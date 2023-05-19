Akıllı telefonların ekran boyutları oldukça büyümüş olsa da insanlar daha fazla kullanım alanına sahip olmak için tabletlere yöneliyor. Bu cihazlar, özellikle film veya dizi izlemek için oldukça kullanışlı olsa da aynı zamanda oyun oynamak için de harika bir seçenek oluyorlar. Bu bağlamda 2023'te alınacak en iyi tablet tavsiyeleri listemizde birbirinden güzel tablet bilgisayarlar bulacaksınız.

İşte gerçek tablet kullanıcılarının yorum ve deneyimlerini de aktaracağımız içeriğimizdeki en güzel tablet modelleri 👇

Tablet bilgisayar fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

1️⃣ Apple iPad Pro 12.9 (2021) Tam Boyutta Gör Apple iPad Pro 12.9 (2021) en iyi tablet listemizde yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Güçlü donanım ve güçlü ekosistemi ile Apple iPad Pro, her türlü kullanıma uygun bir tablet diyebiliriz. En iyi tabletler arasında gösterilen Apple iPad Pro 12.9, tablet önerisi arayanlar için ideal. iPad Pro serisi dünyanın en iyi tableti olarak gösterilirken fiyatıyla da diğerlerinden ayrışıyor. Profesyonel kullanıma daha yakın olan bu tabletin içinde Apple M1 çip bulunuyor. Bu yonga sayesinde iPad Pro, en iyi grafik tabletler arasına giriyor. Yüksek performanslı bu yonga, iPad Pro’yu en iyi oyun tableti yapıyor. Eğer Pubg için en iyi tablet arıyorsanız herhalde bu cihaz en iyi seçenek. Aynı zamanda kalemli tablet önerisi arayan profesyonel kullanıcılar için de en iyi tercih olarak görülüyor. Apple M1 çip

ProMotion, True Tone ve P3 12.9 inç Liquid Retina XDR ekran

TrueDepth kamera sistemi

12 MP Geniş kamera, 10 MP Ultra Geniş kamera ve LiDAR tarayıcı

Wi-Fi 6 ve LTE

Apple Pencil (2. nesil), Magic Keyboard ve Smart Keyboard Folio ile uyumluluk.

10 saate kadar pil ömrü Apple iPad Pro Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Bu kadar rafine sunulmuş bir cihaz görmedim, içerisinde doküman uygulamalarından tutun müzik prodüksiyon daw'ına, müthiş çalışan siri'sinden harika görüntü ve ses kalitesine her şeyi barındırıyor ve hepsini çok akıcı şekilde sağlıyor. Bilgisayarı rafa kaldırtacak, fiyatı şu şartlarda bile değecek bir alet. Ayrıca Samsun'da verilen siparişin 48 saat geçmeden elime ulaşması da Amazon'un müthiş performansına delalet. ✍️ iPhone veya diğer Apple aksesuarlarını kullanan biri değilim fakat tablet konusunda bundan daha üst kalite bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Büyük olmasına rağmen ekran kalitesi gerçekten muazzam başarılı.

2️⃣ Microsoft Surface Pro 9 Tam Boyutta Gör Profesyonel kullanım ve üst düzey performans arayanların Windows ekosistemi tarafındaki en iyi tablet önerisi ise Microsoft Surface Pro 9. Windows 11 işletim sistemini çalıştıran Surface Pro 9, güçlü donanımıyla da fark yaratıyor. Kalemli tablet önerisi arayanları Windows ile buluşturan cihaz, yüksek performans ve geniş ekosistem ile profesyonellerin ilk tercihlerinden oluyor. Ofis uygulamaları veya içerik oluşturucuların kullandığı diğer profesyonel uygulamaları tablette kullanmak istiyorsanız Surface Pro 9, alanında lider diyebiliriz. Intel Core i5 1235U

13 inç PixelSense (2880 x 1920) 120Hz ekran

8 GB LPDDR5 RAM

256 GB SSD

Wi-Fi 6E, BT 5.1, USB 4.0/Thunderbolt 4.0, 2x USB-C

13 saate kadar pil ömrü Microsoft Surface Pro 9 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Bunu aldım çünkü katlanabilir bir dizüstü bilgisayar değil, gerçek bir 2'si 1 arada istedim. Surface 9 Pro'nun her şeyini beğenmekle birlikte, klavyenin arkadan aydınlatmalı olmasını isterdim. ✍️ Şu anda grafik tasarım birinci sınıf öğrencisiyim. Bilgisayar ve tableti bir arada kullanmak istedim. Bir iPad sever ama Mac'ten nefret eden biri olarak, bu benim ihtiyaçlarım için mükemmel bir çözüm. Hem iPad'im hem de bilgisayarım/dizüstü bilgisayarım gibi davranıyor ve daha mutlu olamazdım! Kalem harika, klavye ise olmazsa olmaz. Muhtemelen artık hayatımın geri kalanında bir Surface müşterisi olacağım.

