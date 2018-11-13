Millenicom’dan sınırları ortadan kaldıran gerçek sınırsız internet paketi

Millenicom avantajlı kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor ve Gerçek Sınırsız İnternet Paketi ile tüm sınırları ve kotaları ortadan kaldırıyor. Bu paketle AKN*, kota gibi limitler hayatınızdan çıkıyor; size, ay boyu sabit hız ve 63,90 TL sabit fiyat garantisiyle dilediğiniz filmi, diziyi izlemek ve ev internetinde gönlünüzce vakit geçirmek kalıyor. Üstelik ücretsiz kurulum ve aktivasyon da Millenicom’dan hediye…

Dünya İnternet İstatistikleri verilerine göre, Haziran 2017 itibari ile Türkiye’de internet kullanıcıları 56 milyona yükseldi. İnternet kullanıcıları arttıkça kullanım da artıyor ve hız ve limit gibi problemler ortaya çıkıyor. Avantajlı kampanyaları ile fark yaratan Millenicom, ‘Gerçek Sınırsız İnternet Paketi’ ile ayda sadece 63,90 TL’ye AKN’siz, kotasız ev interneti sunarak tüm sınırları ve kotaları ortadan kaldırıyor. Size de ev internetini sınırsızca kullanma, dilediğinizce video, film ve dizi izleme keyfini yaşamak kalıyor.

Millenicom Gerçek Sınırsız İnternet Paketi ile Hangi Avantajlara Sahip Olacaksınız?

•Millenicom Gerçek Sınırsız İnternet Paketi’nde AKN, kota gibi limitler yok. Dolayısı ile AKN aşımı nedeniyle herhangi bir hız sınırı da yok.

•Ay boyunca sabit hız ve 63,90 TL sabit fiyat garantisine sahipsiniz. Yani sürpriz faturalar yok!

•Ücretsiz kurulum ve ücretsiz aktivasyon avantajına sahip olacaksınız.

•Millenicom, başka bir internet servis sağlayıcıda taahhüdü olup bu kampanyaya başvuran müşterilerin 200 TL’ye kadar taahhüt bozma bedelini de karşılıyor.

•AKN ve kota derdi olmadığı için ev internetinizin kullanımında da limit yok. Video, dizi, film ve maçları kesintisiz izleyebilir, dilediğinizce oyun oynayabilir ya da müzik indirebilirsiniz.

Uygun fiyat ve gerçek sınırsız ev internetini müşterilerine bir arada sunan Millenicom Gerçek Sınırsız İnternet Paketi’ne www.milleni.com.tr web sitesinden ya da yetkili bayilerden başvurulabiliyor.



*AKN nedir?: İnternet kullanıcılarının veri aktarım limitini aşması halinde bağlantı hızının düşürülmesini sağlayan uygulamadır. Adil kullanım noktasını aşan kullanıcıların internet hızları, bir sonraki fatura kesim tarihine kadar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenen dsl bağlantı hızına düşürülür.



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