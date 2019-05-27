Millenicom’dan 3 Aylık “Yazlık” İnternet Paketi

Yaz mevsiminde tatil bölgelerinde internet kullanımı da, ihtiyacı da artıyor. Avantajlı kampanyalarıyla fark yaratan Millenicom’un yeni “Yazlık İnternet Paketi”, kullanıcıları 12/24 ay taahhütlü paketleri almak zorunda bırakmadan, 3 aylık sınırsız internet fırsatı sunuyor. Üstelik kotasız ve 35 Mbps’ye kadar ulaşan hız garantisiyle…

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Ne tatilinden ne de internetinden vazgeçmek istemeyen yazlıkçılar için “Yazlık İnternet Paketi” hazırlayan Millenicom, 35 Mbps’ye kadar ulaşan hızıyla yazlıkları ve yazlıkçıları internetsiz bırakmıyor. Millenicom Yazlık İnternet Paketi ile kullanıcılar 12 ya da 24 ay taahhütlü internet paketlerini almak zorunda kalmıyor. 3 aylık sınırsız, kotasız internet keyfi sunan Millenicom Yazlık İnternet Paketi, 3 ay sonra kendiliğinden, otomatik olarak iptal oluyor. Kota bittiği için ek ücret ödemek zorunda kalmayan kullanıcılara ise tatildeyken de interneti doya doya kullanma keyfini yaşamak kalıyor.

35 Mbps’ye kadar kotasız, sınırsız ev interneti sunan Millenicom Yazlık İnternet Paketi, 3 ay boyunca ayda sadece 99,90 TL’ ye kullanıcılarını bekliyor. 3 aylık sınırsız, kotasız ev internetini müşterilerine bir arada sunan Millenicom Yazlık İnternet Paketi’ne https://bit.ly/2VmsJEV web sitesi linkinden ya da 0850 333 0 333 numaralı Millenicom çağrı merkezini arayarak başvurulabiliyor.

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Millenicom Türkiye Hakkında Millenicom Türkiye, kurulduğu 2004 yılından bu yana hem bireysel hem kurumsal müşterilerine tek elden bütünleşik telekom ve iletişim hizmetleri sunmaktadır. Bireysel kullanıcılara ADSL, sabit telefon ve hem Türk Telekom hem Turkcell Superonline altyapılarını kullanabilen Türkiye çapında çok geniş kapsamlı bir fiber ağ ile hizmet verirken, kurumsal kullanıcılara da sabit telefon, internet ve iş kalitesini yükselten, uygun fiyat seçenekli, hayat kolaylaştırıcı Bulut çözümler ile ulaşmaktadır. Teknoloji temelli ürünleri müşteri odaklı hizmetlere dönüştüren Millenicom Türkiye, en iyi müşteri deneyimi sunma hedefiyle kaliteli, dinamik ve hızlı hizmet vererek, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine anında cevap vermektedir.