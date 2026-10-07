Akıllı telefonların ekran boyutları oldukça büyümüş olsa da insanlar daha fazla kullanım alanına sahip olmak için tabletlere yöneliyor. Bu cihazlar, özellikle film veya dizi izlemek için oldukça kullanışlı olsa da aynı zamanda oyun oynamak için de harika bir seçenek oluyorlar. Bu bağlamda 2026'da alınacak en iyi tablet tavsiyeleri listemizde birbirinden güzel tablet bilgisayarlar bulacaksınız.
İşte gerçek tablet kullanıcılarının yorum ve deneyimlerini de aktaracağımız içeriğimizdeki en güzel tablet modelleri 👇
|Marka-Model 📲
|Fiyat 🏷️
|Casper PAD.Z10-PRO
|39.999 TL
|Casper PAD H10-Pro
|22.999 TL
|Casper PAD.M10-PRO
|16.999 TL
|Apple iPad Pro M5 13 inç
|91.099 TL
|Apple iPad Air M4 11 inç
|42.913 TL
|Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
|74.089 TL
|HUAWEI MatePad Pro 12.2 inç
|47.499 TL
|Samsung Galaxy Tab S11
|45.530 TL
|Apple iPad A16
|28.999 TL
|Samsung Galaxy Tab A11+
|9.310 TL
|HONOR Pad X9A
|11.999 TL
|HUAWEI MatePad 12 X
|32.999 TL
|Apple iPad mini A17 Pro
|37.999 TL
Tablet yorumları dikkate alındığında; en iyi tablet markaları sıralamasında Casper, Apple, Samsung, Huawei ve Xiaomi öne çıkıyor. iPad ve Android tablet tavsiyesi olarak ise; Casper PAD Z10 Pro, M5 iPad Pro, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ve Huawei MatePad Pro modelleri, güçlü donanımları, dayanıklı tasarımları ve kalem desteği sunmalarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Casper PAD Z10 PRO
Tabletin 14.2 inç OLED ekranı, 2880x1920 piksel çözünürlük, %100 DCI-P3 renk kapsamıyla detaylı, canlı görüntüler sunuyor. 144 Hz yenileme hızı, ekran geçişlerinde akıcılığı desteklerken, Anti Glare teknolojisi ışık yansımalarını azaltıyor. 3:2 ekran oranı ise belge okuma ve not alma için geniş çalışma alanı sağlıyor.
MediaTek Dimensity D8300 işlemci, 12GB LPDDR5 RAM ve 256GB depolama alanıyla gelen tablet, bölünmüş ekran özelliği sayesinde ders içeriğini takip ederken not almanızı, belgeler üzerinde çalışırken araştırma yapmanızı ya da video izlerken sosyal medyada gezinmenizi sağlıyor. Avuç içi algılama özellikli aktif kalem desteği ve touchpad içeren Magic Keyboard desteği, üretkenlik odaklı kullanımı tamamlıyor.
30W şarj desteğiyle 10.000 mAh bataryadan güç alan tablet, Dolby Atmos destekli dört hoparlör ile donatılmış.
- 14.2 inç, 2.8K, 144Hz akıcı ve canlı OLED ekran
- İnce ve hafif tasarım
- Yansıma önleyici Anti Glare ekran teknolojisi
- Güçlü MediaTek Dimensity D8300 işlemci
- 12GB RAM, 256GB depolama
- Bölünmüş ekran özelliği
- Klavye ve kalem desteği
- 10.000 mAh yüksek kapasiteli batarya, 30W şarj desteği
- Dolby Atmos destekli 4 hoparlör
2️⃣ CASPER PAD H10 Pro
Tablet, 12.6 inç OLED ekranla geliyor. Panel, 2560x1600 piksel çözünürlük sunuyor ki belgeleri, fotoğrafları ve videoları ayrıntılı olarak görmenizi sağlıyor. %100 DCI-P3 renk kapsamı, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 600 nite kadar çıkan parlaklık, video izleme deneyimini zenginleştiriyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de görüntüye eşlik eden ses deneyimini tamamlıyor.
