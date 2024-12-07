Elektrikli Ford Puma Gen-E geliyor! Çinlilerden dünyada ilk magnezyum alaşımlı motor - DH Oto Gündem

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Programımızın bu haftaki bölümünde SAIC'in tanıttığı magnezyum alaşımlı elektrik motoru, Volkswagen ID.7'nin menzil rekoru, Xiaomi'nin 1500 beygirlik SU7 Ultra modeli gibi konuları ele aldık.

Programımızın bu haftaki bölümünde SAIC'in dünyada ilk olarak tanıttığı magnezyum alaşımlı elektrik motoru, Volkswagen ID.7'nin menzil rekoru, Xiaomi'nin 1500 beygirlik SU7 Ultra modeli ve Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller gibi konuları ele aldık. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:15 - SAIC'ten dünyada ilk magnezyum alaşımlı motor

11:55 - Formula 1 son hafta

15:34 - Tesla modelleri artık hangi parçaya bakım gerekeceğini söyleyecek

22:45 - Elektrikli Ford Puma Gen-E

32:43 - Volkswagen ID.7 tek şarjla 794 km menzil

39:45 - Xiaomi SU7 Ultra batarya ve menzil değeri

45:08 - Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller

54:32 - Kapanış

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