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NEC dünyanın en ince 15.6-inç ultrabook bilgisayarını tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli bilgisayar üreticisi NEC, dünyanın en hafif 15.6-inç ultrabook modelini hazırladığını duyurdu. LaVie X adı verilen LX850-JS kod adlı yeni ultrabook, büyük boyutlarına rağmen sadece 1.59Kg olan ağırlığı ve 12.8mm kalınlığı ile taşınabilirlik anlamında oldukça iddialı bir profil sergiliyor. Bu denli ince bir tasarımın, özelleştirilmiş soğutucu tasarımı ile sağlandığı dizüstü bilgisayar, LED Backlit IPS tabanlı ekranında Full HD çözünürlük sunuyor.
Intel'in 22nm Core i7-3517U işlemcisinden güç alan bilgisayara, 4GB DDR3 bellek ve depolama için 256GB kapasiteli SSD sürücü eşlik ediyor. Tahmin edilebileceği üzere Wİndows 8 işletim sistemi ile gelen NEC LaVie X, aynı zamanda çift USB 3.0 portu, 802.11n WiFi, Bluetooth 4.0 +HD, HDMI portu, çok formatlı kart okuyucusu ve 2MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası gibi detayları da bünyesinde barındırıyor. 15.6-inç olmasına rağmen ultra taşınabilir özellikleriyle öne çıkan bilgisayar, 27 Aralık'ta Japonya'da satışa sunulacak.


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osmanefeozkan 6 yıl
ucuz olur umarım :(
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khaos 6 yıl
İşte buna ultrabook denir!Son zamanlarda firmalar nerdeyse 2-2.5 kg ağırlığı ve 2.5-3 cm kalınlığı olan cihazları "ultrabook" diye yutturmaya çalışıyorlardı. 13.3 olanlar için yine diğer firmalara "ultrabook budur" diyebilecek ürünü yine nec üretmişti
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Stanislas Xavier 6 yıl
Bu kadar ince olmasına gerek yok,harici gpu içeren normal dizüstüler 20mm ye düşse yeter,performanstan çok fazla ödün vermeden ama 13 mm gerçekten süper bir değer
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yusuf_senbayrak 6 yıl
umrumdfamı dünya
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MxFxOx 6 yıl
böyle bir işlemci illaki harici ekran kartı ister :D motor ferrari ama kaput serce falan.
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Psydia 6 yıl
Macbook prodan pahali olursa nec hic umutlanmasin bence.
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G-teknoloji 6 yıl
ekran ile klavye bölümü ayrılabilenler var onlar güzel dokunmatik notebooku kim naapsın ya tam tersine katlanması lazım yada klavyeden ayırmak lazım. AMD işlemcili modeller gelsin fiyatlar ucuzlar zaten
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cengizhan1903 6 yıl
tutmaz bu model
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G-teknoloji 6 yıl
macbook air yaptı bunlar takip ediyor kimse bunları kullanmaz bence cep telefonu bu sektörü bitirecek ultrabook yerine 4g li bir tablet daha kullanışlı olur.
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xia1107 6 yıl
Başar. İyi haber!
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xpugur 6 yıl
ekran kartı da olsa nvidia 640m- 650m süper bişi olurdu :) gerçi bu haliyle bile pahalı olcak gibi (256 gb ssd var !!) Win8 olmasa z ucuzlar (zaten berbat dokunmatikle bile--kurdum denedim mouse ile kullanılcak gibi değil, vatan da dokunmatik ekranlı casper lar vardı onlarda denedim biraz ama öyle bile zor...)
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