Nike, Tiempo Legend 7’yi tanıttı

Nike, tıpkı onu giyen profesyonel futbolcular gibi sıra dışı olanı kolay göstermesiyle ünlü kramponu Tiempo’nun yeni versiyonu Tiempo Legend 7’yi tanıttı.

Daha dinamik bir uyum ve daha gelişmiş bir kavrama için Nike Flyknit teknolojisinden yararlanılan Nike Tiempo Legend 7, ayağı daha iyi kavrarken, daha rahat ve bir önceki nesle göre yüzde 22 daha hafif.

Flyknit’in orta ayağa doğru uzanan kısmı, kullanıcının ayakkabıyı istediği gibi ayarlamak için kullanabileceği Flywire ipler barındırıyor. Ayakkabının dili boyunca uzanan Flyknit kısım ise esnek ve bölmelere ayrılmış durumda ve bu sayede ayağın üst bölümünde ileri yastıklama ve koruma sağlıyor. Flyknit tasarımı ayrıca ayakkabının şeklini korumasına da yardımcı oluyor.

Nike’ın, ayakkabının deri burun kısmının aşırı gerilmesini önlemek için tasarladığı “Fit-Mesh” sistemi de ilk kez Tiempo Legend 7’de kullanıldı.

İç içe geçmiş örgülerden oluşan Fit-Mesh’in ne kadar fazla basınç altında kalırsa o kadar sıkılaştığına dikkat Nike Futbol Tasarımcısı Vianney de Montgolfier, “Bu, ayakkabının deriden yapılmış gövdesine değil, yalnızca taban ile gövdenin birleştiği noktaya bağlı olan, bağımsız bir katman. Bu sayede ayak, deri tarafından değil, bu ağ yapı ile sarmalanıyor.

Ayakkabının burun kısmında tek bir dikiş bile yok. Tiempo bu sayede deri ile top arasında kusursuz bir temas sağlıyor” dedi.

Ayakkabının sağlamlığını sağlama görevinin Fit-Mesh tarafından devralınması, Nike’ın ayakkabının ön kısmında yumuşak ve dikişsiz bir deri kullanmasına izin veriyor. Altında ince bir sünger tabakası bulunan deri, katmanlı yapının sahip olduğu his ve top kontrolünde avantaj gibi özellikleri, dikişsiz bir şekilde sunuyor.

Tiempo Legend 7’nin yumuşak peluş hissi topuğa kadar uzanıyor. Topukta ise, ayakkabının ayağı sıkıca kavramasını sağlayan yastıklı konçlar bulunuyor.

Tiempo Legend 7 ayrıca Nike Hyperstability tabana sahip ilk krampon. Çok yönlü hareket için tasarlanmış ve ayakkabının ağırlığını 60 gram azaltan bu yeni sistem, dişli koni, V ve bıçak şekilli çivilerin bir bileşiminden oluşuyor. Nike Futbol serisinin tümünde olduğu gibi, bu kramponun da çivi yerleşim düzeni Sonlu Eleman Analizi (Finite Element Analysis - FEA) sayesinde geliştirildi.

Tiempo’nun yeni görünümünü tamamlayan ise, topuk üzerinde yer alan yeni, modern logo.

Tiempo’nun binlerce sporcunun sadakatle bağlı olduğu bir krampon olduğunu belirten Montgolfier, “Böylesine sevilen bir kramponu geliştirmek heyecan verici bir mücadeleydi. Yeni inovasyonlar, sporcuların halihazırda büyük beğenisini kazanmış özellikleri geliştirirken, diğer yandan ayakkabının ağırlığını kayda değer oranda azaltmamızı sağladı” dedi.

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