3️⃣ Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Tam Boyutta Gör En iyi tablet markalarıarasında olan Samsung, en iyi Android tabletler ile piyasayı adeta domine ediyor. En güzel tabletler arasında olan Galaxy Tab S8 Ultra, piyasadaki en güçlü donanımlardan birisini barındırıyor. Bu sayede yüksek performanslı en iyi oyun tableti arayanlar için dolu bir seçenek oluyor. S Pen ile çizim yapabileceğiniz Android dünyası için en iyi grafik tablet seçeneğine de dönüşebilen cihaz kameraları ile de kullanıcıları cezbediyor. Kısaca, Galaxy Tab S8 Ultra için en iyi Samsung tablet ve aynı zamanda en iyi kalemli tablet diyebiliriz. Snapdragon 8 Gen 1

Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ ekran

Android 13, One UI 5

13 MP + 6 MP arka ve 12 MP + 12 MP ön kamera

Wi-Fi 6E, BT 5.2, USB Tip C 3.2

10 saate kadar pil ömrü Samsung Galaxy Tab S8 Ultra Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ İlk kez tablet kullanıyorum ve muhteşem bir deneyim olduğunu belirtmeliyim. Ekran 14.6 inç olduğu için çok kolay taşınabilir bir cihaz değil fakat bu geniş ve yüksek çözünürlüklü ekran not alma, çizme, izleme, iki parçaya bölünmüş halde okuma/not alma işi yapmaya vs. çok büyük olanak sağlıyor. ✍️ Alırken fazla mı büyük sorun çeker miyim diyordum ama kesinlikle büyük ekran harika. Yeri geldiğinde televizyon yeri geldiğinde kitap gibi, çok memnunum.

4️⃣ Microsoft Surface Go 2 Tam Boyutta Gör Surface Go 2, aslında oyun oynamak veya üst seviye görevleri yerine getirecek bir tablet değil. Düzgün bir şekilde çalışan, içerisinde Windows bulunan ve ofis uygulamalarının yer aldığı bir tablet tavsiyesi arayışı içerisindeyseniz Surface Go 2 burada devreye giriyor. Cihazın performans için özellikleri yetersiz olsa da günlük kullanımda ideal bir performans sergileyebiliyor. 10,5 inç FHD ekran

Pentium Gold İşlemci 4425Y

4 GB RAM ve 64 GB depolama

8 MP arka 5 MP ön kamera

Wi-Fi 6, 3.5mm jak, USB-C

Windows 10 Home

10 saate kadar pil ömrü Microsoft Surface Go 2 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Öncelikle hareket halindeyken üzerinde Excel çalıştırmak için bir şeye ihtiyacım vardı ve bu bebek o işi yapıyor. Ayrı olarak bir kalem aldım ve harika çalışıyor. ✍️ Bayıldım! iPad alamadığım için hayal kırıklığına uğramıştım ama bu da aynı derecede iyi!

5️⃣ Huawei MatePad 11 Tam Boyutta Gör Huawei MatePad 11, firmanın üst seviye ürünlerinden birisi diyebiliriz. Haliyle MatePad 11 fiyatı, en iyi tablet fiyatları segmentinde olduğu gibi biraz yüksek. Ancak bunu donanımı ve özellikleriyle gideriyor. Klavye hediyeli olarak gelen cihazda dahili olarak stylus kalem yok fakat ayrık bir şekilde satın alınabiliyor. Güçlü Snapdragon işlemcisi, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ürünü tablet önerileri 2022 listelerine tepeden sokuyor. Daha uygun fiyatlı Pubg için en iyi tablet arıyorsanız MatePad 11 sizi üzmeyecektir. 10.95 inç 2560 x 1600 IPS LCD, 120Hz ekran

