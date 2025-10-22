Kim Nerede? 180 James Webb Teleskobu’nun tespit ettiği küçük kırmızı noktaların gizemi çözüldü 117 Toyota Türkiye CEO’su: “Bazı modellere yüzde 35 zam gelebilir” 101 En dayanıklı batarya hangi elektrikli araçta? İşte araştırma
    Geriye Dönüş #5 Motorola Moto G

    Motorola Moto G akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürün kavramını modern anlamda yeniden tanımlayan cihazların başında geliyor.                         

    Motorola Moto G akıllı telefon dünyasında fiyat performans ürün kavramını modern anlamda yeniden tanımlayan cihazların başında geliyor. Döneminde aynı zamanda sadece üst seviye telefonların talep görmeyeceğini de kanıtlamış oldu. Hatta bu modelin yakaladığı başarı pek çok yeni markaya ilham kaynağı oldu. 

    Bu telefon ilk olarak 2013 yılında piyasaya çıktığında uygun fiyatına rağmen sunduğu kaliteli yapı, sade arayüz ve stabil Android deneyimiyle kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesi kazanmayı başardı. Google yönetiminde olan Motorola’nın saf Android yapısı anlayışını benimsemesi cihazın hem hızlı hem de uzun ömürlü olmasını sağladı.

    00:00 - Giriş
    01:38 - Moto G Türkiye Yolu
    02:59 - Tasarım
    04:10 - Ekran
    05:26 - Performans
    07:00 - Kamera
    08:12 - Ses
    09:00 - Bağlantı
    10:13 - Batarya
    11:01 - Google Motorola Ailesi
    12:54 - Kapanış

