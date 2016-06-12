Motorola Moto Z inceleme videosu

Lenovo yeni nesil amiral gemi akıllı telefon modeli olan Motorola Moto Z'yi tanıttı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiğimiz inceleme kapsamında "dünyanın en ince süper telefonu" bu videomuzda.

Donanım Haber olarak Lenovo'nun Amerika'da düzenlediği özel etkinlikte Lenovo ve Motorola'nın yeni nesil telfonlarını deneme fırsatı bulduk.

Motorola Moto Z'yi bu videomuzda öne çıkan bütün detaylarıyla ele alıyoruz.