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Motorola Moto Z inceleme videosu

3 yıl
119,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lenovo yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli olan Motorola Moto Z'yi tanıttı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz inceleme kapsamında "dünyanın en ince süper telefonu" bu videomuzda.

Donanım Haber olarak Lenovo'nun Amerika'da düzenlediği özel etkinlikte Lenovo ve Motorola'nın yeni nesil telfonlarını deneme fırsatı bulduk. 

Motorola Moto Z'yi bu videomuzda öne çıkan bütün detaylarıyla ele alıyoruz.


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mkyb 3 yıl en beğenilen
Kimse sormadan söyleyeyim.
Türkiye'ye resmi yollardan gelmeyecek. Lenovo daha önce açıklamıştı. Türkiye'ye Motorola telefon getirmeyeceğiz diye.
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Umutcan 3 yıl Crashlone
Crashlone

Yandex

Kimse sormadan söyleyeyim. Türkiyeye resmi yollardan gelmeyecek. Lenovo daha önce açıklamıştı. Türkiyeye Motorola telefon getirmeyeceğiz diye.


Bazı acılar hiç unutulmuyor desene :D


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CrashloneYandexKimse sormadan söyleyeyim. Türkiyeye resmi yollardan gelmeyecek. Lenovo daha önce açıklam...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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atillaahmetalp 2 yıl
Güzel telefon
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DH Misafiri 3 yıl
DH Misafiri
Lenovo Alanın aklından şüphe ederim. Doğru dürüst ne servisi var ne muhattabın var ne hak ne hukuk işliyor herfilere

Valla benim aklım gayet yerinde ve 2 tane lenovo telefon kullanıyorum Vibe s1 ve Vibe shot. Heleki vibe shot bir harika. Bir dünya performans, bu telefon kadar etmeyecek diğer markalara para verenlerinde aklına da ben şaşayım bari. Hele ki fotoğraf kalitesi olarak amiral gemisi denilen bir çok markanın modellerine fark atar ki özellikle birebir karşılaştırmışlığım var.3000 lik bataryası oyun hariç sadece internet, mail vs günlük işlerde 3 günü çıkarıyor, tepesinden inme telefonun 1 günü rahat çıkarıyor. Ayrıca bilindik elektronik ürün satan mağazalardan alırsanız garanti içinde onlara gidersiniz, garanti süresi boyunca onlar zaten ilgilenir.
Bilmeden kullanmadan telefonu yada markayı kötülemeyin, almaya niyeti olanlara da kötü referans olmayın.(Kullandıysanız başka tabi). Ayrıca hala canavar gibi çalışan Lenovo laptop'ım var, 8. yılını doldurdu. Elimde vibe shot'u görüp özelliklerini de öğrenen bir çok kişi bu telefonu aldı. Şikayet edenini de duymadım. Ve bence diğer modelleri içinde bu hassasiyeti gösterecektir. Ve tabiki elektronik şans işidir bununda bilmek gerek.
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovonun cogu telefonunda yazilimsal sorunlar var umarim buda öyle cikmaz
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DH Misafiri 3 yıl
Lenovo Alanın aklından şüphe ederim. Doğru dürüst ne servisi var ne muhattabın var ne hak ne hukuk işliyor herfilere
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DH Misafiri 3 yıl
astegon
Ben de HOME tuşu zannetmiştim meğer sadece parmak izi okuyucusuymuş. Güzel ama performans/pil süresi oranında yerlerde sürünecek bir cihaz olmuş maalesef.

nerden biliyorsun? alıp eline test ettin mi?
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ne diyorum 3 yıl
2k ekran 2600 batarya hım
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DH Misafiri 3 yıl
Eylul ayinda geliyormus, fiyati 2000tl felan olursa tadindan yenmez.
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oskurrr 3 yıl
Tasarımı gerçekten rezalet...
Modüler batarya satmak amacıyla sanırım 2600 lük batarya ile geliyor alet.
Türkiyede satılmıcaksa gerçi tartışmanında pek br alemi yok
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Lyns 3 yıl
Ne yalan söyliyim.
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volga tuygun 3 yıl
Yaa! Kılıf da kılıf. Neden bütün telefonları kılıfla kullanmak zorunda kalıyoruz? Bu çok canımı sıkıyor 4 sene önce kullandığım Sony Xperia Active kılıfsız kullanılabiliyordu ve çok hoştu. Şimdi kılıfsız telefon kullanamaz olduk.Yok soyulma yok çizilme.Keşke firmalar tasarıma verdiklerinin birazını daha kasa kalitesine verseler de kılıf kullanmadan daha ince ve telefonu orjinal aldığımız şekilde kullanabilsek ne güzel olurdu...
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skywalker06 3 yıl
Motorola yine yapacağını yapmış bence gayet başarılı bir telefon olmuş özellikle JBL hoparlör aksesuarı çok hoşuma gitti umarım gelir moto gnin yerini tutmuyor başka android telefonlar hem performans açısından hem sağlamlık açısından ve güncellemeleri hemen alması en büyük avantajlarından biri
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