Snapdragon 865

13 MP arka, 8 MP ön kamera

6 GB RAM 128 GB depolama

Wi-Fi 6, BT 5.1, Type-C 3.1

HarmonyOS 2

12 saate kadar pil ömrü Huawei MatePad 11 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Play store için biraz endişelenmiştim ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Outlook, teams gibi şirket uygulamalarından google hesabı ile giriş yaptığım uygulamalara kadar her şeye giriyorum. Performansı, görüntüsü, pratik geçişleri beni tatmin etti. ✍️ Ürün klavyesiyle beraber geldiği için kullanımı çok rahat. Gayet hızlı çalışıyor, hafızası da çok iyi. Amazon farkıyla almanızı tavsiye ederim.

6️⃣ Lenovo Yoga Tab 11 Tam Boyutta Gör Dizüstü bilgisayar dünyasının dev ismi Lenovo’nun bu dünyanın en güzel tableti Yoga Tab 11, tasarımıyla fark yaratıyor. Elbette tek numarası tasarımı değil, Helio G90T ile performans konusunda da beklentileri fiyatı göz önüne alındığında rahatlıkla karşılayabiliyor. Android 12 güncellemesini alan cihaz, arkasındaki kumaş dokusu ve standı ile hem şık hem de farklı şekillerde kullanım imkanı sunuyor. Tente modunda uyumlu bir kalemle çizim yapabilmek veya stand modunda sunuma veya video içerikleri izlemek mümkün. Oyun tarafında ise Helio G90T ile üst seviye performansta olmasa da Yoga Tab 11 çoğu oyunda memnun edebilecek güçte. Bu arada dahili standı olduğu için üniversite için tablet önerisi arayanlar da Yoga Tab 11’e mutlaka bakmalı. MediaTek Helio G90T

Android 12

4GB LPDDR4 RAM ve 128GB depolama

11inç 2K (2000 x 1200) IPS LCD 60Hz Dolby Vision ekran

8 MP ön (ToF + RGB) ve 8 MP arka kamera

Wi-Fi ac, BT 5.0

15 saate kadar pil ömrü Lenovo Yoga Tab 11 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Cihazın sesi harika. Duruşu harika. Tutuşu harika. Kutu içeriği tam. Beklediğimden daha iyi çıktı. ✍️ Ekran parlaklığı ve görüntü kalitesi çök iyi. Bt hoparlöre ihtiyaç bırakmayacak düzeyde ses kalitesi mevcut. Oyun oynamıyorum, oyun performansı için bir şey diyemem ama sadece görsel medya için kullanıldığında uzun saatler boyu kullanabiliyorsunuz. Batarya kapasitesi gayet iyi.

7️⃣ Samsung Galaxy Tab A8 Tam Boyutta Gör En çok tercih edilen tablet modellerinden olan Samsung Galaxy Tab A8, fiyat performans tablet önerisi arayanlar için biçilmiş kaftan.3000 TL en iyi tabletmodellerinden olan Galaxy Tab A8, tablet fiyatları uçuşu geçmiş bir durumdayken fiyatıyla ideal bir noktada yer alıyor. Güncel oyunları oynatabilen Galaxy Tab A8, belki tatmin edici performans vermiyor ama aynı zamanda üzmüyor da. Eğer oyun tableti arıyorsanız belki de daha üst modellere bakmakta fayda var. Ancak film veya görsel medyayı kullanmak, evde veya okulda kullanım için, sunum hazırlamak veya sunmak için Galaxy Tab A8 güzel bir tercih olacaktır. 10,5 inç 1200 x 1920 TFT LCD ekran

Android 13, One UI 5

Unisoc Tiger T618

3GB RAM ve 32GB dahili depolama

8 MP arka, 5 MP ön kamera

Wi-Fi ac, BT 5.0

9 saate kadar pil ömrü Samsung Galaxy Tab A8 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Tableti inceliği için aldım, nette dolaşmak ve Netfix, Prime Video gibi platformlardan film izlemek için aldım, oldukça başarılı. Ses kalitesi tatmin edici. Ekran iyi ve işlemci gücü gerektirmeyen oyunlar oynanabilir. ✍️ Arkadaşlar ürünü iki haftadır kullanıyorum ve üründen gayet memnunum. Ürünü sadece mail okumak ve video izlemek için satın aldım. Yorumlarda bazı arkadaşlar oyun performansının kötü olduğundan bahsetmiş, cihaz zaten 32 GB ve oyun için üretildiğini düşünmüyorum. Cihazın kasası gayet premium bir hissiyat veriyor, ses kalitesi bence gayet güzel ve ses seviyesi fazlasıyla yüksek. Film izlerken sahnenin içinde hissiyatı veriyor.

