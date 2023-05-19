- En iyi tabletler (2023) 💯
- 1️⃣ Apple iPad Pro 12.9 (2021)
- 2️⃣ Microsoft Surface Pro 9
- 3️⃣ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- 4️⃣ Microsoft Surface Go 2
- 5️⃣ Huawei MatePad 11
- 6️⃣ Lenovo Yoga Tab 11
- 7️⃣ Samsung Galaxy Tab A8
- 8️⃣ Redmi Pad
- 9️⃣ Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- 🔟 Samsung Galaxy Tab S7 FE
- 11. Honor Pad X8
- Tablet alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Akıllı telefonların ekran boyutları oldukça büyümüş olsa da insanlar daha fazla kullanım alanına sahip olmak için tabletlere yöneliyor. Bu cihazlar, özellikle film veya dizi izlemek için oldukça kullanışlı olsa da aynı zamanda oyun oynamak için de harika bir seçenek oluyorlar. Bu bağlamda 2023'te alınacak en iyi tablet tavsiyeleri listemizde birbirinden güzel tablet bilgisayarlar bulacaksınız.
İşte gerçek tablet kullanıcılarının yorum ve deneyimlerini de aktaracağımız içeriğimizdeki en güzel tablet modelleri 👇
|Marka-Model 📲
|Fiyat 💲
|Apple iPad Pro 12.9 (2021)
|41.999 TL
|Microsoft Surface Pro 9
|35.750 TL
|Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
|19.779 TL
|Microsoft Surface Go 2
|9.999 TL
|Huawei MatePad 11
|9.574 TL
|Lenovo Yoga Tab 11
|6.999 TL
|Samsung Galaxy Tab A8
|3.079 TL
|Redmi Pad
|5.910 TL
|Samsung Galaxy Tab A7 Lite
|2.199 TL
|Samsung Galaxy Tab S7 FE
|7.890 TL
|Honor Pad X8
|2.499 TL
Tablet bilgisayar fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
1️⃣ Apple iPad Pro 12.9 (2021)
- Apple M1 çip
- ProMotion, True Tone ve P3 12.9 inç Liquid Retina XDR ekran
- TrueDepth kamera sistemi
- 12 MP Geniş kamera, 10 MP Ultra Geniş kamera ve LiDAR tarayıcı
- Wi-Fi 6 ve LTE
- Apple Pencil (2. nesil), Magic Keyboard ve Smart Keyboard Folio ile uyumluluk.
- 10 saate kadar pil ömrü
Apple iPad Pro Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Bu kadar rafine sunulmuş bir cihaz görmedim, içerisinde doküman uygulamalarından tutun müzik prodüksiyon daw'ına, müthiş çalışan siri'sinden harika görüntü ve ses kalitesine her şeyi barındırıyor ve hepsini çok akıcı şekilde sağlıyor. Bilgisayarı rafa kaldırtacak, fiyatı şu şartlarda bile değecek bir alet. Ayrıca Samsun'da verilen siparişin 48 saat geçmeden elime ulaşması da Amazon'un müthiş performansına delalet.
✍️ iPhone veya diğer Apple aksesuarlarını kullanan biri değilim fakat tablet konusunda bundan daha üst kalite bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Büyük olmasına rağmen ekran kalitesi gerçekten muazzam başarılı.
2️⃣ Microsoft Surface Pro 9
- Intel Core i5 1235U
- 13 inç PixelSense (2880 x 1920) 120Hz ekran
- 8 GB LPDDR5 RAM
- 256 GB SSD
- Wi-Fi 6E, BT 5.1, USB 4.0/Thunderbolt 4.0, 2x USB-C
- 13 saate kadar pil ömrü
Microsoft Surface Pro 9 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Bunu aldım çünkü katlanabilir bir dizüstü bilgisayar değil, gerçek bir 2'si 1 arada istedim. Surface 9 Pro'nun her şeyini beğenmekle birlikte, klavyenin arkadan aydınlatmalı olmasını isterdim.
✍️ Şu anda grafik tasarım birinci sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar ve tableti bir arada kullanmak istedim. Bir iPad sever ama Mac'ten nefret eden biri olarak, bu benim ihtiyaçlarım için mükemmel bir çözüm. Hem iPad'im hem de bilgisayarım/dizüstü bilgisayarım gibi davranıyor ve daha mutlu olamazdım! Kalem harika, klavye ise olmazsa olmaz. Muhtemelen artık hayatımın geri kalanında bir Surface müşterisi olacağım.
