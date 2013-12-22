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Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası...

5 yıl
14,8b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde 160 dolarlık fiyatına rağmen dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve Sony üretimi 8MP kamera ile 2300mAh pile sahip fiyat/performans sampiyonu telefonu, 720p ekranda 700MHz GPU ile yüksek oyun deneyimi vaad eden telefonu, Galaxy S5'ten son haberleri, 2K ekranlı ilk telefonu, LG Gx'i, ismi "oyun versiyonu" olan ama donanımı pek alakalı olmayan tableti, Xperia Z1 mini'yi, Ouya'daki fiyat indirimini ve Lamborghini Huracan'i konuşuyoruz. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'un yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünü HD seçeneği altında 1080p olarak ta izleyebilirsiniz. İyi seyirler.
 

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gageracer 5 yıl en beğenilen
Kimse kusura bakmasın fakat mobilite bir youtube kanalı olsaydı bundan daha iyi olurdu.Post production 0. Vlog gibi 2 adam konuşuyor.Honor 3x/3c diye bir saat konuşuluyor bir görsel yok birşey yok.Her bahsettiğiniz ürünü google dan aramak zorunda mıyım?O zaman neden 45 dakika video çekiyorsunuz bunu mp3 yapın bitsin.Bİr yerden sonra videonun tab ını değiştirdim radyo gibi dinledim.Görsel birşey yok sadece stüdyo değişiyor.Muhabbet iyi güzel ama ben yeni haberler ürünler görmeye geliyorum 2 adam hayali ürünlerden bahsedip duruyor.Bunu değiştirin lütfen.
Bir de konuştuğunuz konuyu aşağıda küçük bir haber başlığı gibi ekleyin,Ürünün adı geçmiyor 2-3 dakika ne konuşuluyor takibi zorlaşıyor.Belki ben çok tembelim fakat dediğim gibi youtube kanalı olsaydınız çok daha fazla çalışmak durumunda kalırdınız.Burda belli bir kitle var zaten diye midir nedir ah teknoloji ürünlerini konuşalım, görsel mi amaan boşver kim edit leyecek şimdi havaları mı var nedir?
Alternatif az belki de bundan bu rahatlık bu kolaya kaçmalar.Sitenizi güncelleyin, yukarıdaki tab lara programlar diye birşey açın ordan direk Mobilite ,2si bir vs.nin arşivine ulaşabilelim.Fuarlara vs. lere Erdi olarak değil Mobilite olarak gidin öyle tanıtın bunu bir kimlik haline getirin.
Amacım kimseyi üzmek değil sadece donanımhaber.com artık olması gerektiğinden çok daha büyümeli ve bence hızla olmayacak gibi.Teşekkürler.
Kimse kusura bakmasın fakat mobilite bir youtube kanalı olsaydı bundan daha iyi olurdu.Post production 0. Vlog gibi 2 adam konuşuyor.Honor 3x/3c diye bir saat k...
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3 Yanıt Yanıtla +104
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OverClocK1ng 5 yıl
SSDc
Arkadaşlar o telefon orda şu dolar ucuz diyorsunuzda.Amerikada yaşayan adamada 250 dolar pahalı geliyor bunu hala anlamadınız mı ? Yani siz burada 2000 tl kazanıyorsunuz o adam Amerikada 1000 dolar kazanıyor.


Çüüüüşşşşş...

Türkiye'de asgari ücret 800 lira. Bir insan çalışıp 3 ayda anca 1 tane iPhone 5S alıyor.

Amerika'da asgari ücretin saati 8.5 Dolar. Bir insan çalışıp 1 ayda 2200 Dolar alıyor.

1 ay çalışarak da 3 tane iPhone 5S alabiliyor.

Bizde 3 ayda 1 tane, Amerika'da 1 ayda 3 tane.

Amerika'da insanların alım gücü Türkiye'dekine göre tam tamına 6 kat daha fazla.

Sen neden bahsediyorsun.

Türkiye'de 1 paket sigara 10 lira. Amerika'da 10 Dolar.
Türkiye'de 1 ay çalışıp 80 tane alabiliyorsun.
Amerika'da 1 ay çalışıp 220 tane.

Sen iyi misin? Ne içtiysen söyle de foruma bir faydan olsun...
SSDcArkadaşlar o telefon orda şu dolar ucuz diyorsunuzda.Amerikada yaşayan adamada 250 dolar pahalı geliyor bunu hala anlamadınız mı ? Yani ...
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2 Yanıt Yanıtla +72
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fx57 5 yıl gageracer
gageracer

Amacım tartışma yaratmak değil, cevap verme hissine kapıldım sadece.

Videodaki ürünler çok yakın gelecekteki ürünler ve hepsinin en az 1 adet görseli var.Hatta videonun kendisinde Erdi Bey diyor, biz dedikodu ya da spekülasyon haberleri burada paylaşmak istemiyoruz çünkü kesinlik kazanmamış şeyler ileride yanlış bilgi verebiliyor.

