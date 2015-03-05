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Nokia'nın Android işletim sistemli tableti N1'i inceledik

4 yıl
30,8b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın akıllı telefon bölümü Microsoft'a satılsa da, Finlandiyalı şirketin pes etmeye niyeti yok. Android işletim sistemini kullanan Nokia N1 tablet, teknik özellikleri ve performansıyla dikkat çekiyor. Detaylar videmuzda.
 

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Utku 4 yıl en beğenilen
Buradaki insanlar hatayı hep androide geçmemekte görüyor; fakat bu yanlış. Bu tespiti yapanlar o dönemlere kadar geriye gidemiyor demek ki.

Esas hata, dokunmatik ekran ve uygulama marketi trendine ayak uyduramaması oldu. Yoksa ilk iphone ancak hesap makinesi niyetine kullanılacak kadar akıllıydı. O dönemdeki symbian cihazlar ise her anlamda akıllı birer telefondu. Android de ilk çıktığında rezillikti. Ios ve android yeni bir trend yakaladı ve bu insanlar tarafından zamanla fazlasıyla benimsendi. Bu işletim sistemleri ilk çıktığında, Nokia, Symbian'ı gerektiği şekilde hızlıca revize edebilseydi, zaten işletim sistemi anlamında çok çok daha iyi olan symbian, android ve ios'un piyasada yaygınlaşmasına bile müsade etmezdi.

Buradaki insanlar hatayı hep androide geçmemekte görüyor; fakat bu yanlış. Bu tespiti yapanlar o dönemlere kadar geriye gidemiyor demek ki.Esas h...
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Utku 4 yıl en beğenilen
Buradaki insanlar hatayı hep androide geçmemekte görüyor; fakat bu yanlış. Bu tespiti yapanlar o dönemlere kadar geriye gidemiyor demek ki.

Esas hata, dokunmatik ekran ve uygulama marketi trendine ayak uyduramaması oldu. Yoksa ilk iphone ancak hesap makinesi niyetine kullanılacak kadar akıllıydı. O dönemdeki symbian cihazlar ise her anlamda akıllı birer telefondu. Android de ilk çıktığında rezillikti. Ios ve android yeni bir trend yakaladı ve bu insanlar tarafından zamanla fazlasıyla benimsendi. Bu işletim sistemleri ilk çıktığında, Nokia, Symbian'ı gerektiği şekilde hızlıca revize edebilseydi, zaten işletim sistemi anlamında çok çok daha iyi olan symbian, android ve ios'un piyasada yaygınlaşmasına bile müsade etmezdi.

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merhamet62 4 yıl
Bu adamlar cidden özgün olmak için mi android i istemedi ? Neden ya sonra gitti wp üretti tam kurtarıyor dedik hadi olum bi android çıkar dedim bu seferde saçma sapan bi android çıkardı görünüm saybian içerik adroid bi tane adam gibi üretemedi. Yazık
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xmasx 4 yıl
Zamaninda androide kaysaydi simdilerde legen vadisi samsung yerin dibinde olurdu.
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Angelica 4 yıl
Hiç unutmam 8210 300.000.000 liraya çıkmıştı. O zaman bende 100.000.000 liraya aldığım 3210 vardı. Küçük diye ne özenirdik be


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Ben ne yaptım? Gittim kendime Sony Ericsson T100 aldım ve o günden bu yana Sony Ericsson kullanıyorum.

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bkaakco 4 yıl
Nokia'yı tekrar görmek sevindirici. PC'de Windows'u tercih ederim Linux sistemlere ancak mobilde tam tersi çünkü Win Phone arayüzden kaybediyor en baştan...
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^7pMş^ 4 yıl
Nokia'ya destek için bile alırım not apple fanboyuyum ama Nokia'nın on yıllarca fanboylugunu yaptım
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korsanzeki168 4 yıl
nokiadan hiç bir şey olmaz nasıl kodak ve poloroid den bişi olmayaca gibi jenerik boş ürünler sürer piyasaya ama fıs
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ekotim 4 yıl
şu z launcher da gayet basarılı
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^7pMş^ 4 yıl korsanzeki168
korsanzeki168
nokiadan hiç bir şey olmaz nasıl kodak ve poloroid den bişi olmayaca gibi jenerik boş ürünler sürer piyasaya ama fıs

Sen daha bebeyken internet kafede Metin oynarken Nokia Piyasanın tek hakimiydi suanda androidle yoluna devam etse rakibi yoktu herzaman kaliteli sağlam Zırh gibi telefonlar üretmiştir ve mobil sektör aslında Nokia ile buralara geldi sen şimdi samsungunla birlikte buradan uzaklaş Evladım
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beter.böcek 4 yıl
Tasarim olarak guzel cihazlar yaptigi icin eminim yeniden bir atilim yapsin sony i falan geride birakir,
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NerdStark 4 yıl
nokia=latince. efsane ama ölü. c7 var aldığım güne lanet olsun bi kurtulamadım şundan.ben aldıktan bikaç ay sonra androidler ünlü olmuştu.
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Biyturs_OnSr 4 yıl NerdStark
LordusGavadus
nokia=latince. efsane ama ölü. c7 var aldığım güne lanet olsun bi kurtulamadım şundan.ben aldıktan bikaç ay sonra androidler ünlü olmuştu.

Komiklik mi yapmak istedin yoksa bilgisizliğinden mi bilmiyorum ama Nokia bir şehir. Finlandiya'da
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kmlfgkc 4 yıl
ben anlamıyom abi bu işleri. bunlar hala nokia markasıyla birşeyler üretiyorsa microsoft neyi aldı ?
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