3️⃣ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Snapdragon 8 Gen 1
- Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ ekran
- Android 13, One UI 5
- 13 MP + 6 MP arka ve 12 MP + 12 MP ön kamera
- Wi-Fi 6E, BT 5.2, USB Tip C 3.2
- 10 saate kadar pil ömrü
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ İlk kez tablet kullanıyorum ve muhteşem bir deneyim olduğunu belirtmeliyim. Ekran 14.6 inç olduğu için çok kolay taşınabilir bir cihaz değil fakat bu geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran not alma, çizme, izleme, iki parçaya bölünmüş halde okuma/not alma işi yapmaya vs. çok büyük olanak sağlıyor.
✍️ Alırken fazla mı büyük sorun çeker miyim diyordum ama kesinlikle büyük ekran harika. Yeri geldiğinde televizyon yeri geldiğinde kitap gibi, çok memnunum.
4️⃣ Microsoft Surface Go 2
- 10,5 inç FHD ekran
- Pentium Gold İşlemci 4425Y
- 4 GB RAM ve 64 GB depolama
- 8 MP arka 5 MP ön kamera
- Wi-Fi 6, 3.5mm jak, USB-C
- Windows 10 Home
- 10 saate kadar pil ömrü
Microsoft Surface Go 2 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Öncelikle hareket halindeyken üzerinde Excel çalıştırmak için bir şeye ihtiyacım vardı ve bu bebek o işi yapıyor. Ayrı olarak bir kalem aldım ve harika çalışıyor.
✍️ Bayıldım! iPad alamadığım için hayal kırıklığına uğramıştım ama bu da aynı derecede iyi!
5️⃣ Huawei MatePad 11
- 10.95 inç 2560 x 1600 IPS LCD, 120Hz ekran
- Snapdragon 865
- 13 MP arka, 8 MP ön kamera
- 6 GB RAM 128 GB depolama
- Wi-Fi 6, BT 5.1, Type-C 3.1
- HarmonyOS 2
- 12 saate kadar pil ömrü
Huawei MatePad 11 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Play store için biraz endişelenmiştim ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Outlook, teams gibi şirket uygulamalarından google hesabı ile giriş yaptığım uygulamalara kadar her şeye giriyorum. Performansı, görüntüsü, pratik geçişleri beni tatmin etti.
✍️ Ürün klavyesiyle beraber geldiği için kullanımı çok rahat. Gayet hızlı çalışıyor, hafızası da çok iyi. Amazon farkıyla almanızı tavsiye ederim.
6️⃣ Lenovo Yoga Tab 11
- MediaTek Helio G90T
- Android 12
- 4GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama
- 11inç 2K (2000 x 1200) IPS LCD 60Hz Dolby Vision ekran
- 8 MP ön (ToF + RGB) ve 8 MP arka kamera
- Wi-Fi ac, BT 5.0
- 15 saate kadar pil ömrü
Lenovo Yoga Tab 11 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Cihazın sesi harika. Duruşu harika. Tutuşu harika. Kutu içeriği tam. Beklediğimden daha iyi çıktı.
✍️ Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi çök iyi. Bt hoparlöre ihtiyaç bırakmayacak düzeyde ses kalitesi mevcut. Oyun oynamıyorum, oyun performansı için bir şey diyemem ama sadece görsel medya için kullanıldığında uzun saatler boyu kullanabiliyorsunuz. Batarya kapasitesi gayet iyi.
7️⃣ Samsung Galaxy Tab A8
- 10,5 inç 1200 x 1920 TFT LCD ekran
- Android 13, One UI 5
- Unisoc Tiger T618
- 3GB RAM ve 32GB dahili depolama
- 8 MP arka, 5 MP ön kamera
- Wi-Fi ac, BT 5.0
- 9 saate kadar pil ömrü
Samsung Galaxy Tab A8 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Tableti inceliği için aldım, nette dolaşmak ve Netfix, Prime Video gibi platformlardan film izlemek için aldım, oldukça başarılı. Ses kalitesi tatmin edici. Ekran iyi ve işlemci gücü gerektirmeyen oyunlar oynanabilir.
✍️ Arkadaşlar ürünü iki haftadır kullanıyorum ve üründen gayet memnunum. Ürünü sadece mail okumak ve video izlemek için satın aldım. Yorumlarda bazı arkadaşlar oyun performansının kötü olduğundan bahsetmiş, cihaz zaten 32 GB ve oyun için üretildiğini düşünmüyorum. Cihazın kasası gayet premium bir hissiyat veriyor, ses kalitesi bence gayet güzel ve ses seviyesi fazlasıyla yüksek. Film izlerken sahnenin içinde hissiyatı veriyor.
