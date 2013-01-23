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Mobilite: 2013'e damgasını vuracak akıllı telefonlar mercek altında

6 yıl
11,1b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Mobilite, 2013'e merhaba diyor. Yılın ilk programında merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonları enine boyuna değerlendiriyoruz. Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S IV, HTC M7, LG Optimus G Pro, Nokia Lumia 950, BlackBerry Z10 ve Apple iPhone 5S hakkında merak edilen her şey Erdi ÖZÜAĞ (Twitter: fx57) ve Ender Yıldız'ın (Twitter: enderyldz) yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünde.
 

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drkimble 6 yıl en beğenilen
şu izlediğim videodan çıkardığım sonuç şudur ki, hiç bir zaman en iyisi diye birşey olmayacağıdır. her 3 aya bir yeni telefonlar çıkıyor. bizde hiç ihtiyacımız olmadığı halde gidip yenisini alıyoruz. telefonun ekranı amoled olsa ne amoled plus olsa ne. sanki sabah akşam video izliyoruz ekranda. xperia neo kullanıcısıydım telefonumu yenilemek istiyordum dakka itibariyle vazgeçtim. tüketim çılgınlığından başka birşey değil bu. nacizane görüşümdür katılmayanlarınız olacaktır elbet saygılarımla.
şu izlediğim videodan çıkardığım sonuç şudur ki, hiç bir zaman en iyisi diye birşey olmayacağıdır. her 3 aya bir yeni telefonlar çıkıyor. bizde hiç ihtiyacımız ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Provisional 6 yıl
Xperia Z alır hepsini ayağının altına.
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zbilici 6 yıl
DH Misafiri
Erdi bey: Biraz deyil baya bi diksiyon Eğitimi almanız gerekiyor.Eğitiminizi tamamladıktan sonra ekranlarda buluşmak temennisi ile.

Vay arkadaş, Türkçe öğretmenlerimiz "değil" yazmayı öğretemediler ya şunlara...
Adam daha yazmasını bilmiyor, diksiyon eğitiminden bahsediyor... Pehhhh!!!
DH MisafiriErdi bey: Biraz deyil baya bi diksiyon Eğitimi almanız gerekiyor.Eğitiminizi tamamladıktan sonra ekranlarda buluşmak temennisi ile.
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1 Avatar
FightFor1 6 yıl
donanımsal se*s dedi adam ya, nasıl fantazileriniz var arkadaş :)
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sindem09 6 yıl
samsung note 2, google nexus, motorola razr hd ve htc dna... bu telefonlardan hangisini alırdınız? neden???
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Mischevious60 6 yıl
Motorolanın yok mu ya çıkartacağı tel
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gFalcon 6 yıl
sindem09
SADECE OYUN AMAÇLI EN İYİ TELEFON NEDİR ŞU AN PİYASDA?

iPhone 5 en iyi GPU'ya sahip şuanda.
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Ottoman 6 yıl
Google ne zaman Nexus a güncellemesini bitirirse o zaman Nexus umu elden çıkarıp en son Nexus cihazını alırım.Bence donanımdan ziyade güncellik daha ön planda.
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Backy 6 yıl
Telefonları kenara bırakalımda şu videoları çekerken lütfen compressor kullanın arkadaşın ağızı mikrofona yaklaşıyor bir anda ses patlıyor rahatsız edici bir durum ortaya çıkıyor
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demo22 6 yıl
Maşallah artılarıyla yine güzel haber programı olmuş
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Jacoff 6 yıl
Lumia 920 kullanıcısıyım ve şunu demek isterim, ağırlığı problem eden ve sorun olarak görenler hiç merak etmesin 180 gram elinizi kolunuzu kırmaz, hissetmiyorsunuz bile, telefonun içinde GPS alıcısı dahi var, o kadarda ağır olsun. WindowsPhone 8'in şu anda eksikleri var evet ancak henüz yeni bir platform gayet doğal. Android ilk çıktığı zaman resetlenmeler, kitlenmeler, yüklenmiş gözüküp, menüde gözükmeyen uygulamalar gibi bir çok sorun vardı. iOS'da da aynı sorunu yaşıyorduk ki Türkiye'de iPhone 2G yok iken arkadaşım Amerika'dan getirmişti ve burada servisini dahi bulamazdık, Beşiktaş'da ki telefonculara götürdüğümüzde şaşırıp kalırlardı. AppStore neredeyse sıfırdı ki telefon dokunmatik ve hızlı diye seviyorduk o zamanlar. Uygulamalar crash verip kapanırdı, bazı numaraları aramaz, müşteri hatlarına bağlanamazdık. Telefon kendi kendine kitlenip dururdu, güncellendikçe telefon gelişti ve Lumia'yı alana kadar o telefonu kullandım, siz düşünün
Bu kadar sorunlu olmasa da, yeni bir platform olduğu için eksikliklerin giderilmesi için aynı şey şu anda Windows Phone'lu telefonlar içinde geçerli. Ancak şunu bilmenizi isterim, ne Android ne de iOS'un ilk çıktığı zamanlar gibi büyük problemleri yok. Tek yanı markette o kadar çok "oyun" ve "eğlence" bazlı uygulama olmaması. Bazı uygulamalar crash veriyor ancak sorun aslında uygulama geliştiricilerinin bu noktada. Aynı oyun motoru ile yapılan bu oyunlar convert dahi edilebiliyorken uygulamalarının üzerine düşmüyorlar. Gerçekten kaliteli yapılmış uygulamalar mükemmel performans ile çalışıyor WP8'de. Uygulama açılışları, kullanım hızı, akıcılık bambaşka. Lumia'nın kamerasını zaten anlatmama gerek yok, en karanlık ortamda flashsız fotoğrafı flashlı fotoğraftan daha kaliteli çekiyor, Carl Zeiss lens var en basiti... Şubat ortası, Mart gibi büyük bir güncelleme geleceği duyuruldu bazı kimselere sorun gibi gözüken problemlerin kalkacağını düşünüyorum.
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zbilici 6 yıl
DH Misafiri
Erdi bey: Biraz deyil baya bi diksiyon Eğitimi almanız gerekiyor.Eğitiminizi tamamladıktan sonra ekranlarda buluşmak temennisi ile.

Vay arkadaş, Türkçe öğretmenlerimiz "değil" yazmayı öğretemediler ya şunlara...
Adam daha yazmasını bilmiyor, diksiyon eğitiminden bahsediyor... Pehhhh!!!
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CVenturas 6 yıl
14:32de Erdi Bey donanımsal ses diyeceğine dili sürçtü donanımsal se*s dedi gece izlerim diye indirmiştim farkedince bayağı güldüm. Muhabbetiniz çok iyi eleştiri olarak almayın sakın. Kolay gelsin :)
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tembelherif 6 yıl
ne kadar çok boş adam var memlekette
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