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Miku Miku Benchmark: Yeni test yazılımını Galaxy S III ve One X'de denedik

7 yıl
62,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dört çekirdekli işlemcileri, yüksek çözünürlüklü ekranları ve artan bellek kapasiteleriyle taşınabilir oyun konsolu olarak yolda, medya oynatıcısı olarak evde ve kimi iş ihtiyaçları ile sosyal medya uygulamaları için hemen her yerde elimizden düşürmediğimiz yeni nesil akıllı telefonlar için cihaz üreticileri amansız bir performans yarışına girişmiş durumdalar.
Akıllı telefonların artan performansını ölçmek için geliştirilen Miku Miku Benchmark uygulaması, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki yerini aldı. Diğer pek çok performans ölçüm uygulamasından farklı olarak Miku Miku Benchmark'ı farklı kılan detay, Unity oyun motorunu kullanıyor olması. Teknoloji dünyasını yakından takip edenlerin bildiği üzere Unity oyun motoru, Dead Trigger gibi akıllı telefonlar için üst seviye grafikler sunan, yeni nesil cihazlara yönelik güçlü ve gelişmiş bir platform. Bu nedenle Miku Miku Benchmark, Unity oyun motoru sayesinde akıllı telefonlar için önemli bir ölçüm yazılımı olabilir.
Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek Miku Miku Benchmark'ı, Android dünyasının yüksek performans segmentindeki en dikkat çekici modelleri olarak Samsung Galaxy S III ve HTC One X'de denedik. İki telefonun canlı test sürecini videoda bulabilirsiniz. 

 
 
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Yeni bir one X reklamıyla S3 karalamasıyla karşı karşıyayız.
Ben samsung'un yerinde olsam bir daha donanımhabere inceleme için ürün göndermem.
2 Yanıt Yanıtla +73
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SensatiOX 7 yıl
DH Misafiri

Yeni bir one X reklamıyla S3 karalamasıyla karşı karşıyayız.Ben samsungun yerinde olsam bir daha donanımhabere inceleme için ürün göndermem.
İlk defa bir dh misafirine katılıyorum:d Sensation da 50 Xperia S(720p) (51 fps) gösterdi.Adreno 220 gpulu 2side ve galaxy S3 ün grafik performansına yaklaşamayacak seviyede.Bir bakayım dedim youtubeye falan testte kaç puan almışlar diye bir tane test bulamadım:D Teste ilgi baya yüksek:) Bu one X bu testi iyi alıyorda baba testlerde niye sınıfta kalıyor grafik performansında? Editörlerin bariz ONE X hayranlığı var saçma sapan test için video çekmişler. Bu teste Galaxy S3 yada Sony nin üst seviye bir telefonu önde olsaydı eminim çekmiyeceklerdi.Nerden bulmuşlar tebrik etmek lazım:)

ONE X e her güncellemede inceleme yapılır dh ekibi tarafından(Kamera incelemesi ayrı oyun incelemesi ayrı-genel inceleme ayrı birde karşılaştırmalar var) Sony xperia serisi sadece Xperia S in teknik özellikleri söylenip inceleme son bulur tebrikler!!!!!Daha xperia serisi bir çoğu incelenmemiş durumda.

Ekleme= Test grafik performansı ölçmüyor.Genel sistem performansını ölçüyor.2D-3D moddaki fps değerlerini veriyor quadrant gibi.Genel sistem performans testinide doğru vermediği kullanıcı test ve yorumlarında görülüyor.