Oyun telefonu arayanlar için en iyi oyuncu telefonları 3 ay önce eklendi

8️⃣ Redmi Pad Tam Boyutta Gör Eğer oyun tableti tavsiyesi arıyor ancak bütçeyi de çok artırmak istemiyorsanız Redmi Pad sizin için olabilir. Helio G99 ile tatmin edici oyun performansının yanında genel özellikleriyle de cihaz, günlük kullanım ve içerik tüketimi için ideal bir noktada bulunuyor. Dört adet hoparlör ile ses konusunda güçlü olan Redmi Pad, şık tasarımıyla da en güzel tabletler arasında bulunuyor. Tablet tavsiyesi arayanlar için bu cihaz göz atmaya değer. 10,61 inç 1200 x 2000 90 Hz ekran

MediaTek Helio G99

8 MP arka ve 8 MP ön kamera

Dolby Atmos destekli 4 hoparlör

4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB UFS 2.2 depolama

Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 5

Android 13 tabanlı MIUI for Pad

15 saate kadar pil ömrü Redmi Pad Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Bu fiyatlara alınabilecek en iyi tabletlerden biri, 1 saatlik bir dizi deneyiminde şarjı sadece %5 ila %6 düşüş yaşadı. Cihazın 4 hoparlörü var, Hoparlörleri kaliteli bir ses deneyimi sunuyor ve Dolby Atmos desteği de var. ✍️ Çok şık bir ürün, fiyat performans ürünü, günlük kullanım için yeterliden fazlası.

9️⃣ Samsung Galaxy Tab A7 Lite Tam Boyutta Gör Uygun fiyatlı tablet arayanlar için en doğru tercihlerden birisi olan Samsung Galaxy Tab A7 Lite, sade tasarımıyla da modern çizgiyi yakalıyor. Giriş seviyesi bir cihaz olan Galaxy Tab A7 Lite, fiyat performans tablet arayanlar için ideal zira çoğu oyunu rahatlıkla oynatabiliyor. Ancak Pubg gibi üst seviye donanım gerektiren oyunlarda bu cihazdan bir beklentinizin olmaması lazım. Eğer okula giden küçük bir çocuğunuz varsa ve basit-orta seviye oyunlar oynuyorsa, online ders videolarını takip ediyor, YouTube’da videolar izliyorsa Galaxy Tab A7 Lite en iyi tablet modelleri arasında diyebiliriz. 8,7 inç 800 x 1340 piksel TFT LCD ekran

Android 13, One UI 5.1

Mediatek Helio P22T

32GB depolama ve 3GB RAM

8 MP arka ve 2 MP ön kamera

Wi-Fi ac, BT 5.0

12 saate kadar pil ömrü Samsung Galaxy Tab A7 Lite Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Dizi, film vs. için aldım. Malzeme kalitesi güzel. Fiyat/performans ürünü düşünüyorsanız, düşünmeyin alın. ✍️ Ürün yeterli düzeyde. Fazlaca yüksek beklentiniz yoksa her türlü işinizi görür özellikle çocuklar için birebir. Ben beğendim tavsiye ederim.

🔟 Samsung Galaxy Tab S7 FE Tam Boyutta Gör Galaxy Tab S7 FE modeli esasında Android camiasının “en ucuz ipad” modeli olarak nitelendiriliyor. Zira sahip olduğu güçlü donanım, S Pen kalem ve büyükçe ekranıyla bu alanda ön plana çıkıyor. Fiyatıyla da rakiplerine göre daha fazla şey sunuyor. Türkiye’de satılan modeli Wi-Fi sürümü olduğu belirtilse de Samsung’un resmi sitesinde Snapdragon 750G işlemcisinin olduğu görülüyor, fakat Wi-Fi sürüm normalde 778G yongasını kullanıyor. Açıkçası bu tarafta bir bilgi karmaşası söz konusu. Öte yandan hangi işlemci olursa olsun oyun konusunda Pubg dahil her oyunu rahatlıkla bu cihazda oynamak mümkün. Dolayısıyla en iyi tablet önerileri arıyor ve “hangi tableti almalıyım?” diye düşünüyorsanız Galaxy Tab S7 FE iddialı bir seçenek olacaktır. Galaxy Tab S7 FE için piyasadaki en iyi fiyat performans tablet modellerinden birisi diyebiliriz. 12.4 inç TFT LCD 1600 x 2560 ekran

