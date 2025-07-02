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    MoneyGram ile uluslararası para transferi artık Morpara’da! Lansmana özel 200 TL nakit iade

    Morpara Türkiye'den uluslararası para transferi yapmak isteyen kullanıcılar için MoneyGram'ı Morpara uygulamasına entegre etti. Kullanıcılar MoneyGram üzerinden para transferi yapabiliyor.

    MoneyGram ile uluslararası para transferi artık Morpara’da Tam Boyutta Gör
    Uluslararası para transferini kolay ve ekonomik hale getiren Morpara, yeni özelliğini kullanıma sundu. Türkiye’de ilk kez Morpara, MoneyGram ile isme para transferi özelliğini mobil uygulamasına entegre etti. Morpara kullanıcıları MoneyGram ile hem isme para gönderebiliyor hem de referans numarası ile para alabiliyor.

    TCMB tarafından elektronik para ödeme lisansı alan Morpara uygulaması ile PayPal, Stripe, Wise gibi platformlardan kolay ve ücretsiz bir şekilde para alınabiliyordu. Şimdi de MoneyGram entegrasyonu ile Türkiye’de yaşayan vatandaşların yurt dışına para göndermesi ya da yurt dışından gelen para transferlerini alması çok daha erişilebilir hale geldi. MoneyGram ile para gönderme ve MoneyGram ile para alma için Morpara uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

    200 TL nakit iade fırsatı!

    Morpara’ya MoneyGram eklenmesi şerefine 200 TL nakit iade kampanyası başladı. Morpara uygulamasından para transferi yapan ilk 2.000 kişi nakit iade kazanacak.

    Kampanya hakkında detaylar:

    https://www.morpara.com/kampanyalar/moneygramda-200-tl-nakit-iade/

    Morpara uygulamasından Moneygram ile;

    • İsme para gönderiminde cazip işlem ücretleri ile transfer yapabilirsiniz.
    • Referans numarasıyla para alma işlemlerinizi tamamen ücretsiz olarak yapabilirsiniz.
    • İlk 2000 kullanıcıya 200 TL nakit iade fırsatından yararlanabilirsiniz.

    MoneyGram nedir?

    MoneyGram, dünya genelinde transfer ağı en geniş olan para transferi şirketlerinden biridir. 200'den fazla ülkede 350.000'den fazla acentesi bulunmaktadır. Bu acenteler sayesinde, dünyanın her yerinden kişiler birbirlerine para transferi yapabiliyor. Morpara mobil entegrasyonu sayesinde, Morpara uygulaması da tıpkı Moneygram acentesi gibi fakat fiziki noktaya ihityaç olmadan, mobil uygulama üzerinden para gönderip almanızı sağlıyor. Morpara Moneygram temsilcilikleri ise fiziki acentelerdir. Bu acenteler üzerinden işlemlerinizi fiziki olarak gerçekleştirebilirsin.

    MoneyGram ile isme para gönderme nedir?

    Alıcının adı soyadı girilerek gönderilen para transferleri isme para transferidir. Gönderim sonunda dekontunda oluşacak referans numarasını karşı tarafla paylaşman gerekmektedir.

    MoneyGram ile referans numarası ile para alma nedir?

    Referans numarası, uluslararası para transferlerinde banka hesabı yerine isme para gönderimlerine imkan veren bir uygulamadır. Göndericinin ilettiği referans numarası ile alıcı parasını alabilir.

    MoneyGram'da referans numarası ile para alma, Morpara uygulaması üzerinden sana gönderilen referans numarası ile para almanı sağlamaktadır. Aynı zamanda MoneyGram anlaşması bulunan Morpara temsilciliklerimizden de kimlik belgeni ibraz edecerek sana verilen referans numarası ile paranı çekebilirsin.

    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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