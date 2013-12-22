Mobilite: Yeni fiyat/performans şampiyonu telefon, oyun canavarı telefon, Galaxy S5 haberleri, 2K ekranlı ilk telefon ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde 160 dolarlık fiyatına rağmen dört çekirdekli işlemci, 2GB RAM ve Sony üretimi 8MP kamera ile 2300mAh pile sahip fiyat/performans sampiyonu telefonu, 720p ekranda 700MHz GPU ile yüksek oyun deneyimi vaad eden telefonu, Galaxy S5'ten son haberleri, 2K ekranlı ilk telefonu, LG Gx'i, ismi "oyun versiyonu" olan ama donanımı pek alakalı olmayan tableti, Xperia Z1 mini'yi, Ouya'daki fiyat indirimini ve Lamborghini Huracan'i konuşuyoruz. Erdi Özüağ ve Ender Yıldız'un yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümünü HD seçeneği altında 1080p olarak ta izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

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