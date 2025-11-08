Giriş
    Akıllı sokak lambasına Amazon’dan destek

    Şehirleri akıllı hale getirmnin en iyi yolu küçük alanda pekçok teknolojiyi sunan akıllı aydınlatma direklerinden geçiyor. Projeyi geliştiren girişimciler, Amazon'un hızlandırma programına katıldı.

    Akıllı sokak lambasına Amazon’dan destek Tam Boyutta Gör
    Bundan yıllar önce 2013 yılında Portekiz’de kurulan Omniflow girişimi, sokaklardaki aydınlatma direklerinin elektrik tüketimini yüzde 90 oranında azalttı. Bugün ise direğe birçok ilginç yeni özellik kazandırarak, tam akıllı şehirlere dönüşümü destekler hale getirdi.

    Bu akıllı sokak direkleri yalnızca aydınlatma yapmakla kalmıyor aynı zamanda baz istasyonu, Wi-Fi erişim noktası, trafik izleme sensörü ve akıllı yaya geçidi gibi birçok işlevi de bir araya getiriyor.

    Akıllı direğin öne çıkan özellikleri

    • Elektrikli araç için şarj istasyonları
    • 5G, Wi-Fi, Radio Link, LoRa gibi kablosuz ağ teknolojileri
    • Çift taraflı ekranlarla reklam ve bilgilendirme panelleri
    • Hava durumu ve hava kirliliği ölçüm sensörleri
    • 4 adet IP kamera ile güvenlik ve trafik takibi
    • Işık seviyesinin insan varlığına veya saat dilimine göre otomatik ayarlanması
    • Üzerindeki hoparlörlerle anons sistemi
    • Küçük cihazlar için kablosuz şarj ve usb üzerinden şarj hizmeti
    • Elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter şarj istasyonu
    • Dronelar için kablosuz şarj noktası
    Akıllı sokak lambasına Amazon’dan destek Tam Boyutta Gör
    Direk üzerindeki kameralar ile şehir güvenliği sağlarken, yine güvenlik için uçurulabilecek droneları üzerinde şarj edebiliyor. Yaya geçidinde bekleyen birisini sensörlerle fark ederse ışık seviyesini arttırıp yaya geçidini ekstra parlak hale getiriyor.

    Tabii bütün bu özellikler her direkte olmak zorunda değil. İsteğinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Mesela en son yapılan bir kurulumda 5 km boyunca kurulan ışıklandırma sistemi standart ve termal kameraları ile bisiklet ve yaya parkurunu korurken acil durum anons sistemlerini içeriyor ve ücretsiz Wi-Fi noktaları sunuyor. 

    Güneş ve rüzgardan ürettiği elektrik sayesinde hem tüketimi azaltıyor hem de şehri akıllı hale getirmek için güzel bir altyapı sunuyor. Dahili bataryası ile ürettiği elektriği gece kullanıyor veya elektrik kesintisi durumlarında hizmete devam edebiliyor. Ayrıca tasarımı ile direklere uyan ve güneş panelleri ile elektrik üreten bir oturma grubu da var. 

    Şirketin son başarısı ise Amazon tarafından Sürdürülebilirlik Hızlandırma Programına seçilmiş olması. Toplam 550 başvuru içinden seçilen 11 proje içine giren girişim Amazon tarafından 4 haftalık bir eğitimden geçtikten sonra uygun görülürse Amazon Avrupa’da pilot program olarak finanse edilerek deneniyor. Eğer süreç başarılı geçerse  Amazon firmanın ciddi bir müşterisi haline geliyor. 

    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

