Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ve Mobilite, 2013'e merhaba diyor. Yılın ilk programında merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonları enine boyuna değerlendiriyoruz. Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S IV, HTC M7, LG Optimus G Pro, Nokia Lumia 950, BlackBerry Z10 ve Apple iPhone 5S hakkında merak edilen her şey Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: fx57) ve Ender Yıldız'ın (Twitter: enderyldz) yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünde.
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Vay arkadaş, Türkçe öğretmenlerimiz "değil" yazmayı öğretemediler ya şunlara...
Adam daha yazmasını bilmiyor, diksiyon eğitiminden bahsediyor... Pehhhh!!!