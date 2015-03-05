Nokia'nın Android işletim sistemli tableti N1'i inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
| Buradaki insanlar hatayı hep androide geçmemekte görüyor; fakat bu yanlış. Bu tespiti yapanlar o dönemlere kadar geriye gidemiyor demek ki.
Esas hata, dokunmatik ekran ve uygulama marketi trendine ayak uyduramaması oldu. Yoksa ilk iphone ancak hesap makinesi niyetine kullanılacak kadar akıllıydı. O dönemdeki symbian cihazlar ise her anlamda akıllı birer telefondu. Android de ilk çıktığında rezillikti. Ios ve android yeni bir trend yakaladı ve bu insanlar tarafından zamanla fazlasıyla benimsendi. Bu işletim sistemleri ilk çıktığında, Nokia, Symbian'ı gerektiği şekilde hızlıca revize edebilseydi, zaten işletim sistemi anlamında çok çok daha iyi olan symbian, android ve ios'un piyasada yaygınlaşmasına bile müsade etmezdi.
|Bu adamlar cidden özgün olmak için mi android i istemedi ? Neden ya sonra gitti wp üretti tam kurtarıyor dedik hadi olum bi android çıkar dedim bu seferde saçma sapan bi android çıkardı görünüm saybian içerik adroid bi tane adam gibi üretemedi. Yazık
|Zamaninda androide kaysaydi simdilerde legen vadisi samsung yerin dibinde olurdu.
| Hiç unutmam 8210 300.000.000 liraya çıkmıştı. O zaman bende 100.000.000 liraya aldığım 3210 vardı. Küçük diye ne özenirdik be
Ben ne yaptım? Gittim kendime Sony Ericsson T100 aldım ve o günden bu yana Sony Ericsson kullanıyorum.
| Nokia'yı tekrar görmek sevindirici. PC'de Windows'u tercih ederim Linux sistemlere ancak mobilde tam tersi çünkü Win Phone arayüzden kaybediyor en baştan...
|Nokia'ya destek için bile alırım not apple fanboyuyum ama Nokia'nın on yıllarca fanboylugunu yaptım
|nokiadan hiç bir şey olmaz nasıl kodak ve poloroid den bişi olmayaca gibi jenerik boş ürünler sürer piyasaya ama fıs
|şu z launcher da gayet basarılı
korsanzeki168
Sen daha bebeyken internet kafede Metin oynarken Nokia Piyasanın tek hakimiydi suanda androidle yoluna devam etse rakibi yoktu herzaman kaliteli sağlam Zırh gibi telefonlar üretmiştir ve mobil sektör aslında Nokia ile buralara geldi sen şimdi samsungunla birlikte buradan uzaklaş Evladım
|Tasarim olarak guzel cihazlar yaptigi icin eminim yeniden bir atilim yapsin sony i falan geride birakir,
|nokia=latince. efsane ama ölü. c7 var aldığım güne lanet olsun bi kurtulamadım şundan.ben aldıktan bikaç ay sonra androidler ünlü olmuştu.
LordusGavadus
Komiklik mi yapmak istedin yoksa bilgisizliğinden mi bilmiyorum ama Nokia bir şehir. Finlandiya'da
|ben anlamıyom abi bu işleri. bunlar hala nokia markasıyla birşeyler üretiyorsa microsoft neyi aldı ?
Esas hata, dokunmatik ekran ve uygulama marketi trendine ayak uyduramaması oldu. Yoksa ilk iphone ancak hesap makinesi niyetine kullanılacak kadar akıllıydı. O dönemdeki symbian cihazlar ise her anlamda akıllı birer telefondu. Android de ilk çıktığında rezillikti. Ios ve android yeni bir trend yakaladı ve bu insanlar tarafından zamanla fazlasıyla benimsendi. Bu işletim sistemleri ilk çıktığında, Nokia, Symbian'ı gerektiği şekilde hızlıca revize edebilseydi, zaten işletim sistemi anlamında çok çok daha iyi olan symbian, android ve ios'un piyasada yaygınlaşmasına bile müsade etmezdi.