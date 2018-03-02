Nokia 6'yı inceledik: 2018 model

2018'e ciddi atılımlarla giren Nokia, ürün gamınının tamamını Android One cihazlar üzerine kurguladı. Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 da hem tasarım hem de donanım seviyesinde yenilendi.

Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 yenilendi. 2018 versiyonunda hem tasarım hem de donanıma el atan Nokia, daha güçlü ve yetenekli bir telefon ile pazarda daha fazla yer kapmak istiyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz videoda.