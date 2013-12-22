Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde 160 dolarlık fiyatına rağmen dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve Sony üretimi 8MP kamera ile 2300mAh pile sahip fiyat/performans sampiyonu telefonu, 720p ekranda 700MHz GPU ile yüksek oyun deneyimi vaad eden telefonu, Galaxy S5'ten son haberleri, 2K ekranlı ilk telefonu, LG Gx'i, ismi "oyun versiyonu" olan ama donanımı pek alakalı olmayan tableti, Xperia Z1 mini'yi, Ouya'daki fiyat indirimini ve Lamborghini Huracan'i konuşuyoruz. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'un yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünü HD seçeneği altında 1080p olarak ta izleyebilirsiniz. İyi seyirler.
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Bir de konuştuğunuz konuyu aşağıda küçük bir haber başlığı gibi ekleyin,Ürünün adı geçmiyor 2-3 dakika ne konuşuluyor takibi zorlaşıyor.Belki ben çok tembelim fakat dediğim gibi youtube kanalı olsaydınız çok daha fazla çalışmak durumunda kalırdınız.Burda belli bir kitle var zaten diye midir nedir ah teknoloji ürünlerini konuşalım, görsel mi amaan boşver kim edit leyecek şimdi havaları mı var nedir?
Alternatif az belki de bundan bu rahatlık bu kolaya kaçmalar.Sitenizi güncelleyin, yukarıdaki tab lara programlar diye birşey açın ordan direk Mobilite ,2si bir vs.nin arşivine ulaşabilelim.Fuarlara vs. lere Erdi olarak değil Mobilite olarak gidin öyle tanıtın bunu bir kimlik haline getirin.
Amacım kimseyi üzmek değil sadece donanımhaber.com artık olması gerektiğinden çok daha büyümeli ve bence hızla olmayacak gibi.Teşekkürler.
Çüüüüşşşşş...
Türkiye'de asgari ücret 800 lira. Bir insan çalışıp 3 ayda anca 1 tane iPhone 5S alıyor.
Amerika'da asgari ücretin saati 8.5 Dolar. Bir insan çalışıp 1 ayda 2200 Dolar alıyor.
1 ay çalışarak da 3 tane iPhone 5S alabiliyor.
Bizde 3 ayda 1 tane, Amerika'da 1 ayda 3 tane.
Amerika'da insanların alım gücü Türkiye'dekine göre tam tamına 6 kat daha fazla.
Sen neden bahsediyorsun.
Türkiye'de 1 paket sigara 10 lira. Amerika'da 10 Dolar.
Türkiye'de 1 ay çalışıp 80 tane alabiliyorsun.
Amerika'da 1 ay çalışıp 220 tane.
Sen iyi misin? Ne içtiysen söyle de foruma bir faydan olsun...
Merhaba,
Öncelikle teşekkür ederim, uzun uzun görüşlerinizi yazmış ve paylaşmışsınız. Ama bazı yerleri düzeltmem gerekiyor.
Mobilite içerisinde, hali hazırda görseli olan ürünlerin tamamının görselleri bulunuyor zaten.
Huawei tarafında telefonların malesef videoları henüz bulunmuyor. 2K ekranlı telefonun ise malesef 480p çözünürlüğünde, yani bizim kullanamayacağımız kalitede de bir videosu var. Biz tüm programlarımızda ürün ve konulara ait görsel materyalleri kullanıyoruz, daha ilk günden beri amacımız da bu zaten. Emin değilim ama belki de siz ilk defa Mobilite izliyorsunuz, bu bölümdeki konuların kullanılabilir görsel materyalleri son derece az olduğundan bu bölümden yola çıkarak yanlış bir yanılgıya da kapılmış olabilirsiniz.
Teşekkür ederim.
İyi forumlar.