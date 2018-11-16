Millenicom’dan internette kotaları ve sınırları ortadan kaldıran paket

Alternatif Telekom sektörünün öncü isimlerinden Millenicom, internet kullanıcılarına taahhütsüz, kotasız, AKN*’siz, hız limiti olmayan yani internette gerçek bir özgürlük vaat eden yepyeni bir paket sunuyor: Özgürüm Paketi! Hiçbir taahhütte bulunmadan, kota ve sınırlarla uğraşmadan, altyapınızın aldığı en yüksek hızı 100 Mbps'ye kadar sunan “Özgürüm” paketi, ayda sadece 84,90TL’ye www.milleni.com.tr/ adresinde ya da Millenicom yetkili bayilerinde sizi bekliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) "Bilgi Toplumu İstatistikleri"ne göre Türkiye’de hanelerde internet kullanım oranı 2013’te 49,9 iken bu sayı 2017’de yüzde 56,6'ya ulaştı. Evlerde daha çok film, dizi, video izleme, oyun oynama gibi faaliyetler için kullanılan internetin kullanımı arttıkça hız ve limit gibi problemler de artıyor. Alternatif Telekom sektörünün avantajlı kampanya ve paketleriyle fark yaratan ismi Millenicom, “Özgürüm” Paketi ile internet kullanıcılarını bağlardan, sınırlardan, taahhütlerden ve limitlerden özgürleştiriyor. Ayda sadece 84,90 TL’ye AKN’siz, kotasız, hiçbir taahhüt istenmeden, altyapınızın aldığı en yüksek hızı sunan Özgürüm Paketi ile ev internetini sınırsızca kullanabilir; hızını dert etmeden dilediğinizce video, film ve dizi izleyebilir, oyun oynama keyfini yaşayabilirsiniz.

Millenicom Özgürüm Paketi ile sağlayacağınız avantajlar neler? •Millenicom Özgürüm Paketi’nde taahhüt yok! Taahhüt olmadığı için aboneliğinizi iptal ettirmek istediğinizde herhangi bir taahhüt bozma bedeli ödemezsiniz. Tamamen özgürsünüz.

•AKN, kota gibi limitler yok. Dolayısı ile AKN aşımı nedeniyle herhangi bir hız sınırı da yok.

•Ay boyunca 84,90 TL sabit fiyat garantisine sahipsiniz. Yani sürpriz faturalar yok!

•Ücretsiz kurulum ve ücretsiz aktivasyon avantajına sahip olacaksınız.

•8 - 12 - 16 Mbps gibi hız vaatlerini tamamen unutun. Millenicom Özgürüm Paketi ile ay boyunca 100 Mbps'ye kadar altyapınızın aldığı en yüksek hızı alırsınız.



*AKN nedir?: İnternet kullanıcılarının veri aktarım limitini aşması halinde bağlantı hızının düşürülmesini sağlayan uygulamadır. Adil kullanım noktasını aşan kullanıcıların internet hızları, bir sonraki fatura kesim tarihine kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen dsl bağlantı hızına düşürülür.



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