DH MisafiriYeni bir one X reklamıyla S3 karalamasıyla karşı karşıyayız.Ben samsungun yerinde olsam bir daha donanımhabere inceleme için ...
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Max payne 35 7 yıl
Herkes Benchmark skorlarıyla kafayı bozmuş resmen. Önemli olan bencmark skoru değil,önemli olan cihazdan aldığınız verimdir. Çünkü bu değerlerin pratikte Önemli ölçüde etkisi yok.
Herkes Benchmark skorlarıyla kafayı bozmuş resmen. Önemli olan bencmark skoru değil,önemli olan cihazdan aldığınız verimdir. Çünkü bu değerlerin pratikte Önemli...
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DH Misafiri 7 yıl
Eski HTC Wildfire, şimdikik Galaxy S2 kullanıcısıyım. Hangisi gerçekten iyi telefondur bilmiyorum. Uzun süre kullanmadıkça da benchmark testleri ile anlaşılacağını düşünmüyorum ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim "Sonraki telefonum kesinlikle samsung olmayacak". Çünkü GPS'i çok kötü. Güncellemeler ile gelen ICS sürümden memnun değilim. O kadar çok bug varki. Yakın zamanda servise götürüp eski sürümleri yükleticem yada custom rom kurucam. wifi ile sürekli kopmalar yaşıyorum. (modeme uzağım biraz ama wildfire gayet iyi çekiyordu) wife bağlantı olmadığında yada bağlanamadığında sürekli zorluyor. yanlışlıkla açık unutun pil 2 saat bile dayanmıyor. Bunların hiç birini o ucuz telefon wildfire ile yaşamadım. Kusura bakmayın ama IBoylardan sonra çok fazla SamsungBoylar iyice midemi bulandırdı.
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srkn498 7 yıl
Herkeze slm...
bu test neye göre ve nasıl yapılmış anlayamadım merak ettim play'dan indirdim yaptım çıkan sonuçlar hiç uyuşmadı acaba benim SIII'demi sorun var :) bende çıkan sonuçlar fps:60/61 seviyesinde gezdi. skor : 5372 çıktı !!! :))))))
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gfbekir 7 yıl
bence simdilik s2 yeter
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nomenore 7 yıl
olgacxx
Yahu arkadaş kimse kimesenin yanlısı falan değil. Adam almış 2 cihizadı testi açmış ve test etmiş değil mi ? Videodaki herhangi bir hile yok birşey yok. Halen yok Mesut bey one x yanlsı yok bu test kötü falan fişman :) Sizce hangisi iyise onu alın o zaman fanboyluk yapmanın hiçbir gereği yok burda. Ayrıca açıklama yapılmış Eğer 1280x720 piksel ekranlı bir telefon 45 kare/sn gösterebiliyorken 800x480 piksel ekranlı bir telefon da 40-45 arasında gidip geliyorsa 1280x720 piksel ekranlı telefon diğerinden 2,5 kat daha hızlıdır anlamı çıkartılabilir. Halen yok benim s im 45 aldı yok benim arc s 60 aldı :) Bu testin yanlış olduğunu değil sizin bilgi dahilinde olmadığınızı gösterir :) Ayrıca yok one x sarjı 5 saat gidiyor 6 saat gidiyor :) Siz bu telefona ne yapıyorsunuz çok rağat bir şekilde ve baya aktif kullanmamıza rağmen 1 günü geçiriyoruz :) S3 tabiki sarj süresi ve batarya çıkması konusunda one x den üstün ama one x de öyle 10 saatde bitmiyor sarjı. Zaten bu tarz yorum yapan arkadaşların %90 bu cihazı kullanmıyıp tamamen kulakdan dolma bilgilerle yazıyorlar. Ayrıca telefonları öyle teknosaya gidip 15 dakka gurcalıyıp yok efenim şu cihaz daha iyiydi demekle olmaz. Sarj süresi oyun performansı yada diğer alanlardaki performanslar için yorum yapabilmek için cihazla çok rağat 3-4 gün geçirmek gerekli bence. Şunuda unutmamak lazım S3 4.0.4 One 4.0.3 kullanmakta ve one x deki yazılım cidden cihaza düzgün optimize edilmemiş ! Bu HTC firmasınnı hatası ve ayıbıdır bu sebepten ötürüsü one x 4.0.4 geldiğinde test etmek çok daha mantıklı olucaktır. O zaman aradaki donanım performansı farkı daha iyi belli olucaktır ve hangisi daha üstün gelicekse o şekilde bir yönlendirme yapılabilir. Şuan için bu kadar tartışma vs gereksiz bence. Ama ekrandı kameraydı vs gibi şeyler için tartışılcaksa one x ile s3 yanyana koyup ekranlarına bakmanız yeterli olucaktır diye düşünüyorum :) Ne one x nede s3 fanboyu değilm. Hatta s2 kullancısıyım. Çok yakın 2 arkadaşımda one ve s3 olduğu için uzun süre test etme imkanım oldu. Şunu kabu etmek lazım S3 gerçekten çok stabil bir cihaz ve bunun tamamen yazıımsal olduğunu düşünmekteym. One x yeni güncelleme geldiğinde en az s3 kadar stabil çalışacağını ve bir çok konuda üstünlüğü göstericek diye düşünüyorum. Umarım herkez gönlünde yatan cihazı alır arkadaşlar bende bu kadar hepsi şahsi görüşümdür.

