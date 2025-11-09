Giriş
    Elektrikli araçları için üstü kapalı yeni tip şarj istasyonu

    Elektrikli araçların benzin istasyonu tarzı direkt içinden sürülebilir mekanda şarj edilmesi daha iyi bir deneyim sunuyor ve elektrikli şarj istasyonlarının geleceğini şekillendiriyor.

    Elektrikli araçları için üstü kapalı yeni tip şarj istasyonu Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sayısı arttıkça şarj istasyonu sayısı da hızla artıyor. Dolayısıyla gelişim sürecindeki her şeyde olduğu gibi bir şarj istasyonlarında zaman içerisinde evrim yaşanıyor. İlk başlarda otoparklarda tek tük kurulan şarj istasyonları mekanda öncelik verilen yerlere kurulurken şimdiler de bu istasyonlar içten yanmalı araçların işgal etmesi nedeniyle uzaklara taşındı.

    Sonraki süreçte ise boş şarj istasyonunun bulma şansının arttığı toplu istasyonlar açılmaya başlandı. İnsanlar gittikleri zaman sıra bekleme derdi olmayan bu istasyonları tercih ediyor. Son olarak şarj istasyonlarına yağmurdan ve güneşten koruyan gölgelikler eklendi.

    Üstü kapalı şarj istasyonu

    Elektrikli araçları için üstü kapalı yeni tip şarj istasyonu Tam Boyutta Gör
    Şarj istasyonlarının bir sonraki adımı ise İskoçya'da atılıyor. İskoçya’nın Aberdeen kent merkezine kurulan yeni tipteki şarj istasyonları, tamamen kapalı yapısıyla elektrik araç sahiplerine büyük rahatlık sunmaya geliyor. İstasyon, kötü hava koşullarında konfor sağlamak üzere tasarlandı. Araçlar ortadaki şarj istasyonlarına sürerek yanaşıyor ve şarj işlemi bittikten sonra aynı yönde devam ederek dışarıya çıkıyor. Şarj merkezini içinde tuvalet, market ve dinlenme salonu da mevcut.

    Elektrikli araçları için üstü kapalı yeni tip şarj istasyonu Tam Boyutta Gör
    12 adet 400 kW gücünde ultra hızlı şarj soketiyle donatılan istasyon, yüksek şarj hızının yanı sıra yağmur, güneş ve rüzgardan koruyan kapalı tasarımıyla da dikkat çekiyor. Çatısındaki güneş panelleriyle istasyonun enerji ihtiyacının bir kısmı karşılanacak.

    Tamamen hızlı şarj odaklı olacak tesis, 5 dakikalık şarjla 160 kilometreye kadar menzil kazandırabilecek. Bu değer uzun yol için sınırlı olsa da şehir içi kullanımda oldukça avantajlı bir seviye sunuyor.

    Avrupa genelinde 9 ülkede 300 noktada 6.000 şarj soketiyle faaliyet gösteren Fastned, 2030 yılına kadar bu sayıyı 1.000 istasyona çıkarmayı hedefliyor. Aberdeen’deki bu yeni istasyonun inşaatına gelecek yıl başlanacak ve 2026 kışında hizmete girmesi planlanıyor.

