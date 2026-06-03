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    Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

    Merakla beklenen üçüncü nesil Audi Q7, resmi tanıtımından önce sızdırıldı. 11 yılın ardından nesil değiştiren model, belirgin tasarım değişiklikleriyle dikkat çekiyor.

    Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Otomobil dünyasının merakla beklediği üçüncü nesil Audi Q7'nin resmi lansmanı aslında önümüzdeki hafta yapılacaktı. Ancak sürpriz bozuldu. Aracın basın fotoğrafları internete sızdı. 11 yıllık uzun bir aranın ardından ikinci neslin yerini alacak olan bu yeni model hem dış tasarımı hem de teknolojik iç mekanıyla seleflerinden önemli ölçüde ayrılıyor.
    Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Sızan görsellere baktığımızda yeni Q7'nin Audi'nin güncel tasarım çizgilerini koruduğunu görüyoruz. Tasarım olarak markanın daha küçük modeli Q5'i andıran bir yapıya bürünmüş. Gövde hatları daha akıcı hale gelirken, ön bölümdeki radyatör ızgarasının daha oval hatlara kavuştuğu ve içindeki bal peteği desenlerinin büyüdüğü görülüyor. En dikkat çekici yenilik ise iki kademeli (bölünmüş) ön far tasarımı ile arkada boydan boya uzanan LED şeritli stop lambaları olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör

    İç mekanda üçlü ekran ve ahşap detaylar

    Aracın kokpitinde modern araçlarda sıkça görmeye alıştığımız piyano siyahı kaplamalar yerine bu kez ahşap detaylara yer verilmiş. Ön panelde biri doğrudan ön yolcu için ayrılmış toplam üç ekran mevcut. Dört kollu yeni direksiyon simidinin kullanıldığı kabinde, ön koltuklar yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.

    Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Q7, Audi Q5 ve A6 modellerinde de kullanılan modern PPC platformu üzerine inşa ediliyor. Alman marka amiral gemisi SUV modelinde geleneği bozmayarak aracı yine 6 ve 7 koltuklu versiyonlarla satışa sunacak. Henüz teknik detaylar ve fiyat bilgisi paylaşılmasa da bu sızıntının heyecan dozunu şimdiden artırdığı söylenebilir.

    Kaynakça https://cochespias.net/foros/debate/2025-audi-q7-mk3/page/5/ https://www.autoevolution.com/news/this-is-the-all-new-2027-audi-q7-crossover-suv-in-all-its-glory-before-you-re-supposed-to-see-it-270917.html
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 9 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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