Mobilite: "Soma..."

Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyor, buruk geçen bu haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirmeye çalışıyoruz.

Bu haftaki konu başlıklarımız arasında, Motorola'nın fiyatıyla iddialı akıllı telefonu Moto E, Xiaomi'nin iPad Mini rakibi yeni nesil tableti MiPad, LG G3, HTC One Mini 2, Nokia Lumia 630'da neden 512MB RAM olduğu ve iPhone 6 / IOS 8 gibi konuları ele alıyor, gündemi konuşuyoruz.