'ı indirip tüm Google uygulamalarını yükleyebiliyorsunuz. 10/10'luk bir cihaz. ✍🏻 Tablet güzel. Android markete direk ulaşamıyor olmak biraz zor olsa da, diğer amiral gemi tabletlere göre görüntü ve ses kalitesi çok iyi.

8️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Tab S11, kalemli tablet tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model. Android tablet, gücü, inceliği ve şıklığı bir araya getirerek hem profesyonellerin hem de günlük kullanıcıların beklentilerine fazlasıyla yanıt veriyor. 11 inç ekran, 120Hz yenileme hızı, 1600 nit parlaklık sunuyor. Samsung tablet, performans konusunda da iddialı. Cihazın kalbinde yer alan MediaTek Dimensity 9400+ işlemci, yüksek hız ve verimlilik sağlıyor. Yoğun grafik gerektiren oyunlar, video düzenleme uygulamaları veya çoklu görev, hepsi akıcı bir şekilde çalışıyor. Galaxy Tab S11'de kutudan çıkan S Pen sayesinde çizim yapabilir, not alabilir ya da belgeleri imzalayabilirsiniz. Tabletin hafif ve ince yapısı taşınabilirliği artırırken, 8400 mAh bataryası gün boyu kesintisiz kullanım sunuyor. Ayrıca 45W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede şarj olup uzun süreli performans sağlıyor. Samsung DeX modu, tableti adeta bir dizüstü bilgisayara dönüştürüyor. Klavye ve mouse ile kullanıldığında çoklu pencere desteği, görev yönetimi ve verimlilik açısından büyük avantaj sağlıyor. Gemini Live, Drawing Assist, Writting Assist dahil olmak üzere bir dizi Galaxy AI özelliğiyle Galaxy Tab S11, yapay zekalı en iyi Samsung tabletler arasında. 11 inç Dynamic AMOLED 2x, 120Hz ekran

Alüminyum gövde

MediaTek Dimensity 9400+

2TB’a kadar depolama

13MP (arka), 12MP (ön) kamera

8.400 mAh batarya, 45W hızlı şarj

USB-C 3.2 portu

S-Pen kalem (kutudan çıkıyor)

Klavyeli kılıf (ayrı satılıyor)

Samsung DeX desteği (masaüstü mod)

WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G bağlantı

Ekran altı parmak izi okuyucu

One UI, Android Samsung Galaxy Tab S11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tablet araştırması yaparken iPad ve Samsung arasında kalmıştım. Tabletin ekranı benim önceliğimdi ve aynı fiyat aralığında AMOLED 120Hz ekran ile LCD ekran arasında kalınca Samsung'da karar kıldım. Ses olarak da çok başarılı. Fiyat performans olarak öneriyorum. ✍🏻 Gerçekten üst segment bir tablet. Bayıldık. Oğlum ilkokulda ama ortaokula kadar rahat gider. İçerisinde çözemediğimiz çok özellik var. İnanılmaz bir ekranı var; sanki görüntüler ekrandan fırlayacak gibi capcanlı. Böylece en iyi tablet listemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Birbirinden güzel tablet önerisi verdiğimiz içeriğimizde dünyanın en iyi tableti olarak görülen iPad Pro modelinden tutun da üniversite için tablet önerisi arayanlara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunduk. Kalemli tablet önerisi arayanlara da tavsiyelerde bulunduğumuz içerikte tablet kullanıcı yorumları gibi daha deneyim odaklı alanlara da yer verdik. Çeşitli tablet markaları ve tablet modelleri listemizde yer alırken oldukça geniş bir bütçe yelpazesine ait cihazlara yer verdik.

En iyi powerbank tavsiyeleri 1 ay önce eklendi

Tablet alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Tablet almayı düşünüyorsunuz ancak nelere dikkat etmeniz gerektiğini veya ihtiyacınızı belirlemeyi bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, güvenli yerdesiniz. Tablet alırken nelere dikkat etmeliyiz? diyenlerdenseniz şunlara mutlaka dikkat edin ve satın alma tercihlerinizi bunlara göre şekillendirin: Kullanım amacı: Oyun için mi yoksa başka amaç için mi? İşletim sistemi tercihi: iOS, Android ve Windows mu? Tablet markası: Apple, Samsung veya başkası mı? Ekran boyutu: Büyük ekran mı yoksa da kompakt bir boyut mu? Pil ömrü: Uzun pil ömrü yoksa ideal günlük kullanım mı? Performans ve işlemci modeli: Yüksek performans mı yoksa standart kullanım mı?

En İyi Tablet Bilgisayar Modelleri, Markaları ve Fiyatları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25083

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