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Nokia 6'yı inceledik: 2018 model

1 yıl
6,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2018'e ciddi atılımlarla giren Nokia, ürün gamınının tamamını Android One cihazlar üzerine kurguladı. Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 da hem tasarım hem de donanım seviyesinde yenilendi.
Geçen yıl piyasaya çıkan Nokia 6 yenilendi. 2018 versiyonunda hem tasarım hem de donanıma el atan Nokia, daha güçlü ve yetenekli bir telefon ile pazarda daha fazla yer kapmak istiyor. Tüm detaylar ve izlenimlerimiz videoda. 

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lazloo 1 yıl
Nokia, gerçek android serüvenine yeni başlamış olsa da ben en iyisiyim diyen firmalardan daha iyi yazılım desteği sunuyor.
Bu piyasa yoklamalarının ardından asıl cihazlar çıkmaya başlayınca o zaman görmek lazım rekabeti. Şahsen N Serisini dört gözle bekliyorum.
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himmet_dal 1 yıl
Ben herhangi bir telefonla nokia arasında kalsam nokia alırdım.
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Basketbol oyuncusu 1 yıl

Merhaba arkadaşlar, yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Nokia 6 (2017) ve P9 Lite 2017 arasında kaldım.
Nokia 6 yorumlarına baktığımda konuşma sırasında ses kesilme sorunu, mikrofon sorunu ve video çekme sorunu gibi sorunları yazanlar var. Bazı yorumlarda ise aksine hiç bir sorun yok diyenler var. Bu sorunlarla ilgili telefonu kullananlar bilgi verebilir misiniz?
Huawei P9 Lite' da ise son yorumlara baktığımda eskisine göre pil performansında düşüş, yavaşlama ve hafızanın yetmemesi gibi şikayetler var.
Hangi telefonu önerirsiniz cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılar.
1 Yanıt Yanıtla
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a_y_k_u_t 1 yıl Basketbol oyuncusu
O fiyat aralığında ki tüm telefonları inceledim. Xiaomi alırmısınız bilmem ama o fiyatta redmi note 4x çok iyi bir telefon. Sonrasında yine xiaomi a1 var android one olduğundan güncelleme sıkıntsı yok. Bir de unutulan bir fiyatı çok düşem htc 10 evo var. sp810 işlemcisi var ve fiyatı 1129 tl. Huwei ve Nokiaya gelirsek huawei zaten 5.2" olduğu için ben onu elemiştim tabi siz bilirsiniz. Nokianın işlemcisi 430 olması dışında hiç bi sıkıntısı yok diye biliyordum. Ses kesilme sorunu can sıkıcı bir sorun, güncelleme ile düzeltemeyeceklerse sıkıntı olur.
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adroid 1 yıl
Nokia 6 2017 olan umarım güncelleme almaya devam eder.
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circassianmen 1 yıl
Alttan üstten kasa traşlansa müthiş.
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Lukany 1 yıl
orta sınıf için en ideal telefon
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Mr. Jingles 1 yıl
Cihaz her şeyiyle çok güzel olmuş. Bir önceki modelin en büyük sıkıntısı olan donanım sorununu bu modelde düzelttiler. Android One desteği ile de hem hızlı hem stabil hem de güncel kalabilecek bir cihaz. 1000-1300 aralığında gelirse yok satar.
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alemburda34 1 yıl
Alttaki ses cikisinin delikleri cok buyuk fena toz kaplar. Cok siradan bir model asil etkiyi fiyat belirleyecek.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Erdi Bey inceleme için teşekkürler.
Tasarımdaki çizgisel renkler güzel durmuş. Eski versiyonunda da en büyük sıkıntılarından biri çok keskin hatlarıydı. Yine aynı tasarımla gelmiş ciddi anlamda ergonomik olmayan ve eli yoran bir tasarımı var. Nokia 5'in çok daha rahattı. Adroid one olması güzel olmuş en azından 2 yıl kafamız rahat olur. Type c kullanmaları gerekiyordu zaten öyle yapmışlar. Ama bataryanın yine 3000 mah olması üzdü. sd630 yeterli bir işlemci, sd430 nokia 5 için tamam ama nokia 6 için yetersiz bir işlemciydi. Yalnız şuna değinmemişsiniz eski versiyonda alt tarafta fiziksel tuşlar vardı ve ekrandan yemiyordu. 2018 versiyonunda ekrana taşımışlar ekran kasa oranı %74'e çıkmış olsa da kullanım alanı pek değişmemiş oluyor :)
Sizden ricam telefon elinize geçtiğinde nokia 6 2017 ile 2018 versiyonlarını birlikte kıyaslayarak inceleyin :)
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