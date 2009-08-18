NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) 5.2 yayınlandı

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Özellikle profesyonel kullanıcıları ve hız aşırtma tutkunlarını hedef alan NVIDIA BIOS Editor (NiBiTor) yazılımının yeni versiyonu yayınlandı. Nvidia ekran kartları için BIOS ayarlarında değişiklik ve ince ayar yapılabilmesine olanak tanıyan NiBiTor yazılımının 5.2 sürüm numaralı yeni versiyonunda GeForce 9600GSO, GeForce 9300M ve GeForce GTX 280M modellerine destek sağlanıyor.

Dosya boyutu 600 Kb olan NiBiTor 5.2 yazılımını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

