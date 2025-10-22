Geriye Dönüş #5 Motorola Moto G

Motorola Moto G akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürün kavramını modern anlamda yeniden tanımlayan cihazların başında geliyor.

Motorola Moto G akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürün kavramını modern anlamda yeniden tanımlayan cihazların başında geliyor. Döneminde aynı zamanda sadece üst seviye telefonların talep görmeyeceğini de kanıtlamış oldu. Hatta bu modelin yakaladığı başarı pek çok yeni markaya ilham kaynağı oldu.

Bu telefon ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıktığında uygun fiyatına rağmen sunduğu kaliteli yapı, sade arayüz ve stabil Android deneyimiyle kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi kazanmayı başardı. Google yönetiminde olan Motorola’nın saf Android yapısı anlayışını benimsemesi cihazın hem hızlı hem de uzun ömürlü olmasını sağladı.

00:00 - Giriş

01:38 - Moto G Türkiye Yolu

02:59 - Tasarım

04:10 - Ekran

05:26 - Performans

07:00 - Kamera

08:12 - Ses

09:00 - Bağlantı

10:13 - Batarya

11:01 - Google Motorola Ailesi

12:54 - Kapanış