bilgi kirliliği diyeceğine bence bu testi daha önce duydum mu diye sor kendine bence şu an 4.0.4 lü htc ler mevcut ve senin iddia ettiğin gibi s3 den stabil değil ikiside ayrı ayrı kendi programlarında stabil sonuçta bu firmalar kendi programlarını optimize ediyor bu sistem in içine ama sen sen ol bu sitedeki yanlı test araçları yada incelemeleri sakın göz ardı etme keşke sadece bu test ile sınırlı tutacaklarını tüm test araçları ile yapsalardı ve hepsinde görseydik şu üstünlüğü ayrıca üstün olmuş olmamış hiç önemli değil benim canımı sıkan yanlı taraflı inceleme ve yorum yapmaları samsung la hiç alakası olmayan sony yada huawei yada lg kullananlar bile bunu anladı ama htc kullanıcıları bunu anlayamadı bir türlü ben htc one kötü demiyorum sadece bu sitede bir yanlı tutum var
1 Yanıt Yanıtla +1
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olgacxx 7 yıl nomenore
nomenore

olgacxx

Yahu arkadaş kimse kimesenin yanlısı falan değil. Adam almış 2 cihizadı testi açmış ve test etmiş değil mi ? Videodaki herhangi bir hile yok birşey yok. Halen yok Mesut bey one x yanlsı yok bu test kötü falan fişman :) Sizce hangisi iyise onu alın o zaman fanboyluk yapmanın hiçbir gereği yok burda. Ayrıca açıklama yapılmış Eğer 1280x720 piksel ekranlı bir telefon 45 kare/sn gösterebiliyorken 800x480 piksel ekranlı bir telefon da 40-45 arasında gidip geliyorsa 1280x720 piksel ekranlı telefon diğerinden 2,5 kat daha hızlıdır anlamı çıkartılabilir. Halen yok benim s im 45 aldı yok benim arc s 60 aldı :) Bu testin yanlış olduğunu değil sizin bilgi dahilinde olmadığınızı gösterir :) Ayrıca yok one x sarjı 5 saat gidiyor 6 saat gidiyor :) Siz bu telefona ne yapıyorsunuz çok rağat bir şekilde ve baya aktif kullanmamıza rağmen 1 günü geçiriyoruz :) S3 tabiki sarj süresi ve batarya çıkması konusunda one x den üstün ama one x de öyle 10 saatde bitmiyor sarjı. Zaten bu tarz yorum yapan arkadaşların %90 bu cihazı kullanmıyıp tamamen kulakdan dolma bilgilerle yazıyorlar. Ayrıca telefonları öyle teknosaya gidip 15 dakka gurcalıyıp yok efenim şu cihaz daha iyiydi demekle olmaz. Sarj süresi oyun performansı yada diğer alanlardaki performanslar için yorum yapabilmek için cihazla çok rağat 3-4 gün geçirmek gerekli bence. Şunuda unutmamak lazım S3 4.0.4 One 4.0.3 kullanmakta ve one x deki yazılım cidden cihaza düzgün optimize edilmemiş ! Bu HTC firmasınnı hatası ve ayıbıdır bu sebepten ötürüsü one x 4.0.4 geldiğinde test etmek çok daha mantıklı olucaktır. O zaman aradaki donanım performansı farkı daha iyi belli olucaktır ve hangisi daha üstün gelicekse o şekilde bir yönlendirme yapılabilir. Şuan için bu kadar tartışma vs gereksiz bence. Ama ekrandı kameraydı vs gibi şeyler için tartışılcaksa one x ile s3 yanyana koyup ekranlarına bakmanız yeterli olucaktır diye düşünüyorum :) Ne one x nede s3 fanboyu değilm. Hatta s2 kullancısıyım. Çok yakın 2 arkadaşımda one ve s3 olduğu için uzun süre test etme imkanım oldu. Şunu kabu etmek lazım S3 gerçekten çok stabil bir cihaz ve bunun tamamen yazıımsal olduğunu düşünmekteym. One x yeni güncelleme geldiğinde en az s3 kadar stabil çalışacağını ve bir çok konuda üstünlüğü göstericek diye düşünüyorum. Umarım herkez gönlünde yatan cihazı alır arkadaşlar bende bu kadar hepsi şahsi görüşümdür.



