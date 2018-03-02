Nokia 6'yı inceledik: 2018 model

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
2018'e ciddi atılımlarla giren Nokia, ürün gamınının tamamını Android One cihazlar üzerine kurguladı. Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 da hem tasarım hem de donanım seviyesinde yenilendi.
Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 yenilendi. 2018 versiyonunda hem tasarım hem de donanıma el atan Nokia, daha güçlü ve yetenekli bir telefon ile pazarda daha fazla yer kapmak istiyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz videoda.
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Bu piyasa yoklamalarının ardından asıl cihazlar çıkmaya başlayınca o zaman görmek lazım rekabeti. Şahsen N Serisini dört gözle bekliyorum.
Merhaba arkadaşlar, yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Nokia 6 (2017) ve P9 Lite 2017 arasında kaldım.
Nokia 6 yorumlarına baktığımda konuşma sırasında ses kesilme sorunu, mikrofon sorunu ve video çekme sorunu gibi sorunları yazanlar var. Bazı yorumlarda ise aksine hiç bir sorun yok diyenler var. Bu sorunlarla ilgili telefonu kullananlar bilgi verebilir misiniz?
Huawei P9 Lite' da ise son yorumlara baktığımda eskisine göre pil performansında düşüş, yavaşlama ve hafızanın yetmemesi gibi şikayetler var.
Hangi telefonu önerirsiniz cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılar.
Tasarımdaki çizgisel renkler güzel durmuş. Eski versiyonunda da en büyük sıkıntılarından biri çok keskin hatlarıydı. Yine aynı tasarımla gelmiş ciddi anlamda ergonomik olmayan ve eli yoran bir tasarımı var. Nokia 5'in çok daha rahattı. Adroid one olması güzel olmuş en azından 2 yıl kafamız rahat olur. Type c kullanmaları gerekiyordu zaten öyle yapmışlar. Ama bataryanın yine 3000 mah olması üzdü. sd630 yeterli bir işlemci, sd430 nokia 5 için tamam ama nokia 6 için yetersiz bir işlemciydi. Yalnız şuna değinmemişsiniz eski versiyonda alt tarafta fiziksel tuşlar vardı ve ekrandan yemiyordu. 2018 versiyonunda ekrana taşımışlar ekran kasa oranı %74'e çıkmış olsa da kullanım alanı pek değişmemiş oluyor :)
Sizden ricam telefon elinize geçtiğinde nokia 6 2017 ile 2018 versiyonlarını birlikte kıyaslayarak inceleyin :)