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Mobilite: "Soma..."

5 yıl
79,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyor, buruk geçen bu haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirmeye çalışıyoruz.
Bu haftaki konu başlıklarımız arasında, Motorola'nın fiyatıyla iddialı akıllı telefonu Moto E, Xiaomi'nin iPad Mini rakibi yeni nesil tableti MiPad, LG G3, HTC One Mini 2, Nokia Lumia 630'da neden 512MB RAM olduğu ve iPhone 6 / IOS 8 gibi konuları ele alıyor, gündemi konuşuyoruz. 
 

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DrBrave 5 yıl en beğenilen
siyaset ülkenin yönetimi ve düzenlenmesinde fikir belirtmektir.
bugün bakıyoruz büyük ve üzücü bir kaza olmuş 301 şehidimiz var. Bu kaza olduğuna göre ülkemizde yönetim düzeninde bir hata olduğunu düşünüyor ve bunların bir daha olmaması için görüş belirtiyoruz. böyle olunca siyaset yapmayın böyle bir zamanda deniyor. tam tersi asıl bu günlerde siyaset yapacağız ki bir daha böyle büyük hataları milletimiz görmesin, yaşamasın.
siyaset ülkenin yönetimi ve düzenlenmesinde fikir belirtmektir.bugün bakıyoruz büyük ve üzücü bir kaza olmuş 301 şehidimiz var. Bu kaza olduğuna göre ülkemi...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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Sai6 5 yıl
Erdiyi gorunce s5 geliyo aklima
1 Yanıt Yanıtla +49
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bocekgrafik 5 yıl kadirirdem
kadirirdem

ilk izleyenlerdenim :)

Video bittikten sonra boyun 20 cm uzamıştır kesin.
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Drak44 5 yıl
Din ile siyaset yapıldıktan sonra herşey ile yapılabilir.
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qqyyxx 5 yıl
bu olayı şahsi ideolojik düşünce sistemiyle değerlendirmek insanlık düşmanlığından başka bişey değildir
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chamicals2 5 yıl
siyaset yapmayın nedir anlamıyorum . siyaset nedir abicim siyaset yapmıyacakmışız. İnsanlar şehit verdi canları acıyor hepmizin canı yanıyor ama birileri çıkıp bu işin fıtratında var diyince millete fıttıyor (çok çok çok haklı olarak) yardımcısı yerdeki adamın hayalarını tekmeliyor . Hangi o bahsettiğiniz modern ülkelerde bu olur ??
bana bunu cevabını verin gençlere haklarını aramamayı öğrettik susmayı öğrettik hepimiz susasak bu şehitlerin gelmesinde payımız var. bunu böyle bilin
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Guaire 5 yıl chamicals2
chamicals2

siyaset yapmayın nedir anlamıyorum . siyaset nedir abicim siyaset yapmıyacakmışız. İnsanlar şehit verdi canları acıyor hepmizin canı yanıyor ama birileri çıkıp bu işin fıtratında var diyince millete fıttıyor (çok çok çok haklı olarak) yardımcısı yerdeki adamın hayalarını tekmeliyor . Hangi o bahsettiğiniz modern ülkelerde bu olur ??

bana bunu cevabını verin gençlere haklarını aramamayı öğrettik susmayı öğrettik hepimiz susasak bu şehitlerin gelmesinde payımız var. bunu böyle bilin

Soma için "siyaset yapmayın," diyen herkesin siyaset yaptığını düşünüyorum.
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cinemaker 5 yıl
Siyaset yapılacaktır elbette ama burası siyaset meydanı değil ki teknoloji sitesi. Soma olayı da siyasi bir olay değildir. Bu olayı siyasi olay haline getiren provakatörlerdir. Ne yapmış devlet, avrupa standartlarında iş güvenliği yasaları çıkarmış bu yasaları müfettişler aracılığıyla defalarca denetlemiş kontrol etmiş raporlanmış Ne yapsın devlet denetleyeni de mi denetlemesi lazım şirket sahiplerinin hatası yok yasa çıkaran ve denetleyen devletin mi hatası var.
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gewa 5 yıl cinemaker
cinemaker

Siyaset yapılacaktır elbette ama burası siyaset meydanı değil ki teknoloji sitesi. Soma olayı da siyasi bir olay değildir. Bu olayı siyasi olay haline getiren provakatörlerdir. Ne yapmış devlet, avrupa standartlarında iş güvenliği yasaları çıkarmış bu yasaları müfettişler aracılığıyla defalarca denetlemiş kontrol etmiş raporlanmış Ne yapsın devlet denetleyeni de mi denetlemesi lazım şirket sahiplerinin hatası yok yasa çıkaran ve denetleyen devletin mi hatası var.

ne yapması gerekir(di.)

blog.milliyet.com.tr/...
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cccaaannn 5 yıl
beyler hafıza arttırılıyo diyosunuz ama çoğu telefonda sd karta uygulama veya oyun kurulmuyor bu işe bi çözüm bulsalar iyi olacak
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kpln04 5 yıl
eğer ki bir ülkede kötü olaylar yaşanıyorsa sorumlusu hükümettir.bunları göze alamıyorsa meydan meydan dolaşmasınlar bi zahmet
bkz güney kore.
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citykhan 5 yıl
Suratlarınız yemyeşil, erik gibi çıkmış.
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double or nothing 5 yıl
Güzeldi
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emresalvation 5 yıl
Yapilan siyasetler genelde belli bir amacla olduğu için herkes siyaseti zit etmis durumda. birbirine laf atip duruyorlar sen yaptin, senin yuzunden oldu ,dinamit koydu ,patlatti bilerek yapti. Kimse böyle bi siyaseti istemiyor. Henüz acılar tazeykende önlemler soyle olmaliydi böyle olmaliydi demenin anlami yok. Olay olmuş zaten Herkes kendi derdine dusmus. Ortam normale dönüp hatalar belirlendikten sonra nasil daha iyi olur diye konusursak daha ciddiye aliniriz.
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rimoteb 5 yıl
Siyaset Yapmayalım siyasete vurmayalım diyerek en büyük siyaseti siz yapmışsınız zaten tarafınızı biliyoruz da bu kadarda belli etmeyin olayın siyasilere uzamış olduğu bu konuda siyaset yapmayalım demek siyasetçileri haklı bulmaktır yazık çok yazık.
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