Ucuz Tesla otomobilden yeni bilgiler|Xiaomi'nin SUV modeli ortaya çıktı - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Q ile ilgili paylaşılan bilgileri, Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli, DS'in 750 km menzilli N8 modeli ve daha fazlasını konuştuk.

Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Q ile ilgili paylaşılan bilgileri, Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli, DS'in 750 km menzilli N8 modeli ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:04 - Tesla'nın ucuz elektrikli otomobili

09:39 - Yeni Toyota Urban Cruiser tanıtıldı

21:28 - Elektrikli DS N8 tanıtıldı

39:00 - Makyajlı BYD Dolphin

45:28 - Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV modeli YU7

51:26 - Stellantis ve CATL, İspanya'da LFP batarya fabrikası kuruyor

55:49 - Dişli sisteme sahip CVT şanzıman

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.