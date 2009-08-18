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NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 5.2 yayınlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 5.2 yayınlandı
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Özellikle profesyonel kullanıcıları ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) yazılımının yeni versiyonu yayınlandı. Nvidia ekran kartları için BIOS ayarlarında değişiklik ve ince ayar yapılabilmesine olanak tanıyan NiBiTor yazılımının 5.2 sürüm numaralı yeni versiyonunda GeForce 9600GSO, GeForce 9300M ve GeForce GTX 280M modellerine destek sağlanıyor.

Dosya boyutu 600 Kb olan NiBiTor 5.2 yazılımını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.


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Tanarri 10 yıl
korktuklarından değilde bildim kadarı ile bios güncelemesi garanti kapsamı dışına cıkartıyo kartı oyüzden o riski göze alarak yapılmalı gibisinden uyarmışlar sanırım
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CeFurkan 10 yıl
daha once 8800 gt ve 8800 gtx e voltaj yazdim bu programla

tabiki ise yaramadi cunki donanimla kisitlamislar
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sonmezfikret 10 yıl
kocaman bir risk uyarısı yapmışlar korkuyorlar galiba :)
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