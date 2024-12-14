Ucuz Tesla otomobilden yeni bilgiler|Xiaomi'nin SUV modeli ortaya çıktı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Q ile ilgili paylaşılan bilgileri, Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli, DS'in 750 km menzilli N8 modeli ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
00:00 - Giriş
01:04 - Tesla'nın ucuz elektrikli otomobili
09:39 - Yeni Toyota Urban Cruiser tanıtıldı
21:28 - Elektrikli DS N8 tanıtıldı
39:00 - Makyajlı BYD Dolphin
45:28 - Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV modeli YU7
51:26 - Stellantis ve CATL, İspanya'da LFP batarya fabrikası kuruyor
55:49 - Dişli sisteme sahip CVT şanzıman