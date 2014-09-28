Mobilite: Detaylı iPhone 6 analizi, Galaxy Note 4, Xperia Z3 serisi, BlackBerry Passport ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, uzun ve oldukça detaylı bir şekilde iPhone 6 ve iPhone 6 Plus analizi yapıyor, Samsung Galaxy Note 4 ve Sony Xperia Z3 ailesini masaya yatırırken, ünlü aksiyon kamerası GoPro'nun yeni Hero 4 modeliyle selamlaşıp, BlackBerry Passport'u konuşuyorlar. Uzun ve keyifli bir sohbet sizleri bekliyor, iyi seyirler.
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ağlancak halimize gülüyoruz
Şimdi dönelim Türkiye’ye. DH Türkçe bilenlere özel bir site. Yukarıdaki sesle ilgili örneği ele alırsak Türkiye’de kaç kişi iphone 6’nın toplam harmonik distorsiyonuyla ilgilenir? Ya da elektronik bilgisi olmayan kaç kişi toplam harmonik distorsiyonun ne demek olduğunu bilir. Tanım olarak bilse de oradaki değerin ne ifade ettiğini kafasında canlandırabilir? (Şunu da söyleyeyim ben ne olduğunu bilen biri olarak hiç araştırma ihtiyacı bile duymadım.)
İşte burada Erdi Özüağ ve Ender Yıldız devreye giriyor. Sesle ilgili bir sürü teknik ayrıntıya bizi boğmayıp, örneğin telefonunun sesi yüksek kaliteye sahipse “kristal netliğinde sesi var.” deyip noktayı koyuyor, herkes de anlıyor.
Buradaki kritik nokta şu: Erdi Özüağ veya Ender Yıldız “kristal netliğinde sesi var” derken gerçekten doğru ve objektif bilgi veriyorlar mı? Yeri geldikçe yerli ve yabancı medyayı takip eden biri olarak bana göre DH çalışanlarından Erdi Özüağ ve Ender Yıldız bilgi birikimi açısından oldukça donanımlı kişiler olup doğru ve objektif bilgiler aktarıyorlar. Verdikleri bilgilere güvenirim. Hata yapabilirler mi? Yapabilirler. Hata biz insanlara mahsus.
Yiğitlerin hakkını verdik. Şimdi de eleştiri zamanı:
Erdi Özüağ gelecekte yapılacak bir işi anlatırken genellikle “gelecek zamanda süreklilik” yapısını kullanıyor. Örneğin bir konuyla ilgili daha sonra bir video yayınlanacaksa “İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir video yayınlayacağız.” demek yerine, “İlerleyen günlerde bu konuyla ilgili bir video yayınlıyor olacağız.” diyor. Bir dilbilimci değilim ama bana yanlış geliyor, kulağımı tırmalıyor.
Galaxy Note 4'ün USB 3.0 girişe sahip olmaması hakkındaki konuşma esnasında cihazın su geçirmezlik özelliğine sorun teşkil ettiği için olabileceği gibi bir bilgi geçti.
Cihazın web sitesine ve tanıtım videolarına baktığımda herhangi bir IP sertifikasından bahsedildiğini göremedim.
Açıkcası kafam karıştı bu cihazda su ve toz geçirmezlik özelliği var mı? Bizi aydınlatır mısınız?
DH ekibinin inceleme yapabilmesi için sanırım 40 fırın+ ekmek yemesi gerekiyor. Ben üretici olsam, böyle yüzeysel geyik yapan, at gözlüğüyle dünyaya bakan insanlara hayatta cihaz göndermek istemem. Ya da gönderiyorsam da, iyice inceleme ve objektif olma şartı koşarım. Apple, Samsung, HTC vs beni zerre kadar ilgilendirmiyor, yapılan işten bahsediyorum.
Biraz acımasız oldu farkındayım ama mühendislerin üzerinde onca emek vererek ortaya çıkardığı ürünlerini (marka/firma fark etmez) kağıt üzerindeki rakamlara bakarak harcayan bir "inceleme" ekibi, kendini toparlamadığı sürece bunu hak ediyor, kimse kusura bakmasın.
Merhaba,
Açıkçası yorumlarınızın hiç birine katılmadığımı belirtmek isterim. Çünkü, biz Mobilite'de hiç bir zaman cihaz incelemesi yapmayız, durum değerlendirmesi yaparız. Bunu, bir cihaz incelemesi ile kıyaslamak maalesef doğru değil. Kaldı ki, video bir sohbet programı olsa da verdiği bilgilerin kimisi bahsettiğiniz videolar da da yok, bundan emin olabilirisniz.
Video inceleme kalitesine gelince, kendi adıma yaptığım işleri konuşmayı pek sevmem lakin yayınladığım videolar, yazdığım yazılar ortada. Herhangi bir içeriğimi alıp, istediğiniz yayın ile kıyaslayabilirsiniz. Ben her zaman buradayım, görüşlerinizi bekliyorum.
İyi günler dilerim.
Sene 2014 2350 TL'ye satılan telefonda hala 16 gb depolama alanı var yazık android tarafında yine sd kart takıyorsun müzikleri videoları atarsın 12 gb sana yeter ama iosta güncelleme geldimi müzikleri videoları pc ye atarsın artık.
İphone fiyatları cidden çok uçuk.3250 TL nelan? 3250 TL'ye 3 tane G2 alınıyor veya Z2+G2 alınıyor.Parası olan alabilir ama gösteriş yapacam diye yediği yemeğin parasından kısıp alıyorsa ben ona gülerim.Var öyleleri yemek yemeya parası yok elinde 5S var.
İphone 6'nın 1810 mahlık bataryasını eleştirmenizi beklerdim.Z3C İphone 6'dan daha küçük ve 2600 mah bataryası var.
Vestel umarım daha iyi telefonları daha uygun fiyata ülkemizde satışa sunar.
Z3C neden testlerde yüksek skorlar alamıyor.Çoğu testte full hd ekranlı 801li telefonlardan düşük skorlar alıyor.720p 801'li alpha , compact tan daha iyi skorlar almış.