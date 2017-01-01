Mobilite: 7000mAh pili olan telefon, LG G6 ve dahası

Yeni iPhone'larda kullanılacak ekran teknolojisinin tedarikçisi kim? Android One programıın geleceği ne olacak ? Snapdragon 835'in performansı ne seviyede? Hepsi ve dahası Mobilite'nin yeni bölümünde.

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, 7000mAh pili olan yeni nesil telefon ve LG G6 başta olmak üzere gündemdeki önemli gelişmeleri sizler için yorumluyor.