MediaTek Dimensity 7050 işlemci ve 8GB RAM, günlük kullanılan uygulamalar ve çoklu görevler için yeterli gücü sağlıyor 256GB dahili depolama alanı, ders notları, uygulamalar için yeterli alanı sağlarken, microSD kart desteğiyle ek depolama elde edebiliyorsunuz.
Aksesuar tarafında, 4.096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğine sahip kalem, çizim ve el yazısıyla not almayı kolaylaştırıyor. Touchpad bulunan Türkçe Q klavyeli deri kılıf ise uzun yazıları yazarken ve belgeleri düzenlerken pratiklik kazandırıyor.
10.000 mAh bataryasıyla gün boyu şarj ihtiyacı gerektirmeyen Casper PAD.H10-PRO, günlük kullanımda çok yönlülük arayanlara hitap ediyor. 580 gram ağırlığındaki alüminyum gövdesi sayesinde okulda, ofiste veya seyahatte yanınızda taşıyabileceğiniz mobil iş ve eğlence cihazı.
- 8 GB RAM ve MediaTek Dimensity 7050 işlemci
- Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı teknolojileri
- 256 GB dahili depolama (microSD kart ile artırılabilir)
- 13 MP arka, 5 MP ön kamera
- 10.000 mAh bataryayla uzun kullanım
- Kalem desteği
- Hafif ve ince tasarım
CASPER PAD H10-Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürünün en önemli can alıcı noktası ekranı. Gerçekten de OLED ekran harikalar yaratıyor. 60 hz üzeri olsaydı tadından yenmezdi. Yine de bu fiyata OLED panelli tablet seçeneği sunulması bile takdire şayan. İşlemci , bellek ve depolama alanı olararak piyasadaki fiyat skalasına göre normal, tüm beklentilerinizi karşılayabilecek durumda. 1 haftalık kullanım sonrası genel anlamda çok memnunum. Tavsiye ederim. Casper çok güzel iş çıkarmış.
✍🏻 Beklediğimden çok üst düzey bir ürün çıktı. Mıknatıslı yapısı ile çok sağlam kılıfa yapışıyor ve adeta mini bir laptop gibi oluyor. Diğer türlü tablet gibi kullan, kalemiyle yazı yaz, resim çiz. Oldukça kullanışlı.
3️⃣ Casper PAD M10 Pro
Tabletin 12.2 inç IPS ekranı, 2400x1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık ve %100 sRGB renk kapsamı sunuyor. Bu, hem çalışırken hem de internette video izlerken, film-dizi bakarken capcanlı ve akıcı bir ekranla karşılaşacağınız anlamına geliyor.
Tabletin kalbinde sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemci bulunuyor. Günlük uygulamalar ve çoklu görevler için bu işlemciye 8GB RAM eşlik ediyor. 128 GB depolama alanına ek olarak 512 GB’a kadar microSD kart desteği, ders notlarınızı ve medyalarınızı saklamak için esneklik sağlıyor.
Aksesuar olarak, USI 2.0 destekli aktif kalem, 4.096 seviyeli basınç hassasiyeti ve avuç içi algılama özelliğiyle not alma ve çizim işlemini kolaylaştırıyor. Touchpad içeren Türkçe Q klavyeli kılıf da ödev hazırlarken ve uzun metinler yazarken pratiklik sunuyor.
8.000 mAh bataryayla güçlendirilen tablet, Dolby Atmos destekli iki adet hoparlör ile donatılmış. 7.5 mm kalınlığındaki, 598 gram ağırlığındaki alüminyum gövdesiyle Casper PAD.M10-PRO, her yere rahatça taşınabiliyor.
