Elektrikli Ford Puma Gen-E geliyor! Çinlilerden dünyada ilk magnezyum alaşımlı motor - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde SAIC'in dünyada ilk olarak tanıttığı magnezyum alaşımlı elektrik motoru, Volkswagen ID.7'nin menzil rekoru, Xiaomi'nin 1500 beygirlik SU7 Ultra modeli ve Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller gibi konuları ele aldık. Bize destek olmak için lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:15 - SAIC'ten dünyada ilk magnezyum alaşımlı motor
11:55 - Formula 1 son hafta
15:34 - Tesla modelleri artık hangi parçaya bakım gerekeceğini söyleyecek
22:45 - Elektrikli Ford Puma Gen-E
32:43 - Volkswagen ID.7 tek şarjla 794 km menzil
39:45 - Xiaomi SU7 Ultra batarya ve menzil değeri
45:08 - Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
54:32 - Kapanış