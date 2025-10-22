Karadeniz'e yeni dijital köprü: Vodafone, Avrupa ve Asya hattı kuruyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel telekomünikasyon devi Vodafone, Avrupa ile Asya arasında doğrudan bağlantı kuracak yeni bir deniz altı kablo hattı inşa ediyor. "Kardesa" adı verilen bu hat, Rusya topraklarını tamamen baypas ederek Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak.

Vodafone Group ve Ukrayna'daki iştiraki, 2027'de tamamlanması planlanan Kardesa projesiyle bölgedeki en iddialı telekom altyapı yatırımlarından birini başlatıyor. Yaklaşık 100 milyon euro maliyetli kablo hattı, Bulgaristan'dan başlayarak Ukrayna, Gürcistan ve Türkiye kıyılarına uzanacak ve yalnızca uluslararası olarak güvenli kabul edilen bölgelerden geçecek şekilde tasarlandı.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için halihazırda Karadeniz'de Gürcistan ile Bulgaristan'ı birbirine bağlayan tek bir kablo hattı bulunuyor. Kardesa'nın tamamlanması, Avrupa ile Asya arasında Rusya veya Akdeniz üzerinden geçmeyen alternatif bir dijital koridor oluşturacak. Bu sayede bölgedeki veri akışı daha dengeli, güvenli ve kesintilere karşı dirençli hale gelecek.

Uzmanlara göre proje, hem fiziksel hem de jeopolitik riskler konusunda büyük önem taşıyor. 2024 sonlarından bu yana deniz altı kablolarına yönelik müdahale veya arıza vakalarının artması, özellikle Avrupa'da ciddi endişe yaratmıştı. Kardesa hattı, olası hasar durumlarında verilerin yeniden yönlendirilmesini sağlayan "yol çeşitliliği" avantajıyla büyük ölçekli iletişim kesintilerinin önüne geçecek.

Kardesa projesi tamamlandığında, Avrupa ve doğu komşuları için yalnızca bağlantı kapasitesini artırmakla kalmayacak. Bölgesel veri merkezleri, bulut hizmetleri ve yapay zeka yatırımlarını da destekleyecek. Uzmanlara göre bu yeni hat, Avrupa'nın dijital güvenliği açısından stratejik bir yedek konuma sahip olacak.

Bu arada Meta da ABD, Brezilya, Afrika, Hindistan ve Avustralya'yı birbirine bağlayacak 50.000 kilometrelik yeni bir ağ üzerinde çalışıyor. NATO ise Kuzey Atlantik'te kablo güzergâhlarını denetlemek için deniz dronları kullanmaya başladı. Almanya merkezli AP Sensing firması da kablo hatları boyunca akustik izleme yapabilen fiber optik sensör teknolojisini devreye aldı.