- 12.2 inç, net, keskin, canlı renkler sunan, akıcı IPS ekran
- Çizilmelere dayanıklı, ince ve premium tasarım
- Dolby Atmos destekli ses sistemi
- 8000 mAh kapasiteli güçlü batarya
- USB-C hızlı şarj desteği
- Günlük kullanımda dengeli ve akıcı performans
- Kutudan çıkan klavye ve kalem aksesuarı
4️⃣ Apple iPad Pro
- 13 inç Ultra Retina XDR (Tandem OLED) ekran
- 1600 nit ekran parlaklığı
- Güçlü Apple M5 işlemci
- 2TB’a kadar depolama alanı
- 12MP (arka) + 12MP (ön) kamera
- 10 saate kadar pil ömrü
- Thunderbolt/USB 4 (USB-C) portu
- WiFi 7, Bluetooth 6, 5G bağlantı
- Apple Pencil Pro kalem (ayrı satılır)
- İşlev tuşlu Magic Keyboard (ayrı satılır)
- iPadOS
Apple iPad Pro M5 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bundan iyisi ne olabilir ki! Bir anda aynı işi daha kaliteli ve daha hızlı ve daha az enerji sarf ederek yapıyorum. Bu, iPad Pro'nun gerçeği.
✍🏻 Tek kelimeyle mükemmel. Şarjı gerçekten uzun süre gidiyor ve tablet ısınma yapmıyor. Bu modelde birçok iyileştirme yapılmış. Kesinlikle tavsiye ederim.
5️⃣ Apple iPad Air
- 11 inç Liquid Retina ekran
- 500 nit ekran parlaklığı
- Alüminyum kasa, ince ve hafif tasarım
- Güçlü Apple M4 işlemci
- 1TB’a kadar depolama
- 12MP (ön) + 12MP (arka) kamera
- 10 saate kadar pil ömrü
- WiFi 7, Bluetooth 6, 5G bağlantı
- USB-C portu
- Apple Pencil Pro kalem desteği
- Magic Keyboard uyumlu
- iPadOS
Apple iPad Air M4 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Pro modeliyle Air arasında gidip geliyordum. Aradaki tek fark ekran farkı ama inanın bu ekran da sizi mutlu edecektir. 11 inç ne büyük ne küçük, idealdir. RAM kapasitesi de (12 gb) arttırılmış. M4 işlemci ve gpu performansı inanılmaz. Bu model yeterli.
✍🏻 MacBook Neo bilgisayar alacağınıza tableti tercih edebilirsiniz. İlla klavye istiyorsanız da Apple ve diğer markaların klavyeli kılıfları var, alır ve laptop olarak kullanabilirsiniz.
6️⃣ Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- 14.6 inç Dynamic AMOLED 2x 120Hz ekran
- Ultra ince metal gövde
- MediaTek Dimensity 9400+ işlemci
- 2TB’a kadar depolama
- 13MP + 8MP (arka), 12MP (ön) kamera
- USB Type-C 3.2 portu
- S Pen kalem (kutudan çıkıyor)
- Klavyeli kılıf (ayrı satılıyor)
- Samsung DeX desteği
- WiFi 7, Bluetooth 5.4, 5G, LTE bağlantı
- Ekran altı parmak izi okuyucu
- One UI, Android
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tablet gerçekten çok güzel, günlük hayatta tüm işlerimi karşılıyor. Çoklu ekran yeteneği muazzam, sıklıkla kullanıyorum. Bunun için ekranın büyük olması avantaj ancak taşıma gibi durumlarda maalesef her yere çanta ile gitmeniz gerekiyor. İnce ve büyük olduğu için hassas biraz. O yüzden kılıf ve koruyucu almak şart. Kalemi ise ele çok güzel oturuyor.
