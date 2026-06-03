2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Otomobil dünyasının merakla beklediği üçüncü nesil Audi Q7'nin resmi lansmanı aslında önümüzdeki hafta yapılacaktı. Ancak sürpriz bozuldu. Aracın basın fotoğrafları internete sızdı. 11 yıllık uzun bir aranın ardından ikinci neslin yerini alacak olan bu yeni model hem dış tasarımı hem de teknolojik iç mekanıyla seleflerinden önemli ölçüde ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör Sızan görsellere baktığımızda yeni Q7'nin Audi'nin güncel tasarım çizgilerini koruduğunu görüyoruz. Tasarım olarak markanın daha küçük modeli Q5'i andıran bir yapıya bürünmüş. Gövde hatları daha akıcı hale gelirken, ön bölümdeki radyatör ızgarasının daha oval hatlara kavuştuğu ve içindeki bal peteği desenlerinin büyüdüğü görülüyor. En dikkat çekici yenilik ise iki kademeli (bölünmüş) ön far tasarımı ile arkada boydan boya uzanan LED şeritli stop lambaları olarak karşımıza çıkıyor.

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İç mekanda üçlü ekran ve ahşap detaylar

Aracın kokpitinde modern araçlarda sıkça görmeye alıştığımız piyano siyahı kaplamalar yerine bu kez ahşap detaylara yer verilmiş. Ön panelde biri doğrudan ön yolcu için ayrılmış toplam üç ekran mevcut. Dört kollu yeni direksiyon simidinin kullanıldığı kabinde, ön koltuklar yüksek bir konsolla birbirinden ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Q7, Audi Q5 ve A6 modellerinde de kullanılan modern PPC platformu üzerine inşa ediliyor. Alman marka amiral gemisi SUV modelinde geleneği bozmayarak aracı yine 6 ve 7 koltuklu versiyonlarla satışa sunacak. Henüz teknik detaylar ve fiyat bilgisi paylaşılmasa da bu sızıntının heyecan dozunu şimdiden artırdığı söylenebilir.

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Yeni Audi Q7 sızdırıldı: İşte ilk görüntüleri

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