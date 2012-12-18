NEC dünyanın en ince 15.6-inç ultrabook bilgisayarını tanıttı

Japonya merkezli bilgisayar üreticisi NEC, dünyanın en hafif 15.6-inç ultrabook modelini hazırladığını duyurdu. LaVie X adı verilen LX850-JS kod adlı yeni ultrabook, büyük boyutlarına rağmen sadece 1.59Kg olan ağırlığı ve 12.8mm kalınlığı ile taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı bir profil sergiliyor. Bu denli ince bir tasarımın, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ile sağlandığı dizüstü bilgisayar, LED Backlit IPS tabanlı ekranında Full HD çözünürlük sunuyor.

Intel'in 22nm Core i7-3517U işlemcisinden güç alan bilgisayara, 4GB DDR3 bellek ve depolama için 256GB kapasiteli SSD sürücü eşlik ediyor. Tahmin edilebileceği üzere Wİndows 8 işletim sistemi ile gelen NEC LaVie X, aynı zamanda çift USB 3.0 portu, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0 +HD, HDMI portu, çok formatlı kart okuyucusu ve 2MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 15.6-inç olmasına rağmen ultra taşınabilir özellikleriyle öne çıkan bilgisayar, 27 Aralık'ta Japonya'da satışa sunulacak.