Dediğim gibi gelecek fakat tescillenmiş satışa sunulacak ürünlerden bahsediliyor ve hepsinin görseli, birçoğunun da videosu var.Bunları toplayıp güzel bir haber bülteni tarzında video olabilirdi.Yani tabi ki bende ürün incelemelerindeki detayı istemiyorum zaten bırakın yeni ürünleri, çoğu ürüne donanımhaber.com bile ulaşmakta güçlük çekiyor.Sadece X firması Y isimli telefonu satışa çıkaracak çin'de duyuruldu 2k ekranı var vs. derken birkaç görsel geldi o da ürünün tasarımını konuştukları için bir de LG Gx ti sanırım onun 2 fotoğrafı vardı ve o fotoğraflarla izleyicinin kafasında ürün şekillendi ve izleyici de Sunucular gibi kendi değerlendirmesini yaptı, onun dışında ne samsung un oyun konsolu ne Huawei nin 3x/3c si gösterilmedi ve görseller var.

Teşekkürler.

Merhaba,

Öncelikle teşekkür ederim, uzun uzun görüşlerinizi yazmış ve paylaşmışsınız. Ama bazı yerleri düzeltmem gerekiyor.

Mobilite içerisinde, hali hazırda görseli olan ürünlerin tamamının görselleri bulunuyor zaten.

Huawei tarafında telefonların malesef videoları henüz bulunmuyor. 2K ekranlı telefonun ise malesef 480p çözünürlüğünde, yani bizim kullanamayacağımız kalitede de bir videosu var. Biz tüm programlarımızda ürün ve konulara ait görsel materyalleri kullanıyoruz, daha ilk günden beri amacımız da bu zaten. Emin değilim ama belki de siz ilk defa Mobilite izliyorsunuz, bu bölümdeki konuların kullanılabilir görsel materyalleri son derece az olduğundan bu bölümden yola çıkarak yanlış bir yanılgıya da kapılmış olabilirsiniz.

Teşekkür ederim.

İyi forumlar.
gageracerAmacım tartışma yaratmak değil, cevap verme hissine kapıldım sadece.Videodaki ürünler çok yakın gelecekteki ürünler...
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Yanıtla +14
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ugur_728 5 yıl
erdi bey video player da yada sunucularınızda bir problem mi var? ben videoların sadece ilk 1/3 lük kısmını izleyebiliyorum..
ilgilenirseniz sevinirim.
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Red_devil33 5 yıl
erdi kardeš nane limonu bol bol ic iyi gelir.
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32aslan 5 yıl
İyi hoşta , şu jenerik müziğinizi daha güzel yapamaz mısınız ? Çok basit kalıyor.
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pitlord 5 yıl
türkiye nin durumu tabiki amerika gibi değil ama tabi amerikadaki herkez de lüks bir hayat sürmediği kesin burda da ayda 2 bin 5 bin tl kazananlar var karıkoca 2 kişi çalıştığını farzedersek 1000 tl maaaştan 2 kişi 2000 tl 1000-1200 tl ye güzel bi telefon alırlar yani her ay telefon değiştirmiyorlar sa o başka :):):)
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Moretz 5 yıl
discovery mi yoksa honor 3c mi beklenmeli?
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DH Misafiri 5 yıl
herkee slm ! Arkadaşalra teşekkür ederim son teknoloji hakkındaki yorumları son klullanıcılara verdikleri taviyelerden dolayı.LG G2 aldım ve çok memnunnum iyiki varsınız.
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muratkaya 5 yıl
Bu bir teknoloji sitesi değil mi?
Otomobillerde ilginç teknolojiler kullanmıyorlar mı?
Otomobiller birer teknoloji ürünü değil mi?
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- The Stig - 5 yıl
Kesinlikle otomobiller icin ayri bir program yapilmali.
Benim favori araclarim;
- Nismo R35 Gt-R
- Lexsus LF-A
- Aston Martin DB-9
- Audi R8 V10
- Pagani Zonda Cincique
- Toyota Supra
- Porsche 911 GT-2
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Guaire 5 yıl
Fiyat performans krallığı için bir aday da Jiayu G2F.

MTK6582, 4,3" HD IPS ekran 341ppi, 4GB ROM 1GB RAM, 8Mp arka, 2Mp ön kamera, Gorilla Glass, 64GB'a kadar MicroSD, 2300mAh batarya.

16000 civarı Antutu skoru.

Sadece 80$. (499 Yuan).

Bir getiren olsa 299TL'ye Türkiye'de satılabilir. ÖTV olmasa 189TL de olabilirdi.
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nightsoldier 5 yıl
Program, teknoloji dunyasinda var olan gelismeleri kolayca takip etmemizi saglihor. bu anlamda tesekkuru borc bilirim. Ancak sadece androidden bahsediliyor. Bu cepheden cikip. Birazda windows platformundan ve iostan bahsedilebilir. Ornegin mac pronun ulkemizde satisa cikmasi haber niteligi tasiyor diye dusunuyorum. Bunun yaninda kucuk boyutlu cihazlarda 5sten babsediliyor sonynin rakibi olarak ama sitede 5s incelemesi yok.
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canguler917 5 yıl
ne yalan soyliyim bi Ferrari f50 im olsa iyi olurdu
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mahsur kalan adam 5 yıl
hocam adamlar nexus 5i incelemişler birinden temin edip geri yollamışlar sizin bı kadar bağlantınız varken telefon gelmedi mazaretiniz olmamalı bence
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