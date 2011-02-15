NECten Nvidia Tegra 2 tabanlı mini-bilgisayar

Devam etmekta olan Mobil Dünya Kongresi'nde, Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayarlar gövde gösterisi yaparken, NEC farklı bir çözüme imza attı ve aynı platformu kullanan mini-bilgisayar hazırladı. LifeTouch Note adı verilen Tegra 2 tabanlı sistem, 7-inç büyüklüğünde ve 800 x 480 piksel çözünürlüğünde dirençlü dokunmatik ekrana sahip.

Android 2.2 işletim sistemiyle çalışan 699 gram ağırlığındaki mini-bilgisayarda, 2GB ve 8GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile alınabiliyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1 ve GPS özelliklerine sahip olan kompakt sistem, aynı zamanda 2MP çözünürlüğünde kamera, dijital pusula ve mini USB portu gibi detaylara da sahip.

Üzerinde yer alan standart pil ile 9 saat çalışma ömrü sunan LifeTouch Note'un konfigürasyon seçenekleri şöyle;

- 2GB entegre depolama kapasitesi ve 2GB bellek kartı (Piyano Siyahı) ~ 480$

- 8GB entegre depolama kapasitesi ve 8GB bellek kartı (Piyano Siyahı, Çikolata Kahverengisi ve Kırmızı) ~ 539$

Japonya satışına 10 Mart'ta başlayacak LifeTouch Note'un 8GB yerleşik depolama ve 8GB hafıza kartına sahip olan 3G destekli modeli ise Nisan ayında satışa sunulacak.