bilgi kirliliği diyeceğine bence bu testi daha önce duydum mu diye sor kendine bence şu an 4.0.4 lü htc ler mevcut ve senin iddia ettiğin gibi s3 den stabil değil ikiside ayrı ayrı kendi programlarında stabil sonuçta bu firmalar kendi programlarını optimize ediyor bu sistem in içine ama sen sen ol bu sitedeki yanlı test araçları yada incelemeleri sakın göz ardı etme keşke sadece bu test ile sınırlı tutacaklarını tüm test araçları ile yapsalardı ve hepsinde görseydik şu üstünlüğü ayrıca üstün olmuş olmamış hiç önemli değil benim canımı sıkan yanlı taraflı inceleme ve yorum yapmaları samsung la hiç alakası olmayan sony yada huawei yada lg kullananlar bile bunu anladı ama htc kullanıcıları bunu anlayamadı bir türlü ben htc one kötü demiyorum sadece bu sitede bir yanlı tutum var


Kendime srmama gereken birşey yok emin ol :) 4.0.4 lü bir çok one x dediğin hepsi custom rom ve düzgün çalışmıyorlar hepsinin bir firesi var ki çoğu romuda ( denk gelen ) denedik :) Herneyse ben yanlı olduklarını düşünmüyorum tabi herkezin bileceği iş. S3 stabil ona birşey denemez zaten ama ilerike zamanlarda bunlar değişebilir diyorum. Şahsi görüşümdür herkeze saygım sonsuz.
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gokhanjx 7 yıl
Brky
Bugün özellikle media markta gidip S3 ve One Xi inceledim ve kesinlikle S3ün ekranı one xdn daha iyi.Gerek renk doygunluğu gerek kontrastı..Telefonlarda en hassas olduğum konu ekrandır ve S3 beni bu konuda fazlasıyla tatmin etti.Kısacası IPS 2 şöyledir böyledir vs. denmesi beni ilgilendirmiyor.Bana göre s3ün ekranı çok daha iyi.

