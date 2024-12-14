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    Ucuz Tesla otomobilden yeni bilgiler|Xiaomi'nin SUV modeli ortaya çıktı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Q ile ilgili paylaşılan bilgileri, Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli, DS'in 750 km menzilli N8 modeli ve daha fazlasını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Tesla Model Q ile ilgili paylaşılan bilgileri, Xiaomi'nin elektrikli SUV modeli, DS'in 750 km menzilli N8 modeli ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:04 - Tesla'nın ucuz elektrikli otomobili

    09:39 - Yeni Toyota Urban Cruiser tanıtıldı

    21:28 - Elektrikli DS N8 tanıtıldı

    39:00 - Makyajlı BYD Dolphin

    45:28 - Xiaomi'nin yeni elektrikli SUV modeli YU7

    51:26 - Stellantis ve CATL, İspanya'da LFP batarya fabrikası kuruyor

    55:49 - Dişli sisteme sahip CVT şanzıman

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