Mobilite: "Soma..."

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Soma'daki maden faciasında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, şehit yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyor, buruk geçen bu haftanın öne çıkan haberlerini değerlendirmeye çalışıyoruz.
Bu haftaki konu başlıklarımız arasında, Motorola'nın fiyatıyla iddialı akıllı telefonu Moto E, Xiaomi'nin iPad Mini rakibi yeni nesil tableti MiPad, LG G3, HTC One Mini 2, Nokia Lumia 630'da neden 512MB RAM olduğu ve iPhone 6 / IOS 8 gibi konuları ele alıyor, gündemi konuşuyoruz.
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bugün bakıyoruz büyük ve üzücü bir kaza olmuş 301 şehidimiz var. Bu kaza olduğuna göre ülkemizde yönetim düzeninde bir hata olduğunu düşünüyor ve bunların bir daha olmaması için görüş belirtiyoruz. böyle olunca siyaset yapmayın böyle bir zamanda deniyor. tam tersi asıl bu günlerde siyaset yapacağız ki bir daha böyle büyük hataları milletimiz görmesin, yaşamasın.
Video bittikten sonra boyun 20 cm uzamıştır kesin.