istedigi kadar renk doygunlugu olsun samsungun o arka tondaki mavilik olduktan sonra benim için bi önemi kalmıyor s2 dede aynıydı bnde optimus 3d vardı arkadasımda s2 beyaz bi sayfa acıyoduk ve o mavi ton açıkca belli oluyordu s3 dede durum aynı sanırım bence çok kotu duruyor arkadki mavi ton...
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freestyle_ 7 yıl
Benim galaxy s2 im bile güncel oyunları one xten daha akıcı çalıştıryor (örneğin nova 3 ) ne testinden bahsediyorsunuz siz. Testler yanıltıcı olur. Oyun ve uygulamalarda Samsung nedense hep daha iyi performans sergiliyor. Bir iki testte geçilse nolur geçilmezse nolur. Keşke one x samsung donanımını kullansaydı da alsaydık diyorum.
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RAN7843 7 yıl
Gülüyorum isteyen istedidiğini alır kullanırr.........
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Brky 7 yıl
Bugün özellikle media markta gidip S3 ve One X'i inceledim ve kesinlikle S3'ün ekranı one x'dn daha iyi.Gerek renk doygunluğu gerek kontrastı..Telefonlarda en hassas olduğum konu ekrandır ve S3 beni bu konuda fazlasıyla tatmin etti.Kısacası IPS 2 şöyledir böyledir vs. denmesi beni ilgilendirmiyor.Bana göre s3ün ekranı çok daha iyi.
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jasonw 7 yıl
nomenore
Orijinalden alıntı: jasonwbakıyorumda herkes mesut abiye laf atıyor yok one x kullandığı için one x i öne çıkarmaya çalışıyor fila diyenler bile var ama unutmayın mesut abi nin elinden bütün telefonlar geçmiş ne nedir hangi telefon iyidir onu hepimizden daha iyi biliyor ve bu bilgisi sonucunda da htc one x kullanmaya karar vermiş eğer gerçekden galaxy s3 htc one x den kat kat iyi olsaydı mesut abi eminimki samsung galaxy s3 ü kullanırdı.
Komik mesut abin hepimizden iyi bilmiyor kardes zevkine hangisi uygunsa onu kullaniyor ayrica bu test programina baktinmi neydir neyin nesidir kac kisi indirmis kullanmis ne kadar guvenilir mesut abin kesinlikle fanboyluk yapmis bence en cok kullanilan antutu yu kullansinda gorelim

sanırım yorumumu dikkatli okumadınız ben performans testleriyle ilgili en ufak birşey söylemedim ama siz hala performans testleriyle galaxy s3ün üstün olduğunu söylüyorsunuz peki bunuda açıklayın bana:aradaki o performans farkı hangi uygulamada kendini göstermiş s3ün açtığı hangi uygulamayı one x açamamış?(nova 3 ü örnek göstermeyin çünkü one x ile kesinlikle uyumsuz bir uygulama(tegra 3den dolayı)) ve mesut abinin fanboyluk yapacağı bir nedenide yok çünkü iki telefonda elinin altında hangisinin iyi olduğunu düşünürse onu kullanır öyle bir yazmışsınızki sanki mesut abinin htc dışında bir seçeneği yok.
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Rocky Balboa® 7 yıl
Eskiden millet telefonun sağlamlığına bakıp ona göre alırdı şimdi ise yok çift çekirdek olsun yok tegra olsun yok 1gb ram olsun, bilgisayar alıyor sanki
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DnR 7 yıl
Insanlar artik kendini telefonunun skoru ilemi kanitliyorlar? Ikiside on numara akici telefon. Oyun nedir allasen ya?
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DH Misafiri 7 yıl
Sn.Mesut Bey Sizi Bir Arkadaşımın Tavsiyesi Üzerine Uzun Zamandır Dikkatle Seğrediyor Ve Anlattıklarınıza Güvenerek İlk Akıllı Telefonumu HTC Almıştım Sonrasında (s III ) ü O kadar güzel Anlattınızki Şimdi O telefonu Alacağım Ancak Kablosuz Şarz olma Özelliğinden Bahsettiniz Özel Bir Aparat Takarak Bu Özellik Benim Gibi Uzun Süreli Kullanıcılar İçin Çok Çok Önemli Yanlız Çok Enteresandır ki O Cihazı Hiç Bir Yerde Bulamadım Ve Hiç bir Satıcının O Özellikten Haberi Bile Yok Bende O Arkadaşlara Sizi Önerdim:=)Şimdi Sizden Ricam O Aparatı Nerden Temin Edebilirim Bu Konu Hakkındada Bizleri Bilgilendirirseniz Çok Çok Memnun Oluruz Teşekkürler Başarılarınızın Devamını Temenni Ederiz.
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