NGN, Commvault’un ilk lokal bulut servis sağlayıcısı oldu

Türkiye’nin yeni nesil teknoloji ortağı NGN, stratejik işbirliklerine bir yenisini daha ekleyerek kurumsal veri koruma uzmanlarından Commvault ile iş ortaklığına imza attı.

On yılı aşkın süredir Türkiye’de ve Orta Doğu’da faaliyetlerini başarıyla sürdüren NGN, yedekleme, veri kurtarma, arşivleme, bulut ve altyapı yönetimi alanındaki uzman isim Commvault ile iş ortaklığı gerçekleştirerek Commvault’un lokaldeki ilk bulut servis sağlayıcısı oldu. Bankacılık, finans, telekomünikasyon, üretim ve kamu başta olmak üzere bir çok sektörde uçtan uca entegre BT çözümleri sunan NGN, Commvault’un yedekleme ve kurumsal veri yönetimi ürünleri ile esnek çözümlerine yenilerini ekledi.

Nesnelerin interneti, sanal gerçeklik ve dijital dönüşüm çalışmaları şirketlerin yıllık veri ihtiyacını önemli ölçüde artırmaya devam ediyor. Yeni teknolojiler ve dijitalleşmeyle birlikte şirketlerin artan veri yönetme ve yedekleme ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilen NGN & Commvault iş ortaklığı kapsamında, kamudan özel sektöre tüm şirketler iş yüklerini bulut platformuna taşıyarak, iş süreçlerinde yönetilen hizmetlerden faydalanıyor. Kullandıkça öde modeli ile maliyet avantajı sağlayan söz konusu yönetilen hizmetler BT ekiplerinin kendi işlerine odaklanarak günlük süreçlerini daha güvenli ve daha hızlı gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Kullandıkça öde modeli ile yönetilen hizmetlerin kurumsal işletmelerde önümüzdeki dönemde daha da önem kazanacağının altını çizen NGN Sistem Çözümleri Birim Yöneticisi Mehmet Sezer: “Dijital dönüşüm yolundaki en önemli yatırımlarımızdan biri olan, Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi Star of Bosphorus’u yakın zamanda hizmete açtık. Kurumsal müşterilerin veri altyapılarının tamamında yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve düşük risk sağlamak üzere esnekliğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. NGN ve Commvault olarak bu ihtiyaçları göz önünde bulundurarak kullandıkça öde esnekliği sunan yedekleme, depolama, arşivleme, veri koruma ve altyapı yönetimi gibi yönetilen hizmetler sunuyoruz. Commvault çözümlerinin sunduğu güç sayesinde kamuda ve özel sektördeki kurumsal müşterilere dijital dönüşüm yolculuklarında yüksek performanslı, düşük maliyetli hizmetler sunacağız."

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BT sektörünün günümüz ve gelecek ihtiyaçları doğrultusunda her yıl büyük yatırımları hayata geçirdiğini dile getiren Commvault Türkiye Satış Yöneticisi H.Erdener Dinler şöyle konuştu; “Sektör ve kurum özelinde geliştirdiğimiz yönetilen hizmetler çözümleri sayesinde yıllık harcamaları % 40’lara kadar düşürebiliyoruz. Commvault olarak küresel alandaki tecrübemizi Türkiye’de paylaşmaktan; yenilikçi çözüm sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yolda, Türkiye’nin BT alanında güçlü iş ortağı konumundaki NGN ile iş ortaklığı anlaşmasına imza attık. Dijital dönüşüme büyük yatırım yapan NGN, Commvault’un lokaldeki ilk hizmet sağlayıcısı konumunda. Birlikte büyük işlere imza atacağımıza inanıyoruz.”