Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

İç mekanda üçlü ekran ve ahşap detaylar
Aracın kokpitinde modern araçlarda sıkça görmeye alıştığımız piyano siyahı kaplamalar yerine bu kez ahşap detaylara yer verilmiş. Ön panelde biri doğrudan ön yolcu için ayrılmış toplam üç ekran mevcut. Dört kollu yeni direksiyon simidinin kullanıldığı kabinde, ön koltuklar yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.
Kaynakça https://cochespias.net/foros/debate/2025-audi-q7-mk3/page/5/ https://www.autoevolution.com/news/this-is-the-all-new-2027-audi-q7-crossover-suv-in-all-its-glory-before-you-re-supposed-to-see-it-270917.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.