✍🏻 Çizim kapasitesi ve çözünürlük çok ileri düzeyde artırılmış. 12 gb ram ve yapay zeka destekli dijital yönetim ve güvenlik yetenekleri Apple kıvraklığını neredeyse yakalamış. Kullanıcı arayüzü ve öğeleri yalınlaştırılmış. Samsung tablette çizim yapmayı özlemişim. Bu konuda çok iyiler.
7️⃣ HUAWEI MatePad Pro
- 12.2 inç ultra parlak kâğıt hissi veren 144Hz ekran
- 2000 nit ekran parlaklığı
- Ultra hafif ve ince klavye
- 512GB depolama
- 50MP + 8MP (arka), 8MP (ön) kamera
- Güçlü batarya, 100W hızlı şarj
- GoPaint: Zengin ve pratik çizim uygulaması
- Huawei not defteri uygulaması
HUAWEI MatePad Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tablet harika. Gerçekten verdiğim parayı sonuna kadar hakediyor ve bence rakiplerinden daha iyi. Bana göre ekranı aşırı kaliteli, renkleri çok güzel veriyor. Sistem olarak da çok güzel. Play Store ve Google uygulamaları sorunsuz çalışıyor. Kendi uygulama mağazasından Gbox'ı indirip tüm Google uygulamalarını yükleyebiliyorsunuz. 10/10'luk bir cihaz.
✍🏻 Tablet güzel. Android markete direk ulaşamıyor olmak biraz zor olsa da, diğer amiral gemi tabletlere göre görüntü ve ses kalitesi çok iyi.
8️⃣ Samsung Galaxy Tab S11
- 11 inç Dynamic AMOLED 2x, 120Hz ekran
- Alüminyum gövde
- MediaTek Dimensity 9400+
- 2TB’a kadar depolama
- 13MP (arka), 12MP (ön) kamera
- 8.400 mAh batarya, 45W hızlı şarj
- USB-C 3.2 portu
- S-Pen kalem (kutudan çıkıyor)
- Klavyeli kılıf (ayrı satılıyor)
- Samsung DeX desteği (masaüstü mod)
- WiFi 6, Bluetooth 5.4, 5G bağlantı
- Ekran altı parmak izi okuyucu
- One UI, Android
Samsung Galaxy Tab S11 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tablet araştırması yaparken iPad ve Samsung arasında kalmıştım. Tabletin ekranı benim önceliğimdi ve aynı fiyat aralığında AMOLED 120Hz ekran ile LCD ekran arasında kalınca Samsung'da karar kıldım. Ses olarak da çok başarılı. Fiyat performans olarak öneriyorum.
✍🏻 Gerçekten üst segment bir tablet. Bayıldık. Oğlum ilkokulda ama ortaokula kadar rahat gider. İçerisinde çözemediğimiz çok özellik var. İnanılmaz bir ekranı var; sanki görüntüler ekrandan fırlayacak gibi capcanlı.
Böylece en iyi tablet listemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Birbirinden güzel tablet önerisi verdiğimiz içeriğimizde dünyanın en iyi tableti olarak görülen iPad Pro modelinden tutun da üniversite için tablet önerisi arayanlara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunduk. Kalemli tablet önerisi arayanlara da tavsiyelerde bulunduğumuz içerikte tablet kullanıcı yorumları gibi daha deneyim odaklı alanlara da yer verdik. Çeşitli tablet markaları ve tablet modelleri listemizde yer alırken oldukça geniş bir bütçe yelpazesine ait cihazlara yer verdik.
Tablet alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Kullanım amacı: Oyun için mi yoksa başka amaç için mi?
- İşletim sistemi tercihi: iOS, Android ve Windows mu?
- Tablet markası: Apple, Samsung veya başkası mı?
- Ekran boyutu: Büyük ekran mı yoksa da kompakt bir boyut mu?
- Pil ömrü: Uzun pil ömrü yoksa ideal günlük kullanım mı?
- Performans ve işlemci modeli: Yüksek performans mı yoksa standart kullanım mı?
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