Snapdragon 778G

Android 13 tabanlı One UI 5

64GB depolama ve 4GB RAM

8 GB arka ve 5 MP ön kamera

Wi-Fi ac, BT 5.2, Type-C 3.2

12 saate kadar pil ömrü Samsung Galaxy Tab S7 FE Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Bu fiyata alınabilecek kendi sınıfının en iyi tableti. İş amaçlı ve video izleme amaçlı tablet alacak olanlar gönül rahatlığı ile tercih edebilir. Ekran boyutunun büyük olması avantaj. Buna rağmen inceliği ve hafifliği taşınabilirliğini artırıyor. Kutusundan kalemin çıkması bir artı. ✍️ Özellikle büyük ekran ihtiyacım vardı, bu tablet yeterli performansa sahip. Muadil ürünlere göre en iyisi diyebilirim.

11. Honor Pad X8 Tam Boyutta Gör En iyi tabletler listemizin son ziyaretçisi ise uygun fiyatlı Honor Pad X8 oluyor. Sade bir tasarımla gelen cihazda Android 12 işletim sistemi çalışıyor. Donanım ve fiyat bakımından fiyat/performans oranı yüksek bir tablet olan Honor Pad X8, özellikle sosyal medya, video akış hizmetleri ve günlük kullanım için oldukça ideal. Oyun konusunda çok güçlü olmasa da eğer çocuğunuza almayı planlıyorsanız ideal bir performans sergileyecektir. 10.1 inç TFT LCD 1200 x 1920 piksel ekran

MediaTek MT8786

Android 12 ve Magic UI 6.1

32 GB depolama ve 3 GB RAM

5 MP arka, 2 MP ön kamera

Wi-Fi ac, BT 5.1

14 saate kadar pil ömrü Honor Pad X8 Kullanıcı Yorumları 💭 ✍️ Ürün fiyatına göre oldukça iyi birçok araştırma yaptım ve 10.1 inç büyüklüğünde, 1920x1080 çözünürlüğe sahip bir tablet arıyordum (film, dizi izlemek ve sosyal medyada gezinmek için) ve tam isteğime göre bir ürün almış oldum. ✍️ Bu ürünü tercih etmemin altında yatan sebep güncel işletim sistemi ve donanım bileşenlerine sahip olması ve fiyat performans ürünü olmasıdır. Oğlum severek kullanmakta.

Böylece en iyi tablet listemizin sonuna gelmiş oluyoruz. Birbirinden güzel tablet önerisi verdiğimiz içeriğimizde dünyanın en iyi tableti olarak görülen iPad Pro modelinden tutun da üniversite için tablet önerisi arayanlara kadar geniş bir yelpazede seçenekler sunduk. Kalemli tablet önerisi arayanlara da tavsiyelerde bulunduğumuz içerikte tablet kullanıcı yorumları gibi daha deneyim odaklı alanlara da yer verdik. Çeşitli tablet markaları ve tablet modelleri listemizde yer alırken oldukça geniş bir bütçe yelpazesine ait cihazlara yer verdik.

En iyi powerbank tavsiyeleri 2 hf. önce eklendi

Tablet alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Tablet almayı düşünüyorsunuz ancak nelere dikkat etmeniz gerektiğini veya ihtiyacınızı belirlemeyi bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, güvenli yerdesiniz. Tablet alırken nelere dikkat etmeliyiz? diyenlerdenseniz şunlara mutlaka dikkat edin ve satın alma tercihlerinizi bunlara göre şekillendirin: Kullanım amacı: Oyun için mi yoksa başka amaç için mi? İşletim sistemi tercihi: iOS, Android ve Windows mu? Tablet markası: Apple, Samsung veya başkası mı? Ekran boyutu: Büyük ekran mı yoksa da kompakt bir boyut mu? Pil ömrü: Uzun pil ömrü yoksa ideal günlük kullanım mı? Performans ve işlemci modeli: Yüksek performans mı yoksa standart kullanım mı?

En İyi Tablet Bilgisayar Modelleri, Markaları ve Fiyatları İçerik Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 25083

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