8️⃣ Redmi Pad
- 10,61 inç 1200 x 2000 90 Hz ekran
- MediaTek Helio G99
- 8 MP arka ve 8 MP ön kamera
- Dolby Atmos destekli 4 hoparlör
- 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama
- Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 5
- Android 13 tabanlı MIUI for Pad
- 15 saate kadar pil ömrü
Redmi Pad Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Bu fiyatlara alınabilecek en iyi tabletlerden biri, 1 saatlik bir dizi deneyiminde şarjı sadece %5 ila %6 düşüş yaşadı. Cihazın 4 hoparlörü var, Hoparlörleri kaliteli bir ses deneyimi sunuyor ve Dolby Atmos desteği de var.
✍️ Çok şık bir ürün, fiyat performans ürünü, günlük kullanım için yeterliden fazlası.
9️⃣ Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- 8,7 inç 800 x 1340 piksel TFT LCD ekran
- Android 13, One UI 5.1
- Mediatek Helio P22T
- 32GB depolama ve 3GB RAM
- 8 MP arka ve 2 MP ön kamera
- Wi-Fi ac, BT 5.0
- 12 saate kadar pil ömrü
Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Dizi, film vs. için aldım. Malzeme kalitesi güzel. Fiyat/performans ürünü düşünüyorsanız, düşünmeyin alın.
✍️ Ürün yeterli düzeyde. Fazlaca yüksek beklentiniz yoksa her türlü işinizi görür özellikle çocuklar için birebir. Ben beğendim tavsiye ederim.
🔟 Samsung Galaxy Tab S7 FE
- 12.4 inç TFT LCD 1600 x 2560 ekran
- Snapdragon 778G
- Android 13 tabanlı One UI 5
- 64GB depolama ve 4GB RAM
- 8 GB arka ve 5 MP ön kamera
- Wi-Fi ac, BT 5.2, Type-C 3.2
- 12 saate kadar pil ömrü
Samsung Galaxy Tab S7 FE Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Bu fiyata alınabilecek kendi sınıfının en iyi tableti. İş amaçlı ve video izleme amaçlı tablet alacak olanlar gönül rahatlığı ile tercih edebilir. Ekran boyutunun büyük olması avantaj. Buna rağmen inceliği ve hafifliği taşınabilirliğini artırıyor. Kutusundan kalemin çıkması bir artı.
✍️ Özellikle büyük ekran ihtiyacım vardı, bu tablet yeterli performansa sahip. Muadil ürünlere göre en iyisi diyebilirim.
11. Honor Pad X8
- 10.1 inç TFT LCD 1200 x 1920 piksel ekran
- MediaTek MT8786
- Android 12 ve Magic UI 6.1
- 32 GB depolama ve 3 GB RAM
- 5 MP arka, 2 MP ön kamera
- Wi-Fi ac, BT 5.1
- 14 saate kadar pil ömrü
Honor Pad X8 Kullanıcı Yorumları 💭
✍️ Ürün fiyatına göre oldukça iyi birçok araştırma yaptım ve 10.1 inç büyüklüğünde, 1920x1080 çözünürlüğe sahip bir tablet arıyordum (film, dizi izlemek ve sosyal medyada gezinmek için) ve tam isteğime göre bir ürün almış oldum.
✍️ Bu ürünü tercih etmemin altında yatan sebep güncel işletim sistemi ve donanım bileşenlerine sahip olması ve fiyat performans ürünü olmasıdır. Oğlum severek kullanmakta.
Böylece en iyi tablet listemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Birbirinden güzel tablet önerisi verdiğimiz içeriğimizde dünyanın en iyi tableti olarak görülen iPad Pro modelinden tutun da üniversite için tablet önerisi arayanlara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunduk. Kalemli tablet önerisi arayanlara da tavsiyelerde bulunduğumuz içerikte tablet kullanıcı yorumları gibi daha deneyim odaklı alanlara da yer verdik. Çeşitli tablet markaları ve tablet modelleri listemizde yer alırken oldukça geniş bir bütçe yelpazesine ait cihazlara yer verdik.
Tablet alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Kullanım amacı: Oyun için mi yoksa başka amaç için mi?
- İşletim sistemi tercihi: iOS, Android ve Windows mu?
- Tablet markası: Apple, Samsung veya başkası mı?
- Ekran boyutu: Büyük ekran mı yoksa da kompakt bir boyut mu?
- Pil ömrü: Uzun pil ömrü yoksa ideal günlük kullanım mı?
- Performans ve işlemci modeli: Yüksek performans mı yoksa standart kullanım mı?
En İyi Tablet Bilgisayar Modelleri, Markaları ve Fiyatları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25083Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.