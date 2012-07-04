Miku Miku Benchmark: Yeni test yazılımını Galaxy S III ve One X'de denedik

Dört çekirdekli işlemcileri, yüksek çözünürlüklü ekranları ve artan bellek kapasiteleriyle taşınabilir oyun konsolu olarak yolda, medya oynatıcısı olarak evde ve kimi iş ihtiyaçları ile sosyal medya uygulamaları için hemen her yerde elimizden düşürmediğimiz yeni nesil akıllı telefonlar için cihaz üreticileri amansız bir performans yarışına girişmiş durumdalar.

Akıllı telefonların artan performansını ölçmek için geliştirilen Miku Miku Benchmark uygulaması, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki yerini aldı. Diğer pek çok performans ölçüm uygulamasından farklı olarak Miku Miku Benchmark'ı farklı kılan detay, Unity oyun motorunu kullanıyor olması. Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere Unity oyun motoru, Dead Trigger gibi akıllı telefonlar için üst seviye grafikler sunan, yeni nesil cihazlara yönelik güçlü ve gelişmiş bir platform. Bu nedenle Miku Miku Benchmark, Unity oyun motoru sayesinde akıllı telefonlar için önemli bir ölçüm yazılımı olabilir.

Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek Miku Miku Benchmark'ı, Android dünyasının yüksek performans segmentindeki en dikkat çekici modelleri olarak Samsung Galaxy S III ve HTC One X'de denedik. İki telefonun canlı test sürecini videoda bulabilirsiniz.



