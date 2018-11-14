Millenicom’dan abonelerine hızlı ve pratik çözüm: Whatsapp Destek Hattı

Alternatif telekom sektörünün öncülerinden Millenicom, Türkiye’deki internet servis sağlayıcı şirketler arasında bir ilke imza atarak Whatsapp Destek Hattı kurdu. Abonelerinin yeni hizmetlerini kısa sürede benimsediğini söyleyen Millenicom Müşteri Hizmetleri Direktörü Birsen Çamurdan, “Whatsapp Destek Hattı ile birlikte bir ayda hizmet verdiğimiz abone sayısını ortalama 4 binden 10 bine çıkardık” dedi.

Bütünleşik telekom ve iletişim alanında abonelerine yenilikçi hizmetler sunan Millenicom, Türkiye’deki internet servis sağlayıcı şirketler arasında bir ilke imza atarak Whatsapp Destek Hattı uygulamasını hayata geçirdi.



Uygulamaya Nisan ayı itibarıyla başladıklarını söyleyen Millenicom Müşteri Hizmetleri Direktörü Birsen Çamurdan, bu zamana kadar yaklaşık 100 bin abonelerine Whatsapp Destek Hattı üzerinden ulaştıklarını ifade etti. Çağrı merkezlerine gelen aramaların giderek azaldığını vurgulayan Çamurdan, “Abonelerimiz halihazırda günlük hayatlarında da sıklıkla kullandıkları Whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçmeyi tercih ediyor. Bu sayede taleplerini rahatlıkla iletme ve hızlıca cevap alma imkanı buluyorlar. Uygulamaya başladığımız Nisan ayından önce aylık ortalama 4 bin abonemize hizmet veriyorduk. Whatsapp Destek Hattı ile bu rakamı 10 bine çıkarmayı başardık” dedi.



Mobilde Whatsapp, İnternet Sitesinde Click to Chat Whatsapp Destek Hattı üzerinden en çok teknik, fatura ve aktivasyon işlemleri için talep aldıklarını belirten Çamurdan, sözlerini şöyle sonlandırdı, “Whatsapp Destek Hattımız ile müşteri memnuniyeti seviyesini çok daha üst sıralara taşıdık. Buna ek olarak, Millenicom internet sitesinde bulunan Click to Chat programımız da sıklıkla tercih ediliyor. Bu uygularımıza önümüzdeki dönemde yenilerini de ekleyerek müşteri odaklı hizmet verme hedefimizi sürdüreceğiz.”

Millenicom’un 0539 333 0 333 numaralı Whatsapp Destek Hattı ile çağrı merkezi üzerinden yapılan işlemlerin neredeyse tamamı gerçekleştirilebiliyor. Hukuksal düzenlemeler nedeniyle Whatsapp üzerinden yapılamayan tek işlem olan taahhüt yenileme için ise bu hat üzerinden talep oluşturulabiliyor. Talebin ardından çağrı merkezi aboneye ulaşarak işlemleri tamamlıyor.

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