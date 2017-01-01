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Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası

2 yıl
73,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni iPhone'larda kullanılacak ekran teknolojisinin tedarikçisi kim? Android One programıın geleceği ne olacak ? Snapdragon 835'in performansı ne seviyede? Hepsi ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, 7000mAh pili olan yeni nesil telefon ve LG G6 başta olmak üzere gündemdeki önemli gelişmeleri sizler için yorumluyor. 

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Xloud 2 yıl en beğenilen
Japan Display'e dünyanın en dandik lcdlerini üretiyor diyip iPhone 7lerin ekranını çok başarılı bulmakda çok ironik...
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KaranlıktaYaşayanAdam 2 yıl
Mesut abi Nike'ı Nayki diye telafuz ettin, bende araştırdım farklı ülkelerde nayk veya nayki diye telaffuz ediliyor, doğrusunun nayki olduğunu söyleyen çoğunlukta fakat ilginç olan şu ki bu inceliği gösteren birinin her kelime için bu hassasiyeti göstermesi beklenir. Artık Samsung a Seamsong, Canon a Kenın, Huawei ye Waah-weey ... demeni bekliyoruz, bizim mahallede nayki ayakkabı aldım desem beni sınır dışı ederler. Bazı şeylerin doğrusu kulak tırmalıyor, insanlar bu tarz durumlarda genelde diline fonetik anlamda en yakın olan ve kulağa en hoş gelen tarzı benimsiyorlar bana kalırsa, neyse eyvallamam bu kadar.
Mesut abi Nike'ı Nayki diye telafuz ettin, bende araştırdım farklı ülkelerde nayk veya nayki diye telaffuz ediliyor, doğrusunun nayki olduğunu söyleyen çoğunluk...
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ZamanSal 2 yıl
Vay beni Mesut Apple seni beleş tanıtıma götürüyor diye duruşunu çoktan kaybetmişsin.
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sdc55 2 yıl
havai daha iyi bence
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Zağnos 2 yıl
Bu parmak izi okunurken bir veri aktarımı oluyor mu? Oluyor ise o veriyi elde edip o veri ile parmak izini okutmadan kilidi açmak mümkün olabilir mi?
LG G6 nın tasarımı o kadar kötü olmamış bence alacaksam tasarımı kötü diye vazgeçmem en azından (alır mıyım almam o kadar para telefona verecek durumum yok)
Vestel konusunda benim ilgimi çeken telefonlarda hep SAR değeri yüksekti onu da düzeltmeleri gerekiyor bence, en azından beni tedirgin ediyor. Fiyatları da aşağıya çekmeye başladılar sanki. Kamera performansında tatmin etsin( çok aşırı beklentim yok ama belli kalitede olsun.) fiyat donanıma göre makul seviyede olsun gidelim alalım, para ele gideceğine vestel e gitsin. Android one a geçerler ise daha da iyi olur.
Güvenlik konusunda size katılıyorum.
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muxo 2 yıl
Yanlış bir analizde bulunmuşsunuz. Kendi kullanım şeklimle 4000mahlık android telefonla akşam 7de batarya bitiyordu. Şimdi aynı programlar aynı kullanım şekliyle akşam 7de yüzde 60 şarjım kalıyor. Ertesi gün de o şarjla rahatça idare edebiliyorum. Bence bütün olay budur. Yanlış anlamayın fanlık falan peşinde değilim. Yıllarca android kullandım. Daha Birkaç ay oldu ios kullanalı.Bence birbirimizi kandırmayalım.İos kesinlikle daha stabil ve verimli bir sistem.
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dobrasam 2 yıl
hangi cihaz için söyledin bilemiyorum ama v10 bile halen çok pahalı dediğin pek olası değil
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DH Misafiri 2 yıl
örümcek kafa derken İslam'ı karalama deyimi kullandınız. bu başörtülü bayanlar için başörtü düşmanlarının kullandığı bir söz. size hiç yakıştıramadım...
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DH Misafiri 2 yıl
Lg g2 kullanıcısıyım cyanogenmod 13.1 ile kullanıyor çok performanslı artı oyunlardada şahane.Tasarım ve performans ,kasa ekran oranı incelik kalite süper.58.250 antutu alıyor.Başka telefona para verecem ama g2 almış bulundum beğenemiyorum.İkinci el kapın boşa para vermeyin.
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DH Misafiri 2 yıl
Huawei matematik 7 2gb ram ve Huawei g8 kullanan birisi olarak. Mesut ve ferdi beye katılmıyorum. Huawei arayüzü gördüğüm ve kullandığım en hantal arayüz.Kaplumbağa daha hızlı. Facebook Messenger ile yazışma esnasında siz yazıyorsunuz harfler daha sonra ekrana geliyor. Kısacası Huawei asla tavsiye etmem.
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muxo 2 yıl
Sen 10bin Mah pil koysan ne olur. Kullandığın sistem stabil değil. Telefon durduğu yerde şarj tüketiyor ne anladık o 7bin mahdan. 4000bin mahlık android telefondan onu bunu kapatıp zor zar 4 saat ekran süresi alıyordum. Şuan iphone 6s'in 1715mahlık bataryasıyla Full her şey açık 9 saat ekran süresi alıyorum. 8 yıllık android kullanıcısı ve 2 aylık ios kullanıcısı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Android rezilliktir başka bir şey degil
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~Lion King~ 2 yıl muxo
muxo
Sen 10bin Mah pil koysan ne olur. Kullandığın sistem stabil değil. Telefon durduğu yerde şarj tüketiyor ne anladık o 7bin mahdan. 4000bin mahlık android telefondan onu bunu kapatıp zor zar 4 saat ekran süresi alıyordum. Şuan iphone 6s'in 1715mahlık bataryasıyla Full her şey açık 9 saat ekran süresi alıyorum. 8 yıllık android kullanıcısı ve 2 aylık ios kullanıcısı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Android rezilliktir başka bir şey degil

iPhonelarda ekran açıklığını göstermez arka plandaki çalışma süresini gösterir. Mesela ekran kapalı spotify dinleyin o süre yine artacaktır. 9 saat ekran süresi dediğiniz o vakit androidde 4 saate filan tekabül eder. Kullanımınıza göre belki daha az.
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mehmetaksakal 2 yıl
Aralık ayının başında iphone kullanmaya başladım. o kadar memnunum ki. çok güzelmiş. daha önceden kullanmadığım için üzülüyorum
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srknkkc 2 yıl
siz değerli editörlerden XiAOMi Mi5S incelemesi bekliyoruz
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