Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni iPhone'larda kullanılacak ekran teknolojisinin tedarikçisi kim? Android One programıın geleceği ne olacak ? Snapdragon 835'in performansı ne seviyede? Hepsi ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, 7000mAh pili olan yeni nesil telefon ve LG G6 başta olmak üzere gündemdeki önemli gelişmeleri sizler için yorumluyor.
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LG G6 nın tasarımı o kadar kötü olmamış bence alacaksam tasarımı kötü diye vazgeçmem en azından (alır mıyım almam o kadar para telefona verecek durumum yok)
Vestel konusunda benim ilgimi çeken telefonlarda hep SAR değeri yüksekti onu da düzeltmeleri gerekiyor bence, en azından beni tedirgin ediyor. Fiyatları da aşağıya çekmeye başladılar sanki. Kamera performansında tatmin etsin( çok aşırı beklentim yok ama belli kalitede olsun.) fiyat donanıma göre makul seviyede olsun gidelim alalım, para ele gideceğine vestel e gitsin. Android one a geçerler ise daha da iyi olur.
Güvenlik konusunda size katılıyorum.
iPhonelarda ekran açıklığını göstermez arka plandaki çalışma süresini gösterir. Mesela ekran kapalı spotify dinleyin o süre yine artacaktır. 9 saat ekran süresi dediğiniz o vakit androidde 4 saate filan tekabül eder. Kullanımınıza göre belki daha az.