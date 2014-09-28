Mobilite: Detaylı iPhone 6 analizi, Galaxy Note 4, Xperia Z3 serisi, BlackBerry Passport ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, uzun ve oldukça detaylı bir şekilde iPhone 6 ve iPhone 6 Plus analizi yapıyor, Samsung Galaxy Note 4 ve Sony Xperia Z3 ailesini masaya yatırırken, ünlü aksiyon kamerası GoPro'nun yeni Hero 4 modeliyle selamlaşıp, BlackBerry Passport'u konuşuyorlar. Uzun ve keyifli bir sohbet sizleri bekliyor, iyi seyirler.

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